Csecsenföldön betiltották a gyors zenéket

A Ramzan Kadirov csecsen elnökkel történt egyeztetések után a Csecsen Köztársaság Kulturális Minisztériuma elrendelte, hogy az országban mostantól csak olyan zenéket lehet lejátszani, amik nem lépik túl a 80-116 bpm-et, azaz percenkénti ütésszámot. Musa Dadajev kulturális miniszter közölte, hogy hatalmas munkát végeztek a csecsen zenei, ének- és koreográfiai művek csecsen mentalitásnak való megfeleléséért. A lépéstől azt várják, hogy ezzel megőrizhetővé válik a csecsen örökség.

photo_camera Ramzan Kadirov táncol a csecsenföldi nőnapon (2011) Fotó: -/AFP

Ezek alapján például a Murder on the Dancefloor című számot többé nem lehet lejátszani a grozniji diszkókban, mert az már 117 bpm, ahogy felejtős a Smooth Operator vagy a Highway to Hell is.

Idén márciusban Ramzan Kadirov fia, a 18 éves Akhmat, aki egyben ifjúsági ügyekért felelős miniszter is, utasította a csecsen hatóságokat, hogy azonosítsák a közösségi oldalakon a nem megfelelő viselkedés eseteit. Nevelő munkák javasolt azokkal szemben, akiknek a cselekedetei ellentmondanak a csecsen kultúrának és mentalitásnak. (Moscow Times)