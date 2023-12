Az Index után a Mediaworks is kilép a Magyar Lapkiadók Egyesületéből

Rövid időn belül a második veszteséget szenvedi el a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE), azután, hogy csütörtökön kilépett az Index.hu Zrt., pénteken a Mediaworks is otthagyta az egyesületet. A Magyar Nemzet kormánylap azt írja, a Mediaworks visszahívja tisztségviselőit is az MLE vezető testületeiből.

photo_camera A Népszabadság egykori, a fideszes médiafellegvárrá megtett Mediaworks mai székháza a Bécsi úton Fotó: 444

Az ügy előzménye, hogy az MLE levélben fordult Novák Katalin köztársasági elnökhöz, akit arra kértek: ne írja alá a kedden elfogadott szuverenitásvédelminek nevezett törvényt. Állásfoglalásukban azt írták, a szuverenitásvédelminek nevezett törvény szerintük „egyrészt szembe megy az Alaptörvény szellemével mind a jogállamiság, mind a sajtószabadság tekintetében.”

Az állásfoglalás nagy vihart kavart a kormánysajtóban, hiszen eddig ők is tagjai voltak az MLE-nek. A megszállt és elrogánosított Index szolgálati közleményben tudatta, hogy kilép az MLE-ből. Szerda este már a több tucat kormánypárti médiumot tömörítő Mediaworks is közleményben reagált. Csütörtökön még levelet is írtak Novák Katalinnak, szerintük „Kovács Tibor elnök és Havas Katalin főtitkár (a Magyar Lapkiadók Egyesületének vezetői - a szerk.) politikai akciót hajtottak végre, tényleges hatáskörüket messze túllépve jártak el, az Önnek címzett sorok kizárólag az ő egyoldalú és elfogult magánvéleményüket tükrözik.”

A szuverenitásvédelminek nevezett törvénycsomagot kedden fogadta el parlament, a Fidesz-KDNP-s kétharmad mellett a Mi Hazánk is megszavazta. Független médiumok - köztük a 444, a Lakmusz és a Qubit - és több mint 100 civil szervezet tiltakozott a javaslatcsomag ellen, mert az szerintük a hatalom érdekeit védi, miközben megbélyegzi és megfélemlíti a közügyekben aktív állampolgárokat. Orbán a szokásos pénteki rádióinterjújában azt mondta, ez „a zsoldosok tiltakozása”.