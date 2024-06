Tordai Bence: Ha az ember a saját pártjára nem tud leszavazni, akkor nagy baj van

Tordai Bence, a Párbeszéd kilépett társelnöke a Magyar Hangnak adott interjút még a kilépése előtt, ami most jelent meg. Ebben arról beszélt, hogy miért az urnazárás után jelentette be a kilépését:

„...mert azt gondolom, hogy ez így tiszta: nem akartam ártani az önkormányzati kampányoknak. Ugyanakkor nem tudtam letenni a garast a DK, az MSZP és a saját pártom közös EP-listája mellett, és „kire szavazzanak a Zöldek az EP-választáson” címmel szerveztem vitát. És ha az ember a saját pártjára nem tud leszavazni, akkor nagy baj van.”



Tordai végül a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra szavazott, mert megnézte, ki az, aki Magyarországról a zöld frakcióba tart, és oda valószínűleg be is jut. A fővárosi listán viszont Karácsony Gergelyre szavazott.

„Az önkormányzati választással kapcsolatban nemcsak, hogy ártani nem akartam Karácsony Gergőnek, de sokat dolgoztunk is azért, hogy minél jobb eredményt érjen el ő és az ellenzéki jelöltek. A budapesti ügyekben nem akartam megkérdőjelezni Gergő kompetenciáját. Volt egy-két kerület, ahol lett volna ellenvéleményem, de ezeket magamban tartom most is, mert azt gondolom, hogy ha meg akarunk bízni egy főpolgármestert a város irányításával, akkor bíznunk kell a személyi döntéseiben is. A fővárosi lista pedig nem DK-s volt, hanem Karácsony Gergelyé” - magyarázta a döntését.



Arra a kérdésre, hogy mi a baja Gyurcsány Ferencékkel, azt válaszolta, hogy nem a Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos problémáiról akar most beszélni, hanem a Párbeszéd döntéséről. Szerinte ugyanis ez nem összefogás volt a párt részéről, hanem önfeladás.