Hétvégi olvasnivalók buldózerek karrierhíreitől a meglovagolt talajvízig

Buldózerek fenn és lenn

Két fideszes miniszterrel is hosszabban foglalkoztunk a héten: Rényi Pál Dániel azt mutatta be, hogy Lázár János hogyan vált Orbán Viktor végrehajtójává a Fideszen belül, elérve azt is, hogy ne legyenek egyáltalán szövetségesei. Lázár az elmúlt másfél évtizedben járt már nagyon fenn és esett nagyokat, most éppen mintha lefelé tartana, de végleg leírni azért hiba volna.

Haász János pedig a jelenleg épp csúcsközelben lévő Nagy Mártonról írt: az MNB alelnökéből rövid időn belül a magyar gazdaságpolitika megkerülhetetlen szereplőjévé előlépő miniszter látványosan ragad magához területeket más miniszterek rovására. A kérdés persze az, mint a NER-ben mindig: vajon meddig adja áldását ehhez Orbán Viktor?

Írtunk arról is a héten, hogy Rétvári államtitkár ugyan szereti azt állítani, hogy megindultak a nyugat-európaiak Magyarországra a migránsok elől menekülve, de érdemes azért megnézni az európai számokat is, és arról is, hogy ugyan Lázár János azt állította, hogy az ország összes települését el lehet érni vonattal vagy busszal, mi találtunk négyet, amire ez biztosan nem igaz. A Lakmusz pedig arról írt, hogy kamuprofilok rajonganak a DK-ért Újpesten.

Fiatalos dolgok

Ott voltunk a fideszes Ifjúságkutató Intézet legújabb jelentésének bemutatóján, és kiderült, mennyire remek minden, amit a kormány a fiatalokért tesz, rácsodálkoztunk, ahogy Trombitás Kristóf megafonos influenszer egy pillanatra majdnem publikált egy cikket, amiben szembement volna a Párt narratívájával, de aztán pillanatokon belül törölték a Pesti Srácokról, és az álrettegő fideszes nyilvánosságnak úgy kellett a lengyel kormányváltás, mint egy falat kenyér.

Szily László emellett írt arról a héten, hogy hogyan próbálták meg átverni telefonos csalók, a Qubit pedig arról írt, hogy az akkumulátorgyárakkal a magyar kormány mindent egy lapra tett fel.

Felhőtlen szórakozás

Létezik-e jobb közéleti vitaműsor a Csatt 2-nél?! Többek között ez is kiderül összeállításunkból, melyben Magyarország tíz legjobb politikai vitaműsorát szedtük össze.

A világ

Magyarországra látogatott Robert Fico, ezért megnéztük, hogy alakul a szlovák belpolitika a kormányváltás óta, utánajártunk annak a fideszes állításnak, hogy jognak csakugyan nagyobb tisztelete volt a Szovjetunióban, mint az EU-ban (Spoiler: nem),

Már nem a jobb- és baloldal harca, hanem a nagy válságok határozhatják meg az idei európai választásokat – foglaltuk össze Ivan Krasztev és Mark Leonard politológusok kutatását, Sz. Bíró Zoltán videóinterjúban beszélt az orosz-magyar történelmi számvetésről, és arról, hogyan változott a magyar politika Oroszország-képe, és feltettük a kérdést: megelégszik-e Alijev Hegyi-Karabahhal és az örmények kiűzésével?



És írtunk arról az esetről is, hogy egy tiszteletes feleségének meggyilkolásáért két férfit ítéltek halálra az Egyesült Államokban, az egyiket kivégezték, a másikat csak megpróbálták. Az eddigi egyetlen alkalommal hiába döfködték órákig, nem találtak alkalmas vénát. Az elítélt szerint egy újabb kivégzés embertelen lenne, de a beadványát elutasították. Most újra nekifutnak a kivégzésének egy olyan új módszerrel, amit nála fognak először alkalmazni.



Jégsportok

A talajvíz 2024 méhlegelője. Nem érdemes lemaradni, mert ez a divathullám tényleg szórakoztató és még csak az év első napjaiban járunk. Cikkünkben bemutatjuk a műfajban rejlő lehetőségeket, pár ígéretes belvízzel és jégen használható eszközzel együtt. És ha már téli lehetőségek: ajánljuk a Qubit cikkét is, arról, hogy egyáltalán, mire jó a hó.



Fotball

Fél év és tizenhét mérkőzés után elege lett Szaúd-Arábiából, és a holland Ajaxhoz igazolt Jordan Henderson, az Al-Ettifak angol labdarúgója. A döntés nemcsak a Liverpool volt csapatkapitányának pályafutása miatt érdekes, hanem mert elég gyorsan kiderült, a rendkívül ambiciózus szaúdi futballprojekt sok sebből vérzik.



Podcastok

A Nem rossz könyvek podcast vendége Kácsor Zsolt író volt, aki legutóbbi regényében saját bipoláris depressziójának történetét írta meg. Hogy ezt hogyan lehetséges egyáltalán megtenni, kiderül a beszélgetésből.

És visszatért Schwab Richárd gasztroenterológus, aki Uj Péterrel és Winkler Róberttel beszélgetett fogyasztási csodaszerekről, étrendekről és hasonlókról, a Qubiton megjelent podcastban Pléh Csaba pedig elmondta, hogy nála a ChatGTP maximum kettest kapna.

Film

A Good Grief nem akar többet, csak megmutatni pár egyszerű beszélgetésen keresztül, hogy milyen a szeretet, a szerelem, a gyász és az aggódás, írtuk lelkes kritikánkban a héten.