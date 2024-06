Elkészült a focitörténet legjobb hivatalos játékosbemutató fotója

A focit sem kell szeretni ahhoz, hogy az ember meglengesse a kalapját az alanti hivatalos játékosbemutató fotó láttán. A képet az olasz első osztályba frissen feljutott Como publikálta, az érzékeny arcú fiatalember pedig Andrea Belotti, a Romától frissen igazolt volt olasz válogatott csatár.



Az első látásra szürrealista fotó magyarázata az, hogy a góljait a jobb kezével a homloka előtt tarajt formálva ünneplő Belotti beceneve a Gallo, vagyis a Kakas. A becenév története, amit ő maga mesélt el, egészen mesés:

photo_camera A szóbanforgó gólöröm

18 évesen, a harmadosztályú AlbinoLeffe játékosaként sűrűn járt egy bárba a szülőfalujában, ahol a pultos, Juri nagy haverja volt. Juri, akinek a családneve Gallo, vagyis Kakas volt, környékszerte híres amatőr focista volt, óriási góllövő, aki a góljait a nevére utalva kakastaréjt imitálva ünnepelte. Amikor egyszer sikerült leszerveznie, hogy az apja álljon helyette a pultba és végre elmehessen Belotti meccsére, megkérte a barátját, hogy ha gólt lő, ünnepeljen az ő gólörömével. Belotti már a második percben gólt lőtt, és be is mutatta a Kakast. Ám mint kiderült, Juri barátja késett a meccsről, és nem látott semmit belőle, de a név Belottira ragadt.,



Az olaszok és a baromfiak különösen mély és komplex kapcsolatának korábban is számtalan művészi megnyilvánulása akadt. A két legkiemelkedőbb talán Fellini „És a hajó megy" című filmjének nagyjelenete, amikor a szupermély hangú operaénekes pusztán a hangja segítségével elaltat egy tyúkot:

Illetve ott van Pippo Franco száma, a Chi Chi Chi Co Co Co, benne a valaha írt legjobb refrénnel: