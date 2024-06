Néhány dolog, ami érdekes lesz a választás utáni napokban

Magyar Péter talán egy kicsit túlzott, amikor „politikai földindulásnak” nevezte a vasárnapi választáson történteket, az viszont kétségtelen, hogy ezek hatására komoly változások jöhetnek a magyarországi közéletben.

A Tiszán kívül egyetlen egy párt sem lehet maradéktalanul elégedett az eredményekkel, és ennek egészen biztosan lesznek következményei. Amire biztosan érdemes odafigyelni a következő napokban-hetekben:

1. Hol tetőzik a Tisza?

A június 9-i választás egyértelmű nyertese az a Tisza, amely megalakulása óta töretlenül erősödve úgy szerezte meg az EP-szavazatok 29,7 százalékát, hogy az ország nagy részén nem volt se helyi jelöltje, se listája.

A közvéleménykutatók nagyjából jól mérték fel a Tisza erejét, így külön érdekes lesz figyelni, hogy milyen számokat mérnek Magyar Péter pártjának. A további erősödést szinte borítékolni lehet, hiszen ez olyan erődemonstráció volt az ellenzéki oldalon, ami mágnesként vonzhatja a Tiszával kapcsolatban eddig szkeptikusokat is.

A Tisza EP-listájára 660 000 emberrel kevesebben szavaztak, mint a Fideszére, ami kevesebb, mint ahányan összesen a DK-MSZP-Párbeszéd, a Momentum és a Kutyapárt listáira szavaztak. A Mi Hazánk szavazói valamennyire mások, de ők is több mint 300 ezren voltak, és sok megyében látszik, hogy az ő szavazóik egy része már most is a Tiszára szavazott az EP-listán.