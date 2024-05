Nálunk van Hszi, aki miatt a Micimackó név 21 variációját nem írhatja le 1,4 milliárd ember

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel-cikkeivel. Ezek egy jelentős része persze Hszi Csin-ping kínai elnökről szól, aki szerda este érkezett meg Budapestre. És akiről mindig érdemes elmondani, hogy kiszivárgott iratok szerint hazájában 564 kifejezés használata van teljesen letiltva a közösségi oldalakról, mert arra jutottak a hatóságok, hogy azok sértőek Hszire nézve. És ebből 21 a Micimackó név különböző variációi. Na de nézzük a híreket:

Hszi itt

Szerda este megérkezett Hszi Csin-ping Budapestre, a reptéren Orbán Viktor és fiatal néptáncosok várták, és a rendőrség persze tett róla, hogy konvojából véletlenül se láthasson tibeti zászlókat, sőt, estefelé már előfordult, hogy Kína-zászlókkal takarták le a tibetieket.

Arról, hogy ki is valójában Hszi Csin-ping, és mit lehet tudni eddigi pályafutásáról, épp ma reggel írtunk jóval hosszabban. És a kínai diktátor érkezése elé időzítve írtunk arról is, hogy ugyan rendkívül hasznos Pekingnek, ha van egy jóbarát az Unión belül, aki sportot űz abból, hogy szembemenjen nagyjából bármilyen közös uniós állásfoglalással, de gazdaságilag egyáltalán nem számítanának kirívónak az EU-ban a magyar-kínai kapcsolatok – ha a kormány nem tálalná ezeket ilyen látványosan.

Miközben Hszi szerda reggel a Magyar Nemzetben megjelent cikkében üzent a kínai-magyar barátságról, a nap nagy részét még Belgrádban töltötte, ahol a szerb elnök a jelenlétében közölte, hogy Orbán megígérte, hogy 2026-ig befejezi a Budapest-Belgrád ráeső részét. Kiderült az is, hogy látogatása nyomán szorosabban együttműködik majd Kínával a szerb kormánysajtó.

Nagyüzemek és kisüzemek

Még a sokat botladozó magyar diplomáciai üzemből is kirívó eset, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mutatott be a napokban, az egyetem ugyanis nem csak vendégül látta, de a rektor együtt is pózolt a keményvonalas antiszemita és holokauszttagadó iráni Ahmadinezsáddal.

Közben Orbán telefonon tárgyalt Zelenszkijjel, a globális békecsúcson való magyar részvételről is szó lehetett, míg a Fidesz talán utolsó megmaradt atlanista tagja, Németh Zsolt arról beszélt, hogy ha nem lennénk NATO-tagok, Oroszország kikezdené Magyarország szuverenitását.

Szerdán csalódást keltő adat érkezett a hazai ipari termelésről azok után, hogy februárban már a fellendülés jelei kezdtek megmutatkozni, márciusban az autó-, és az akkumulátorgyártás is visszaesett. A helyzetet jól összefoglalja, hogy az első elemzői megszólalások azt hangsúlyozták, hogy a friss adatok „minden várakozást alulmúltak.” És ide is köthető, hogy mégis tárolnak akkumulátor-hulladékot a salgótarjáni Éltex-telepen, ahonnan rákkeltő méreganyag ömlött a Salgó-patakba, illetve gazdasági hír volt még, hogy a kormány most éppen elégedett a benzin árával, egyelőre nem lesz ársapka.

Írtunk még arról is, hogy már 6,3 millió forint Orbán Viktor fizetése, hogy Orbán Ráhel nyilvánossá tette az Instagramját, és hogy a II. kerületi Fidesz pont abba a Sparba indítja a bevásárlóbuszokat, ahol a jelöltjüknek családi trafikja van, valamint hogy lekapcsolták az ingyenes cégbetekintő rendszert, amit 800 millió forint uniós támogatásból fejlesztettek, és hogy a köztévé megint politikai reklámot adott le híradós riportként, pedig pár napja büntették meg őket pont ezért.

Eldőlt az is, hogy nem támogatja a Fidesz-frakció a gyónási titokra vonatkozó módosítást, amit éppen a párt egyik képviselője nyújtott be, és amit a fideszes többségű parlamenti bizottság még simán továbbengedett egy nappal korábban.



Választás

Csütörtök reggel írtunk arról is, hogy Magyar Péter fővárosi listájára egy tajvani dollármilliárdos befektetési tanácsadója is felkerült: Porcher Áron már négy éve dolgozik a cégnek, amelynek tulajdonosa személyes jó barátjának tartja Kövér Lászlót.

Folytatódott a legdurvább önkormányzati lapokat szemléző sorozatunk: Nagykőrösön már az alpolgármester kultuszát építik, Czira Szabolcs 26 év után visszavonul, az egykori kisgazda politikus fotójával már alig-alig találkozni. Körtvélyesi Attiláéval, a Fidesz új polgármesterjelöltjéével annál inkább – van, hogy egy oldalon négyszer is. Az újságot azzal nem lehet vádolni, hogy elhallgatja az ellenzéket.

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos hír volt, hogy az MSZP tényleg ráindít egy polgármesterjelöltet Pikó Andrásra a VIII. kerületben, hogy Karácsony szerint a Tisza Párt és az ellenzék összefogásának hosszú távon nincs alternatívája, valamint hogy Karácsony és Vitézy ismét üzengettek egymásnak, hogy sima rendőrségi rádiót nézett netblokkolónak Magyar Péter, továbbá hogy két Simonka György is indul a választáson, és hogy Teslát vett az állami támogatásból a Fidesz jelöltje által vezetett Fradi fociakadémia. Kiderült az is, hogy a választási iroda nem fogadja be a becenéven indulni akaró jelölteket, így nem lesz „Pipás Gyuszi fia”, „Fikusz” vagy „Kopasz Ödön” a szavazólapokon.

És ha valakinek ennyi hazai hír még mindig nem lenne elég, írtunk arról is, hogy

Érettségi, de minek?

Az érettségikből ezúttal a történelmen volt a sor, és a szaktanár szerint a várakozásokhoz képest meglepően könnyű volt. A Qubiton pedig azt a kérdést feszegették, hogy egyáltalán, minek van még érettségi. Hagyomány, mérhetőség, vagy a társadalmi struktúrák, hierarchiák, elitek újratermelése? A Monarchiában vezettük be, legfőbb ideje megszabadulni tőle! - érvel Nagy Gergely cikkében.

A világ

Ha az ENSZ megszavazza, hogy Srebrenicában a 8000 bosnyák tömegsírokba lövése népirtás volt, a szerbek kikiáltják a függetlenségüket - fenyegetőzik Dodik. Orbán és Putyin patronáltja idáig csak blöffölt, de most tényleg léphet, eszkalálva a Balkánon a feszültséget. A magyar kormány most is a szerbekkel és az oroszokkal van, ezért Szijjártóék inkább nem szavazzák meg, hogy genocídium volt.



Írtunk arról is, hogy megvan a politikai döntés Brüsszelben: az orosz vagyonokból fogják katonailag segíteni Ukrajnát, és egyelőre magyar tiltakozásról sincs szó, valamint arról is, hogy a grúz állambiztonság szerint puccsot akarnak végrehajtani az ügynöktörvény ellen tüntetők.

Klíma

Baljós hírekből szerdára is jutott bőven: írtunk arról, hogy közel egy éve minden hónapban megdől a globális melegrekord, illetve hogy az óceánok az elmúlt évben minden egyes nap hőmérsékleti rekordot döntöttek.

A Qubit pedig arról írt, hogy a kormány százmilliárdokkal támogatja a mezőgazdasági öntözést, ami nem jelent valódi megoldást a durvuló aszály ellen: a 2022-es rekordaszályra reagálva az Orbán-kabinet az ország nagy részén kivitelezhető vízvisszatartás helyett a mezőgazdasági területek alig pár százalékán megoldható hagyományos öntözést fejlesztését támogatja közpénzmilliárdokkal.

A zene vége

61 éves korában, szívrohamban halt meg Steve Albini, az amerikai underground rock ikonikus alakja.