„Nem reverendába születtem én sem” – így lett papsztár Bese Gergő plébánosból, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek

Bese Gergő római katolikus papot, a Fideszhez nagyon közel álló, a Karmelitát, a Megafont és a Pesti Srácok szerkesztőségét felszentelő, a TikTokon is hiperaktív plébánost azután függesztette fel a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, hogy nyilvánosságra került: a Vatikán utasította, hogy vizsgálja ki a plébánossal szembeni súlyos vádakat.

Az ügyet borító Válasz Online-nak több fideszes forrás megerősítette, hogy meleg kapcsolatokról és orgiákról van szó. A miniszterekhez is eljutó akták a forrásaik szerint azt bizonyítják, hogy a dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, és tartós kapcsolata volt férfiakkal, erről állítólag videók is készültek, amik melegpornóoldalakra is felkerültek.

photo_camera Bese Gergő

Miután megjelent a Válasz cikke, Bábel Balázs kalocsai érsek azonnali hatállyal, a mai nappal felfüggesztette Besét. Megkérdeztük a főegyházmegyét, hogy ez azt jelenti-e, hogy a vádakat megalapozottnak találták. Erre nem kaptunk határozott választ, arra hivatkoztak, hogy az ügy így is sok kárt okozott, ezért nem szeretnének többet kommunikálni róla. A válaszból az kiderült, hogy a felfüggesztés a lefolytatott egyházmegyei vizsgálat eredménye, további tevékenység ezen a vonalon nincs folyamatban. A főegyházmegye hangsúlyozta: ez a lehető legsúlyosabb büntetés, amit kiszabhattak, ami Magyarország egész területére vonatkozik, és Bese Gergőt mindennemű lelkipásztori tevékenységtől eltiltja.



A botrányt a Válasz Online a NER sztárpapja körüli Szájer-ügyként aposztrofálta, és valóban: a katolikus papságon belül Bese Gergő a Fidesz, az Orbán-kormány és holdudvara leglelkesebb hívének, a politikai kereszténység legnyíltabb és legdirektebb támogatójának számított. Ő áldotta meg a Miniszterelnökséget, a Pesti Srácok szerkesztőségét és a Megafon irodáját.

A rendszer aztán az ügy nyilvánosságra kerülése után néhány órával szakított vele. Mint a Telex megírta, Orbán Viktor Facebook-oldaláról péntek délutánra törölték a fényképeket, amiken Bese vízkereszt után meg szokta szentelni a Karmelitát. Nem sokkal később kisatírozta addigi legkedveltebb papját a saját virtuális múltjából a Megafon is.