Ugyanannyi arany, mint Tokióban, de ideje lenne megbecsülni az érmeket is

Hat aranyat, 7 ezüstöt és 6 bronzot szereztek a magyar sportolók az olimpián.

Ez majdnem hajszálra annyi, mint Tokióban. egy bronzzal volt több 3 éve.

Az most például volt, hogy egy századon múlt.

De miért nem köszöntötte az érmeseket Orbán Viktor, mire számítottak előzetesen a sportágak és mi lett a várakozásokból.

Öt sportolónk szerzett több érmet is a párizsi olimpián.

MIlák Kristóf megnyerte a 100 pillangót, második lett 200 pillangón.

Csipes Tamara ezüstérmet nyert kajak egyesben és párosban, bronzérmet négyesben.

Gazsó Alida, Fojt Sára és Pupp Noémi ezüstérmet nyert kajak párosban és bronzérmet négyesben.

Az öt sportoló közül csak egynek, Milák Kristófnak gratulált Orbán Viktor, mert ő aranyat nyert. A dobogósoknak nem járt ilyen miniszterelnöki gratuláció, csak az ötödik helyezett bokszoló Hámori Lucának, de annak más oka volt.

A 10 kilométeres nyílt vízi úszáson aratott győzelme után Rasovszky Kristóf - éppen a miniszterelnök kedvenc lapjában - arról beszélt, hogy „rossz magyar felfogás, hogy csak az aranyat, csak a bajnoki címet értékeljük. Kíváncsi vagyok, egyszer eltűnik-e ez a közgondolkodásból”.

Így nem kapott megérdemelt figyelmet Muhari Eszter, aki a magyar vívók közül egyedül szerzett érmet egyéniben. Ráadásul úgy érte el ezt a bronzot, hogy Kun Anna doppingvétsége miatt beugró volt az olimpián.

De Halász Bence sem került a legmagasabb polcra, mert csak ezüstöt szerzett kalapácsvetésben, az atléták közül egyedül állva a dobogóra.

Ezt a fajta nyomást nehezen éli meg a sportolók egy része. Késely Ajna szokatlanul őszinte nyilatkozatában arról beszélt, hogy a rákényszerített célok ellenére nem lehet mindenki olimpiai bajnok. Kerekes Gréta gátfutó is azt mondta a köztévének, hogy nagyon szomorú amiatt, mert sok magyar ember negatívan éli meg egy-egy sportoló teljesítményét.

„Pedig, ha csak belegondolok, milyen teljesítmény ide kijutni, például itt 100 gáton a világ negyven legjobbja van, nem nyolcvan, negyven. Van olyan barátnőm, aki 42. a világranglistán, most otthon zokog és depressziós. Az ide vezető út nagyon kemény, én is harminc évet áldoztam az életemből, nem is éltem normális, civil életet. Igenis büszkék lehetünk bárkire, aki ide kijutott, bármit is csinál!”

Az érmeket már csak azért is érdemes megbecsülni, mert a magyar ezüstérmeseket szuperklasszisok előzték meg. Csipes Tamara előtt egyesben és párosban is az a Lisa Carrington ért be, aki a nyolcadik aranyérmét szerezte Párizsban. Milák Kristófot 200 pillangón csak a párizsi olimpia víziszörnye, Leon Marchand győzte le. (Milák a párizsi idejével is bőven aranyérmes lett volna Tokióban.) Kalapácsvetésben a kanadai Ethan Katzberg mindenkire métereket ver. A férfi kardcsapatban a címvédő Dél-Korea egyszerűen jobb volt Szilágyi Áronéknál. A német kettes mögött beérő Nádas Bence-Tótka Sándor kajakduó úgy örült az ezüstnek, mintha aranyat nyertek volna. Az 1000 méteres kajak egyesben Tokió után Párizsban is ezüstérmet szerzett Varga Ádám azt mondta, hogy megérdemelten győzött a cseh Dostal. Egyik ezüstérem sem hajszálon múlt.

photo_camera Varga Ádám, Josef Dostal és Kopasz Bálint Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Az érmek már igen: 100 férfi gyorson Németh Nándor egyetlen századdal maradt le a dobogóról. Női kajak kettesben a célfotó sem tudta eldönteni, hogy Fojt Sára és Pupp Noémi harmadik nagy negyedik lett, így lettek bronzérmesek. Férfi párbajtőrben Andrásfi Tibor az elődöntőben és a bronzmeccsen is csak döntő tussal kapott ki, és lett negyedik. Valter Attila és Vas Kata Blanka is negyedik lett országúti kerékpárban, ami őrült nagy szó.

