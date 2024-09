Budakalászon a hőség miatt rövidített órákkal indul a tanév

Az országos tisztifőorvos szeptember 5-én éjfélig hosszabbította meg az augusztus 24. óta tartó másodfokú hőségriasztást, ami egyben azt is jelenti, hogy a 2024/25-ös tanév kánikulával indul.

Azonban – ahogy azt már tavaly is megírtuk – „a magyar iskolaépületek többsége egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a nyári melegben ott gyerekeket tanítsanak egész nap”. Az iskolák többségében alig van klíma, ha van egyáltalán, a tartós meleg viszont egészségügyi kockázatokat is rejt magában jócskán. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legutóbbi figyelmeztetésében külön fel is hívta a figyelmet arra:

az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük.



Budakalászon például úgy oldják meg a helyzetet, hogy a Szentistvántelepi Általános Iskolában és a Kalász Suliban is rövidített órákkal indítják a tanévet, amiről az iskolába járó gyerekek szüleit levélben értesítették.

Az önkormányzati honlapon lévő tájékoztató szerint a Telepi Suliban a hétfő reggeli tanévnyitó ünnepség után még 45 perces osztályfőnöki órák lesznek, keddtől péntekig az első öt órát rövidítve tartják meg, a 6. 7. és 8. órák pedig elmaradnak. A már megrendelt étkezést, a napközit és a tanulószobát biztosítják.

Ugyanakkor arról is tájékoztattak, hogy tavaly az Európai Unió támogatásával 8,1 milliárd forintos pályázati lehetőség nyílt a rossz állapotú iskolák felújítására. A tenderen kizárólag az iskolafenntartó tankerületek indulhattak, a Váci Tankerület pedig a Kalász Sulira 71,8 millió forintot, a Szentistvántelepi Iskolára pedig 133,2 millió forintot nyert el az uniós keretből. 2025-ben azonban még így is csak a legégetőbb műszaki problémák és eszközhiány megoldására jut pénz: a tankerület a Kalász Suli régi épület oldalszárnyának, illetve a Szentistvántelepi Iskola tetőfelújítására és fejlesztési eszközök beszerzésre pályázott,

a tetőtéri tantermek klimatizálására már nem jut forrás.



A tankerületeknek körkérdést küldtünk többek közt arról is, hogyan, ilyen módszerekkel igyekeznek az oktatási intézményekben enyhíteni a hőséget, illetve vigyázni a diákok és a munkavállalók egészségére. Amit válaszolnak, megírjuk.

Olvasóinkat pedig arra kértük, hogy írják meg nekünk, milyen tapasztalataik vannak: hogyan kezelik az iskolák a hőség miatt kialakult helyzetet. Ugyanitt a mobilok begyűjtéséről és a pedagógushiányról is várjuk a beszámolókat a megirom@444.hu címre.