Ötméteresekkel kapott ki a bronzmeccsen a férfi vízilabda-válogatott

Kikapott a bronzmeccsen az Egyesült Államoktól a férfi vízilabda-válogatott, ezzel a negyedik helyen végzett az olimpián.

photo_camera A csapat a bronzmeccs előtt. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A magyar csapat hullámzó játékot mutatott az olimpián, a csoportkörben három győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen végeztünk. A legjobb 8 között Olaszországot egy nem kifejezetten laza, hátradőlős meccsen ötméteresekkel győztük le. Az olaszok ugyan megóvták a meccset, de az óvást első- és másodfokon is elutasították. Az elődöntőben a világbajnok horvátok ellen megvolt az esélyünk, de kikaptunk. A másik elődöntőben az USA nem tudta legyőzni Szerbiát.

A bronzmeccs magyar szempontból küzdelmesesem indult, az amerikaiak szoros emberfogásban védekeztek, amiből nem tudtunk sok helyzet kialakítani, amit meg igen, azt Weinberg kapus fogta. A védekezésünk többnyire rendben volt, de az emberhátrányokkal gondban voltunk, az első negyedben az USA három kiállításból három, a magyar csapat két kiállításból két gólt lőtt, 3-2 volt oda.

photo_camera Jansik Szilárd Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A második negyedben sem változott a játék képe, egy rossz magyar csere után pedig már kétgólos volt a hátrány. Az első akciógólt mi lőttük, Manhercz Krisztián pattintotta be. A negyed végén megint kaptunk egy kiállítást, de ezt az amerikaiak most nem lőttek be, 4-3 a félidőben.

A harmadik negyedet mi kezdtük jobban, míg az USA kihagyott pár előnyt - vagyis inkább kivédekeztük azokat -, mi kihasználtuk azokat, a pályafutása utolsó meccsét játszó Varga Dénes és Vígvári Vince góljával átvettük a vezetést. Nem estek össze az amerikaiak, két szép akciógóllal visszavették a vezetést. Vogel Soma és Weinberg kapus is védett nagyokat a negyed végén, 6-5 oda.

photo_camera Zalánki Gergő Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Támadószabálytalanság után Nagy Ádám használta ki, hogy lemaradt egy amerikai, szépen ejtette át a kapust, 7 perccel a vége előtt megint döntetlen volt. Vogel védett, a következő támadásban nem nagyon pepecseltünk az előnnyel, Zalánki Gergő bombázta be, másodszor vezettünk. Sőt, kétgólosra nőtt a vezetésünk, amikor Zalánki passzából Angyal Dániel centerezett, 8-6. Megint kiegyenlítettek az amerikaiak, kaptunk egy előnyt, de elrontottuk a támadást. 45 másodperccel a vége előtt megint mienk volt a labda, kihagytuk, jöhettek az ötméteresek.

Kihagytuk az összeset, az amerikaiak belőtték, ők a bronzérmesek, Magyarország negyedik helyen végzett.