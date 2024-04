Kampányok, telefonok, válságok és 420

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne többek között:

Kit kellene felhívni?

Eljutott hozzánk egy leirat arról, hogy Balog Zoltán miről beszélt a gyülekezeti lelkész-főgondnoki konferencián március 9-én. Többek között arról, hogy menteni próbált egy lelkészt, akit bilincsben akartak elvinni a rendőrök, és az is kiderül belőle, hogy Kónya Endre kegyelmi kérvénye mögött is több református lelkész állt.

Kampányüzemmód

Szombaton hivatalosan is elindult a kampány, ennek minden velejárójával: a politikusok utcára vonultak, Szentkirályi Alexandra és Magyar Péter rögtön össze is futott délelőtt Budán. Ott voltunk, és mindkettejüket kérdeztük is. Mindkét politikus amúgy még aznap közölte, hogy megvan a kellő aláírása: Szentkirályinak a főpolgármester-jelöltséghez, Magyarnak az EP-induláshoz. A NER-ből kiugrott újdonsült politikusnak délután már arra is volt ideje, hogy Orbán Viktor Facebook-posztja alatt jelenjen meg kommentelni.

A választásokra készülve megnéztük, mi a helyzet a nagyobb városokban, hol van esélye győzelemre az ellenzéknek, és hol borítékolható szinte biztosan a fideszes győzelem. Közben a Fideszben kevésnek érezhették a CÖF kampányát, és ráeresztettek egy sajátot is, melyben Brüsszel szolgáinak állítják be az ellenzék szereplőit, aztán pedig Menczert kellett kiállítani, hogy elmagyarázza, hogyan is kell érteni a plakátokat. A közelgő szavazással kapcsolatos hír volt az is, hogy Karácsony szerint nagy az esély, hogy történelmi vereséget szenved a Fidesz június 9-én.

Szintén belpolitikai kavarodás része volt a hír, hogy rászólt a DK a Kutyapártra, hogy ne induljanak rá az ellenzéki polgármester-jelöltekre, csak előbb még ráindulnak Kovács Gergelyre, illetve hogy Székesfehérváron elindul a polgármesterségért a DK-s Ráczné Földi Judit, aki offshore-ozása után lett országosan ismert, és akit Schiffer András védett a Válasz Online elleni perben, kevés sikerrel. És ha már Kutyapárt: eldőlt az is, hogy Baranyi Krisztina vezeti majd a párt fővárosi listáját.

Írtunk arról is, hogy arab telivér ménes is lehet Mészáros Lőrinc borászának történelmi francia szőlőbirtokán, amiből szállodát csinált, alsó hangon is 4-5 milliárd forintból.

És hír volt még itthonról, hogy

Pénzek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az első két hónap olyan gyenge adatokat hozott, hogy a kormánynak a hitelesség érdekében muszáj volt már most hozzányúlnia a költségvetési tervekhez – mondja a 444-nek adott interjúban Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Az izraeli-iráni konfliktus elmélyülése újabb globális recesszióhoz vezethet, Trumptól nem várható, hogy mindenben megengedőbb lesz Magyarországgal.

Telefon és gyerekek

photo_camera Okostelefont nyomkodó emberek Illusztráció: Cottonbro Studio / Pexels

A szabad, felügyelet nélküli játék visszaszorulása és az okostelefonok, közösségi média berobbanása borzasztóan megtépázta a fiatalok mentális egészségét. Ezt állítja Jonathan Haidt az év eddigi sikerkönyvében. Kutatási módszertana nem mindenkinek tetszik, de az biztos, hogy a fő állításaihoz rengetegen tudnak kapcsolódni.

420

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szombaton ott voltunk a Kutyapárt szokásos évi fűnapi eseményén, ahol ezúttal egy karton-Deutsch Tamás is felbukkant.

A világ

photo_camera Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Több hónapnyi csúszás és szélsőjobbos ellenállás után az amerikai Képviselőház szombaton jóváhagyta az Ukrajnának nyújtandó 61 milliárd dolláros katonai támogatást. Zelenszkij hálával fogadta a hírt.

Az amerikai Képviselőház emellett megszavazta a Tiktok-betiltási törvényt is, hír volt a hétvégén az is, hogy miközben elindult az egyik Trump elleni per New Yorkban, meghalt a floridai férfi, aki felgyújtotta magát a bíróság előtt.

És írtunk arról is, hogy

Transzviták

photo_camera Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

„A háború: béke. A szabadság: szolgaság. A tudatlanság: erő. A pénisszel rendelkező egyén, aki megerőszakolt téged, egy nő” – írta Orwell regényét kiparodizálva az író, akit tömegesen akkor kezdtek el transzfóbnak címkézni, amikor közölte, hogy csak azokat lehet nőnek nevezni, akik menstruálnak. De most akkor vajon Rowling transzfób, transzellenes, TERF vagy egyik sem? Ennek megválaszolásához szedtünk össze rengeteg mindent cikkünkben.

Borízű

is volt, szokás szerint.

Jó

photo_camera Seres Samu Fotó: Horváth Judit

Hol végződik az aktivizmus és politikacsinálás, és hol kezdődik a művészet, van-e határ a kettő között? Kelemen Kristófot kérdeztük új dokumentumszínházi bemutatójáról, személyes tétekről és a valóság megváltoztatásáról. Az apropót a Trafóban látható, a Figyelem megzavarására alkalmas című darabja adta, amiről kritikával is jelentkeztünk. A Hangoverben pedig Pápai Gergő Utazás a Mesterséges Városba című kísérleti ambientes analóg darabját mutattuk be a héten.

Qubit

A Qubit a hétvégén többek között arról írt, hogy Budapesten adott elő Philippe Bourgois, aki antropológusként a philadelphiai heroin- és a harlemi crackdílerek közé beépülve tárta fel, hogy a politikai-gazdasági struktúrák miként normalizálják az erőszakot, és hogyan profitál a hatalom az elnyomott vagy börtönbe zárt polgáraiból, illetve arról is, hogy mi az az öt dolog, ami kiderült, miután újrafőztek egy 450 éves ír sörreceptet.