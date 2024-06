„Közel 30 utas várja Milánóban a csodát”, pontosabban hogy elinduljon végre Budapestre a Wizz Air gépe

Szerdán jelentette be a kormányhivatal, hogy hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Ryanair, a Wizz Air, a SunExpress és a Eurowings légitársaságokkal szemben „az utóbbi napokban tapasztalt jelentős járatkésesek kapcsán”.

Egy olvasónk beszámolója szerint június 26-án egy napra utaztak ki Milánóba a Wizz Air-rel – reggeli érkezéssel és esti indulással –, azonban levele szerint még csütörtök este is ott voltak, a Budapestre indulásuk időpontja pedig már négyszer módosult. Levelében azt írta, nincsenek egyedül, „közel 30 utas várja Milánóban a csodát”, illetve hogy azt látják, „késés és módosítás csak a budapesti Wizzair-járatoknál van”.

photo_camera Fotó: WizzAir

Levele szerint kaptak szállást egy hotelben, azzal a kiegészítéssel, hogy oda 27-én hajnalban megy értük egy busz, ami majd kiviszi őket a reptérre. Reggel azonban, órákkal a betervezett indulás után kaptak arról e-mailt, hogy sajnos nem tudták megoldani a buszt, oldják meg a reptérre való eljutást, ahogy tudják.

Hasonlóról számolt be a Telex is, a cikk szerint olyanok is voltak, akiknek egyáltalán nem jutott szállás, és többen arról is eltérő információkat kaptak a központi telefonszámon és a Wizz Air applikációján keresztül, hogy mikor indul a járatuk.

A lap kereste az esettel kapcsolatban a Wizz Airt, akik azt írták, hogy a viharos időjárás miatt kellett átütemezniük a milánói járatot csütörtökre, vagyis június 27-re. „A protokollnak megfelelően szállás és étkezési utalvány felajánlásával gondoskodott minden érintett utasról. A légitársasággal szerződéses kapcsolatban álló földi kiszolgáló cég segített az arra igényt tartó utasoknak szállást foglalni az éjszakára. Másnap reggel azonban az időjárás okozta forgalmi problémák miatt a Wizz Air nem tudta biztosítani a transzfert időben az utasoknak a szállásuktól a repülőtérig” –írták.

A Wizz Air állítása szerint összesen hat utas maradt le a reggeli járatról, és nekik térítésmentesen átfoglalták a jegyüket egy esti járatra. Ők június 28-án repülnek vissza Budapestre, további egy éjszakára biztosítottak nekik szállást. A Wizz Air állítása szerint megvizsgálták az esetet, és arra jutottak, hogy minden poggyász rendben megérkezett Budapestre.

Olvasónk szerint ők június 27-én, szerdán délután kaptak e-mailt arról, hogy 28-án hajnali kettőkor indul a gépük, majd nem sokkal később egy újabb e-mailben már arról tájékoztatták őket, hogy a gépük 3:20-kor indul. Levelében ekkor azt írta: „Most itt tartunk. Kb. 30 magyar útitárs. A komfortérzetünkről ne is beszéljünk. A gyerekek teljesen kivannak.”

Vagyis olvasónk beszámolója szerint még csütörtök este is harmincan „várták Milánóban a csodát”, nem pedig hatan, ahogy a Wizz Air azt a Telexnek mondta. Kerestük a Wizz Airt a fentiekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.