15 ezer milliárd még gombócból is sok lenne

Az élet itthon

photo_camera Mára teljesen lepusztult az épület, amit a vandálok is előszeretettel látogatnak Fotó: Wikipedia

Ha van valami közös Farkas Flórián volt sofőrjében, Rókusfalvy Pálban, Szivek Ferencben és egy kőgazdag fiatalban, az a Tündérhegyi pszichiátria volt épülete.

Hétfőn a Mandiner közzétette a teljes rendőrségi jelentést Magyar Péter és Varga Judit veszekedéséről, amit Magyar Péter aztán egy facebookos kommentben hamisítványnak nevezett. És bár még hétfő reggel is arról olvashattunk, hogy ezúttal Tompos Márton üzent Magyar Péternek Hadházy Ákos védelmében, a nap folyamán kiderült, hogy Magyar és Hadházy találkoztak a hétvégén, és megbeszélték, hogy június 9-ig mindenki foglalkozik a maga dolgaival.

Lázár János közben egy interjúban belengette esetleges visszavonulását, vagy legalábbis valami hasonlót, a Fidesz tizenharmadszor is módosított az alaptörvényen, Szentkirályi Alexandra pedig kaszálással töltötte a kampányt.

Írtunk arról is, hogy Orbán Viktor egyik stratégiai tanácsadója szerint a kegyelmi botrány figyelmeztető jel volt, hogy a DK arról számolt be, úgy megütötték egy ajánlást gyűjtő képviselőjelöltjüket, hogy mentőknek kellett őt kórházba szállítani, és hogy „No Migration, No Gender, No War” tartalmú Orbán-idézettel köszönti egy határmenti falu a kedves látogatókat, a Lakmusz pedig megírta, hogy gazdasági sikereit sorolva indította be a Fidesz kampányát Orbán, de régről ismert túlzások fordultak elő a beszédében.

Kiderült, hogy még annál is többe kerülhet az adófizetőknek a Mészároséknak adott autópálya-koncesszió, mint eddig gondoltuk: a Szabad Európa által kiperelt iratok alapján már 15 ezer milliárd forintos összegről van szó. És hír volt még, hogy tizenhárom év alatt megháromszorozódott a dolgozó nyugdíjasok száma, valamint hogy még Kecskemétről is érkeztek tüntetők Kiskunhalasra, hogy a kórházból menesztett főigazgató visszahelyezését követeljék, továbbá hogy miután Cseh Katalin Facebook-posztja alatt őrjöngött, felfüggesztették a nyíregyházi kórház szülész főorvosát.

Donorok

photo_camera Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A 444 információja szerint még mindig folyik az öt éve tartó a nyomozás a Versys nevű meddőségi klinika ügyében, azzal a gyanúval, hogy pénzért megvették rászoruló nők petesejtjeit, amiket gazdag ügyfeleknek adtak el. Ez Magyarországon szervkereskedelemnek számít, több közeli országban viszont nem. A Versys egyik egykori embriológusa ad tanácsot a magyar lombikszektort 2022 óta felügyelő Vesztergom Dórának, aki Novák Katalin sógornője és azután nevezték ki oda, hogy Novák elnök lett.

Jó hírek

photo_camera Fotó: DAVID PINTENS/Belga via AFP

Másodikként ért célba a második szakaszon, így összetettben Vas Blanka Kata vette át a vezetést a női Vueltán. Ezzel övé a spanyol körverseny élén álló bringásnak járó piros trikó.

A világ

photo_camera Jens Stoltenberg Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Miközben Stoltenberg arról beszélt, hogy a NATO-szövetségesek nem teljesítették, amit az elmúlt hónapokban Ukrajnának ígértek, hír volt, hogy megkéseltek két ukrán katonát Németországban, hogy Kadirov most épp a Putyinról elnevezett katonai egyetem élére nevezte ki a 16 éves fiát, továbbá hogy Fehéroroszország szélsőséges szervezetnek minősítette és betiltotta a Deutsche Welle-t.

És írtunk arról is, hogy

Múlt

Zsidó munkaszolgálatosok, orosz nők, éhezés és mínusz 25 fokos hideg, majd az orosz áttörés után a magyar 2. hadsereg kétségbeesett visszavonulása a túlélésért: Wágner Levente főhadnagy naplója és felvételei a Don-kanyarból 45 év után kerültek elő.



Qubit

Jonathan Haidt amerikai szociálpszichológus felkapott új könyvében (amiről mi is írtunk) a mobiltelefonok, a számítógépes játékok és a közösségi média elterjedésével magyarázza, hogy drámai mértékben nő az öngyilkos fiatalok aránya az Egyesült Államokban. Ezek az okok nálunk is jelen vannak, és a Qubit annak nézett utána, hogy vajon meglátszanak-e az öngyilkosságok számában is.

És szintén a Qubit írt arról, hogy hónapokig észrevétlenül terjedt tehenek között a H5N1 madárinfluenza, ami az emberi fertőzéseknek is utat nyit.