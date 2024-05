Merénylet a szomszédban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel, ma természetesen elsősorban Szlovákiából, ahol szerdán meglőtték a miniszterelnököt, Robert Ficót.

Szokás szerint négy cikkünket külön is ajánljuk:

Fico

photo_camera Fotó: Radovan Stoklasa/REUTERS

Szerda délután a szlovák kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után egy férfi közelről meglőtte Robert Fico miniszterelnököt. Ficót rendkívül súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, több órás műtétet hajtottak rajta végre, és a legfrissebb hírek szerint állapota még mindig súlyos, de már túl van a közvetlen életveszélyen. A hírekből kiderült az is, hogy ötször lőttek rá Ficóra, és hogy a támadó a 71 éves Juraj Cintula, akit a helyszínen elfogtak a rendőrök.

A napok itthon

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szerda reggel jelent meg helyszíni riportunk Magyar Péter Zala megyei országjárásáról: támogatói között balost és egykori fideszest is találtunk, és közben megtudtuk, hogy Orbán Viktor „a magtárak védőszentje”, de ideje nyugdíjba mennie, lehet az unokákkal foglalkozni. És ha már szóba került Orbán: szerdán kiderült az is, hogy a miniszterelnök is ott lesz a Békemeneten.

Kampányhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Orbán az előtt a szentendrei épület előtt szelfizett, aminek a felújítására hét éve ígért pénzt, de a mai napig nem érkezett meg, továbbá hogy kisújszállási polgármester lenne a FradiMédia főszerkesztője, és hogy a II. kerületi fideszes kiposztolta, az ellenzéki összeszedte a szemetet, míg a Magyar Nemzetben ”nem újságíróként” őrjöngött „egy apa”, hogy Karácsony Gergely egy szar ember, aki meg akarja ölni a fiait.

Kijött a Forbes aktuális milliárdoslistája is, ez alapján már 100 milliárd forintos a vagyona Tiborcz Istvánnak, igaz, Mészáros Lőrincnek közben 1000 milliárdja lett. És hír volt még, hogy

Rossz számok

photo_camera Talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő debreceni CATL akkumulátorgyár területén februárban. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Gyászos adatot közölt a KSH az ipari termelés márciusi teljesítményéről: éves alapon 2,8, februárhoz képest pedig 3 százalékos volt a visszaesés mértéke. Visszaesett a jármű- és az akkugyártás is, ami magyarázhatja, hogy miért bocsátottak el tömegesen külföldi vendégmunkásokat az iváncsai gyárból (akik aztán állítólag szarral kenték össze bosszúból a mosdókat.) Kiderült az is, hogy építőipari termelés volumene márciusban a januári és februári bővülés után a nyers adatok szerint 6,3 százalékkal maradt el az előző évvel korábbitól, közben több mint két és félszeresére nőtt a fizetésképtelenségi eljárások száma Magyarországon.

Háborúk, harcok

photo_camera Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu via AFP

Bevert fejű ellenzék, halálosan fenyegetett aktivisták, külföldre költözésen gondolkodó újságírók, vízágyúk, parlamenti verekedés. A hatalom még a választások előtt át akarta nyomni a törvényt, ami miatt bedühödött Amerika, és az uniós integrációnak is vége lehet. A grúz politika nagyon sok hasonlóságot mutat a magyarral. Az sem véletlen persze, hogy épp a magyar kormány gáncsolja, hogy az EU egységesen ítélhesse el az orosz mintájú külföldiügynök-törvény erőszakos elfogadtatását. Az EU külügyi vezetője szerdán világosan megüzente, hogy a külföldi ügynöktörvény elfogadása negatívan hat Grúzia uniós csatlakozására.

Közben a totális atomháborús paranoiában tomboló magyar kormány vezetője, Orbán ismét Budapesten fogadta az embert, aki jelenleg alighanem az egyik legnagyobb fenyegetést jelenti a Balkán békéjére, majd Szijjártó sietett is közölni, hogy a magyar kormány nem fogja megszavazni a srebrenciai népirtásról szóló ENSZ-határozattervezetet. Menczer Tamás a nap folyamán már arról beszélt, hogy várja már, hogy kizárják a „békepárti” KDNP-s EP-képviselőket a „baloldali, háborúpárti Néppártból.” Mondjuk felmerül a kérdés, hogy ha ennyire rettenetes az a frakció, akkor miért nem lépnek ki onnan a KDNP-s képviselők.

És hír volt még, hogy

Akció!