Hogy csak az arany számít, azért is lesz egyre nehezebben tartható, mert egyre nagyobb a verseny. Saint Lucia, Dominika, Guatemala, Botswana is megszerezte első aranyát. Visszaszorulóban vannak a hagyományos sportágaink (a 200 méteres kajak egyes például úgy került ki az olimpiáról, hogy magyar címvédője volt Tótka Sándor személyében) vagy jelentősen erősödik a konkurencia. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áront például egy kanadai győzte le, a világbajnok párbajtőröző Koch Máté egy venezuelai ellen búcsúzott. Az új sportágakban (falmászás, gördeszka, bréktánc) pedig sehol nem vagyunk, miközben a szlovénoknak lett például bajnokuk falmászásban.

A túlfűtött várakozások

„Akár 10-12 olimpiai aranyat is nyerhet Magyarország Párizsban” – nyilatkozta tavaly december közepén az Inforádiónak Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Pár héttel később a Népszavának is azt mondta, reálisnak tartja a 10 aranyat Párizsban.

Ezek a várakozások jelentősen alábbhagytak az olimpia előtt. A megnyitó előtt Gyulay már úgy korrigált, hogy decemberben „elsődlegesen a vágyaimat fogalmaztam meg. Szeretném, ha meglenne a tíz, de ahogy mondani szokás: ha a fele összejön, már jók vagyunk! Én az ötnek is tudnék örülni.”

Végül inkább az utóbbi jött be, 5 helyett 6 arannyal - akárcsak Tokióban -, de ez is elég kalandos módon.

Ami feltétlenül pozitív: a nyílt vízi úszóknál Szokolai László műhelye. Fantasztikusan készítette fel az úszóit, Százhalombattánál a Dunán imitálva a körülményeket, ami a Szajnán vár rájuk. Rasovszky Kristóf döbbenetes magabiztossággal nyerte meg a 10 kilométert, Betlehem Dávid okos versenyzéssel lett harmadik. Rasovszky a 10 kilométer érdekében elengedte ugyan a medencés számokat, de Betlehem Dávid és a kettejükkel készülő Sárkány Zalán nem. Betlehem 1500-on új országos csúcsot úszva 4. lett, Sárkány Zalán 400, 800 és 1500 gyorson is egyéni csúcsot úszott. A nyílt vízi úszás női indulója, Fábián Bettina is kiválóan szerepelt, 5. lett.

Kós Hubert óriási favoritja volt a 200 méter hátnak, meg is nyerte. De ehhez kellett az, hogy másfél éve Bob Bowman irányítása alatt készült az Egyesült Államokban, Bowman találta ki neki a 200 hátat.

Milák Kristófról csak nagyon kevesen tudják, hogyan készült. Az látszik, hogy valahogyan igen, mégpedig sikeresen. 200 pillangón ezüstérmes lett, a 100 pillangót megnyerte. Mindenesetre nem hagyományos. a magyar úszótankönyvekbe való felkészülése volt, edzője, Virth Balázs el is köszönt tőle, közvetlenül az olimpiai arany után.

Márton Viviana Spanyolországban született magyar szülők gyerekeként, ikertestvérével ott találtak rá a taekwondóra, a család emiatt költözött át Teneriféről Madridba. A spanyol Jesus Ramal figyelte fel rájuk, a finn Suvi Mikkonen edzi őket. A spanyolok is nagyon szerették volna őket, de a magyar csapatot választották. Ezt a spanyolok már bánják. 18 évesen nemcsak ő, de a világbajnok testvére is sok örömet szerezhet a magyar szurkolónak, de a sikerük nem sportszakmailag köthető az országhoz.

Teljesen magyar siker a férfi párbajtőr arany. A csapat tagjai (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely) nagyjából egyidősek, gyerekkoruk óta együtt vívnak és együtt jutottak fel a csúcsra. A közöttük lévő erős kapocs kellett ahhoz, hogy Siklósi és Koch túl tudjon lépni a vártnál sokkal gyengébb egyéni szereplésen, Nagy Dávid pedig csereként hozott olyan energiát a csapatba, amivel meglett az arany. Fiatalok, még bőven bennük van egy olimpia. Vagy kettő.

Gulyás Michelle úgy nyert aranyat öttusában, hogy a korábbi válogatási elvek alapján nem ő, hanem Erdős Ruti utazott volna Guzi Blanka mellett Párizsban. A szövetség új elnöksége azonban titkos szavazáson felülírta a korábbi testület válogatási elveit, és 9-2 arányban támogatták korábbi eredményei alapján Gulyás Michelle indulását Erdőssel szemben. Egyebek között ezt írták indoklásként: "egyetlen verseny lovas eredménytelensége nem írhat felül konzekvensen magas színvonalú, több éves szakmai munkát, eredményességet és tapasztalatot".

Sportágankénti remények és tények

A kormány 2010 óta 4 416 210 000 000 forintot költött sportra. Azt a pénzt odaadók és a támogatást felhasználók döntik majd el, hogy mennyire sikeresen. Aligha lesz objektív a mérce.

Mindenesetre a Magyar Olimpia Bizottság készített előzetesen egy felmérést a sportszövetségekkel együtt, hogy mire számítanak az olimpián.