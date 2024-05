Szijjártó: Magyarország kiváló példája annak, milyen előnyökkel jár a Kelet és Nyugat közti együttműködés

Magyarország kiváló példája annak, hogy milyen előnyökkel jár a Kelet és Nyugat közti együttműködés, és hazánk ebben a folyamatban a jövőben is szeretne az élen járni – közölte Szijjártó Péter Budapesten.

photo_camera Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrovval, az orosz külügyminiszterrel 2022. július 21-én Moszkvában. Illusztráció: Grigorij Sziszojev/Sputnik via AFP

Még mielőtt bárki arra gondolna, hogy Szijjártó megint a magyar–orosz kapcsolatokat magasztalta, miközben a Kormányinfón arról volt szó, hogy a kormány – a németekkel szemben – miért hagyta szó nélkül és tagadta le nyilvánosan, hogy az orosz titkosszolgálat feltörte a KKM informatikai hálózatát, nyugodjon meg: Szijjártó ezúttal a kínai–magyar együttműködést méltatta.

A Kelet lenyomta a Nyugatot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó a Fiberhome beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az elektronikai iparban a világ legjobbjai között emlegetett kínai vállalat Kisbéren hozza létre első európai üzemét, ahol optikai kábeleket fog gyártani. Az első ütemben kb. 6,5 milliárd forint értékű beruházást az állam 970 millió forinttal támogatja, így segítve elő 120 új munkahely létrehozását – közölte a KKM.

Szijjártó szerint kifejezetten modern beruházásról van szó, ami segít a hazai gazdaság technológiai színvonalának emelésében, és tovább erősíti a mára 130 ezer embert foglalkoztató, tavaly több mint 11 ezer milliárd forintos termelési értéket produkáló magyar elektronikai szektort.

Szijjártó azt mondta, az utóbbi években alapjaiban változott meg a világgazdaság struktúrája, ennek egyik következménye a Nyugat hegemóniájának elvesztése lett, mivel a keleti világ nem csupán felzárkózott, hanem sok tekintetben az élre is tört.

„Nemcsak arról van szó, hogy a világgazdaság számos területén most már keletről fújják a passzátszelet és diktálják a tempót, de arról is, hogy a világgazdaság jövője szempontjából kulcsiparágaknak számító ágazatokban a technológiai fölény egyértelműen a keleti oldalon van” – mondta.

Szijjártó szerint míg 15 éve a világban végrehajtott beruházások 80 százalékát nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 20 százalékát keletiből, mostanra ez az arány teljesen megfordult, ezért nem is csoda, hogy Európában rendkívül éles harc zajlik ezen beruházásokért.

Magyarországon a Kelet és a Nyugat együttműködése minden szereplőnek megtérül

„Persze látjuk, hogy hatalmas képmutatás is van, hiszen a nyugat-európai országok által folytatott Kína-ellenes propaganda és a valóság között elég nagy lyuk tátong. Hiába tagadják a nyugat-európai országok azon érdekeltségüket, hogy kínai beruházásokat vonzzanak magukhoz, már több esetben is lelepleződtek, és jó lenne, ha ők is őszinteségre váltanának át, és akkor az ilyen kellemetlen, méltatlan helyzeteket el lehetne kerülni” – mondta.

Szijjártó szerint ezért nem akadályokat kellene emelni a kelet-nyugati együttműködés elé, hanem hidakat kellene építeni a minél zökkenőmentesebb kapcsolatok megteremtése céljából. „Mi Magyarországon, itt kiváló példát mutatunk arra, hogy a Kelet és a Nyugat együttműködése hogyan térül meg minden szereplő számára” – mondta, sikeresnek nevezve a keleti nyitás stratégiáját.

Szijjártó szerint kiváló eredmény, hogy a közép-európai országok között Magyarországra jön a legtöbb kínai beruházás, így a német mellett mostanra a kínai gazdaság lett az, ami a leginkább meghatározza hazánk teljesítményét.

Azt mondta, a magyar-kínai kereskedelmi forgalom értéke tavaly meghaladta a 12 milliárd dollárt, ami a legmagasabb az EU-n kívüli országok közül.

Kína legjobb európai barátja

Üdvözölte, hogy a kínai elnök előző heti látogatása alkalmat adott arra, hogy a két ország közötti együttműködést olyan szintre emeljék, ami kategóriában mindössze négy másik államot tart számon Peking, és ezek közül Magyarország az egyetlen európai.

Szijjártó szerint Magyarország érdekelt abban, hogy minél több korszerű kínai beruházás érkezzen. „Magyarország soha nem alkalmaz diszkriminációt az érkező külföldi beruházások tekintetében. (…) Minket egy dolog érdekel, a nálunk beruházó vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a szabályainkat és a törvényeinket, s ha ez így van, akkor örömmel fogadjuk őket” – mondta.

Szerinte „Magyarország tehát kiváló példáját adta az elmúlt években annak, hogy milyen előnyökkel jár a Kelet-Nyugat együttműködés fejlesztése, a kínai-közép-európai gazdasági együttműködés. És mi szeretnénk a jövőben is élen járni ebben a folyamatban.” (MTI)