A Tisza vezetősége dönti el, beüljön-e Magyar Péter a Fővárosi Közgyűlésbe

Október elsején alakul meg az új Fővárosi Közgyűlés, ahová a Tisza Párt (a Fideszhez hasonlóan) 10 főt delegálhat a június 9-i választás eredmények alapján, korábban azonban összesen 5 főt neveztek meg, akik biztosan felveszik a mandátumukat. Róluk itt írtunk bővebben.



Az sem dőlt még el, hogy a Tisza elnöke, Magyar Péter beül-e a közgyűlésbe, most a Gulyáságyú Média kérdésére azt mondta: a párt vezetősége hozza meg az erről szóló döntést, még október előtt (ami bő három hét múlva esedékes).



Magyart július 22-én választották meg a párt elnökének, Radnai Márk és Tarr Zoltán lettek az alelnökök. Akkor azt is közölték, hogy novemberben lesz rendkívüli tisztújító kongresszus, miután a párt elfogadja az új alapszabályát és SZMSZ-ét, akkor választják meg a párt új vezető testületének tagjait is - Magyar azt ígérte, akkor már majd nők is kapnak pozíciót.



Arról, hogy az EP-mandátumát felvegye-e, Magyar még a követőit szavaztatta meg.