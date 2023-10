Holtan találták Sebastian Kurz bizalmasát, aki előző este részegen indult haza a magyar nagykövetségről

photo_camera Jobbra Christian Pilnacek, mellette az osztrák biztonsági szervek vezetői 2013-ban Fotó: ALEXANDER KLEIN/AFP

Múlt pénteken talált rá a rendőrség Christian Pilnacek holttestére, aki egykor az osztrák igazságügyi minisztérium legmagasabb rangú tisztviselője és Sebastian Kurz volt osztrák kancellár bizalmi embere volt, majd az ellene folyó korrupciós nyomozás kulcsfigurája. Osztrák médiaértesülések szerint öngyilkosságot követett el, de a rendőrség ezt nem erősítette meg, az ügyészség pedig vizsgálatot indított, és hétfőn elrendelte a boncolást.

A rendőrség csütörtök este tartóztatta le Pilnaceket ittas vezetés miatt, miután a rossz irányba hajtott fel egy útra, hazafelé a Wachau borvidéken lévő otthonába.

Az egykori kormánytisztviselő este egy előkelő olasz étteremben vacsorázott, majd a magyar nagykövetségen tartott fogadáson vett részt.

A korrupcióellenes ügyészek azt vizsgálták, hogy Pilnacek államtitkárként beavatkozott-e kényes bírósági ügyekbe a Kurzhoz és az általa vezetett Néppárthoz (ÖVP) közel álló politikusok és üzletemberek érdekében. 2021-ben felfüggesztették az igazságügyi minisztérium államtitkári tisztségéből, de határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat. Kurz még ugyanebben az évben lemondott, szerteágazó korrupciós botránya közepén.

photo_camera Augusztus 20: Orbán Viktor oldalán a volt cseh kormányfő, a katari emír, a volt cseh miniszterelnök és a volt osztrák kancellár Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Financial Times cikke szerint szürke eminenciásként tartották számon, és „titkos igazságügyi miniszternek” is nevezték Pilnaceket Bécsben, aki kerülte azt a rivaldafényt, amely utóbb, a korrupciós ügyek miatt óhatatlanul rávetült - többek között a nyomozás részeként lefoglalt telefonján talált, szexista és rasszista üzenetváltások is kiszivárogtak.

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár ellen hamis tanúzás miatt emeltek vádat nyáron. A vád szerint Kurz elbagatellizálta a szerepét az Öbag állami vagyonügynökség főnöke, Thomas Schmid 2020-as kinevezésében - utóbbi immár koronatanúként vesz részt a perben. Kurz ellen az emlékezetes - és némi magyar vonatkozással is bíró - ibizai botrány után indultak vizsgálatok, a gyanú szerint az ezeket vizsgáló parlementi bizottságnak hazudott. Orbán Viktor eközben nem győzi mutogatni, milyen jóban is vannak Kurzzal, aki augusztus 20-án is nála vendégeskedett.