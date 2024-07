Trump állítólag a háttérben már Putyinnal tárgyal Ukrajnáról

Donald Trump a háttérben Vlagyimir Putyinnal tárgyal arról, hogy Moszkva mekkora részt tarthatna meg a megszállt ukrán területekből - írja a Politico Trumphoz közeli nemzetbiztonsági szakértőkre hivatkozva. A lap nem ír részleteket ezekről a tárgyalásokról, így sem azt nem tudni, hogy azok milyen stádiumban vannak, sem azt, hogy pontosan mekkora területekről van szó.

Trump korábban többször hangoztatta, hogy ha megnyeri a novemberi elnökválasztást, "egy nap alatt véget vet" az ukrajnai háborúnak. A Kreml az elmúlt időszakban többször utalt egy tűzszüneti lehetőségre, de ehhez a mostani frontvonalon túl, ma is ukrán ellenőrzés alatt lévő területeket is követelnek. Orbán Viktor kedden beszélt Kijevben a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalásán az azonnali tűzszünetről, és az európai közvéleményben is népszerű gondolat, hogy kompromisszumos tárgyalásokra kell rábírni Ukrajnát.

photo_camera Trump és Putyin 2018-as megbeszélése Helsinkiben Fotó: DPA/Notimex via AFP

Ukrajna sorsán túl a Politico alapvetően Trump NATO-val kapcsolatos külpolitikai terveit latolgatja a volt elnök korábbi nemzetbiztonsági tisztviselőivel és védelmi szakértőkkel készült interjúk segítségével. Ők úgy látják, hogy korábbi fenyegetései dacára Trump valószínűleg nem fogja kiléptetni az Egyesült Államokat a NATO-ból, de az észak-atlanti szövetséget valamiféle „kétszintű rendszerére” szeretné átalakítani: eszerint azt akarja, hogy azok az országok, amelyek nem teljesítik a védelmi kiadások kétszázalékos GDP-célját, „ne profitáljanak az Egyesült Államok biztonsági garanciájából”. Egy ilyen radikális átalakítás a NATO kollektív védelmet garantáló 5. cikkének megsértése lenne.