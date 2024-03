Két határon átnyúló vasútvonalon is visszaállítanák a személyszállítást a szlovákok

A szlovák közlekedési minisztérium fontolgatja, hogy két határon átnyúló vasútvonalon visszaállítsa a személyszállítást Magyarország irányába - írta meg a parameter.sk.

Az egyik járat a Losonc-Fülek-Salgótarján-Hatvan vonalon közlekedne. Losoncnál a 160-as vasútvonalra csatlakoznának a vonatok, így átszállással Rimaszombat, Zólyom és Rozsnyó irányába lehetne utazni. Hatvannál pedig a miskolci fővonalon közlekedő vonatokra lehetne átszállni, Budapest és Miskolc irányába. A kísérleti fázisban a járatok csúcsidőben óránként, egyébként kétóránként közlekednének.

A másik járat Kassa-Hernádcsány-Hidasnémeti között közlekedne, csúcsidőben óránként. A minisztérium abban bízik, hogy a határmenti területekről új munkaerőt tud bevonzani a munkaerőhiánnyal küzdő Kassára. Érdekesség, hogy a MÁV pont tavaly augusztusban állította le a személyforgalmat Hidasnémeti és Abaújszántó között. A bezáró vasútvonalról riportot is készítettünk.

Jozef Ráž szlovák közlekedésügyi miniszter azt mondta, hogy a szlovák-magyar határon átnyúló vasútvonalak nagy részén helyettesítés nélkül szüntették meg a személyszállítást 2003-ban. Több esetben viszont nagy igény mutatkozik a visszaállításukra, ezért a Szlovák Állami Vasutak tárgyalást kezdeményezett a MÁV-val.



photo_camera A Balassagyarmat-Ipolytarnóc vasútvonal búcsúztatása 2023. július 31-én Fotó: Németh Dániel/444

A minisztérium négy másik határmenti vasútvonalban is lát potenciált. Többek között a Losonc-Ipolytarnóc-Balassagyarmat kapcsolatban is. Ennek a vasútvonalnak a magyar szakaszán tavaly augusztus 1-jén állította le a személyszállítást a MÁV, egy nappal azután, hogy elkészült a pálya árvíz utáni felújítása. Az utolsó vonat búcsúztatásán mi is ott voltunk.

Magyarország és Szlovákia között jelenleg három helyen van vasúti személyforgalom: Rajka-Pozsony, Budapest-Szob-Pozsony, valamint Budapest-Kassa viszonylatban.