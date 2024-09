A republikánusoknak is sok a magyar kormány kínai kapcsolata, Németh Zsolt szerint dilemma, hogy Magyarország nyugati fejlődési pályán marad-e

Magyarország számára azért stratégiai fontosságú a kínai kapcsolat, mert Peking úgy nyújt gazdasági segítséget, hogy ehhez nem társul ideológiai nyomás, nem úgy, mint a Nyugatról - ezzel védte meg Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke egy nemzetközi konferencián pénteken amerikai republikánus vendégek előtt a kormány Kína-politikáját. Németh szerint a kínai pénzügyi háttérre most ismét szüksége van az országnak, és az Orbán által felvázolt „magyar nagy stratégia” kapcsán az igazi dilemma, hogy a kínai finanszírozással Magyarország folytatja a nyugati fejlődési pályát, vagy a kínai mentőövvel egyúttal a nyugatitól különböző, új útra is lép-e.

A magyar családpolitika, a genderügyek és migrációellenesség konzervatív hívószavai sokaknak szimpatikusak az amerikai jobboldalon, a túlzott orosz- és kínai barátság azonban vörös vonal lehet a republikánusok számára is: ez volt az egyik visszatérő üzenet a republikánus hátországból jövő résztvevőktől az Egyensúly Intézet első nagy nemzetközi biztonságpolitikai konferenciáján.

A Budapest Energy and Security Talks néven futó kétnapos rendezvénynek a NATO volt a kiemelt partnere, és többen itt voltak a Republikánus párt Közép-Európa iránt érdeklődő holtudvarából is, az amerikai jobboldal thinktankjei közül a Fidesz fő washingtoni kapcsolatát jelentő Heritage Foundationtől a Hudson Institute-ig.

Az utóbbit képviselte az a Matthew G. Boyse, a Trump-adminisztráció külügyi helyettes államtitkára, aki Németh Zsolttal közös plénumon szerepelt. A republikánusok Közép-Európával foglalkozó volt államtitkár-helyettese a diplomáciai szokásjoghoz képest szokatlanul hosszú szöveget olvasott fel a kétoldalú amerikai-magyar kapcsolatokról Németh Zsolt előtt. Ez ugyan műfajilag személyes értékelés volt, de Boyse elég egyértelműen a mérsékeltebb republikánusok külpolitikai figyelmeztetését közvetítette:

„Magyarország barátai a jobboldalon is vakarják a fejüket, és Magyarország azt kockáztatja, hogy elveszíti őket.”

Boyse karrierdiplomataként lett a republikánusok Közép-Európa-politikájának egyik, a háttérben fontos alakítója Trump alatt, és a jobboldali kötődése megjelent az értékelésében is. Szerinte előbb az Obama-, majd a Biden-adminisztráció sokat tett a magyar kormánnyal szembeni nyilvános kritikáival a kapcsolatok romlásáért, és bár ebben Budapestnek is volt felelőssége, a demokraták szerinte ezt olyan arroganciával tették, amire a szavai szerint ő is lehet, hogy hasonló módon reagált volna, mint az Orbán-kormány.

Arra utalt, hogy Trump elnöksége is voltak feszültségek, de ezeket, főleg a magyar belpolitikai ügyekkel kapcsolatban akkor nem verték nagydobra, és igyekeztek ezeket a kérdéseket inkább az Európai Unióra hagyni. Kínával kapcsolatban azonban a magyar külpolitikai irány a Trump-adminisztrációban is aggodalmat keltett. A Huawei, a Fudan egyetem, a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyét említette - míg Moszkvával a KGB-bankként melegetett Nemzetközi Beruházási Bank Budapestre jövetelét hozta fel.

Bucsa békéje

„Orbán oda ment, ahol senki nem bírálta, Pekingbe és Moszkvába. Talán nem mindenki vette észre, hogy a Trump-adminisztráció a Kínai Kommunista Párttal szemben keményebb irányt képviselt, mint bármelyik amerikai adminisztráció előtte."

"Amíg Washingtonban előkészületeket tették a Kínától való elválás felé, a magyar kormány megkétszerezte a kapcsolatait Pekinggel. Olyan átfogó stratégiai partnerséget építettek Kínával, ami Magyarországot Belarusszal, Oroszországgal, Venezuelával, Etiópiával, Pakisztánnal és Zambiával tette egy speciális kategóriába”

– mondta a republikánusok volt helyettes-államtitkára.

photo_camera Matthew G. Boyse, Robert Benjamin, Németh Zsolt és Piotr Gulczyński az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján Fotó: K.Á.

„Nem emlékszem, hogy valaha olyan rosszak lettek volna a kétoldalú amerikai-magyar kapcsolatok, mint most”

- mondta Boyse. Ha Kamara Harris nyeri novemberben az amerikai elnöválasztást, Boyse szerint további negatív spirál alakulhat ki. Ha azonban Trump nyer, a kapcsolatok drasztikusan és rögtön javulni fognak - ismerte el. Rögtön jött azonban a figyelmeztetés: ebben az esetben is ott maradna a nagyobb kérdés Kínával és Oroszországgal kapcsolatban, ami megosztja az amerikai konzervatívokat is.

„Útkereszteződésnél járunk. Ez egy kritikus pillanat a történelemben, ahol a társadalmainknak dönteniük kell. Tekintélyes erők támadnak a globális Nyugatra. Most nincs mód kétértelműségekre, a fenyegetések veszélyesebbek, mint korábban. Látniuk kell, hogy mi történik. Putyin egy kegyetlen revizionista, egy revansista diktátor, nem pedig megbízható partner.”

„A magyar kormány azt hangsúlyozza, hogy a Nyugat része, és meg akarja menteni a nyugati civilizációt, ami nagyszerű. De időnként úgy viselkedik, mintha inkább a Nyugat lenne az ellensége, mint a Kelet.”

Ha valaki a woke ideológiák ellen harcolna, hajrá, tegye - mondta Boyse. „De közben ne engedje, hogy azok használják, akik az 1990 utáni rendet visszafordítanák egy olyanba, amiben sokkal kevesebb tere van a szabadságnak. Hszi Csin-ping és Putyin néhány ilyen vezetőt az orruknál fogva vezetnek.”

A republikánus külpolitikus Orbán béketerveire utalva azt mondta, hogy azok, akik le akarják állítani Ukrajna megsegítését, nem a béke mellett érvelnek.

„Félő, hogy az ő megközelítésük egy olyan békéhez vezet, ami Bucsa békéje.”

Putyin ördögi köre

Németh Zsolt, a Fidesz legatlantistábbnak tartott külpolitikusa nem reagált érdemben erre a kritikára. Azt mondta, az elhangzottak többségével egyetért, de állítása szerint nem értett mindent jól Boyse számára túl gyors angol szövegéből.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke ugyanakkor Orbán Viktor Tusványoson meghirdetett „magyar nagy stratégiáját” magyarázva (Németh Orbán mellett ült Tusványoson is a miniszterelnök beszéde közben) kiállt Magyarország kínai nyitása mellett, miközben Oroszországgal kapcsolatban kétértelműbben nyilatkozott.

Tusványos óta a magyar stratégiáról szóló viták Németh szerint „az orosz kérdés” és „a kínai kérdés” körül kulminálnak. Oroszország kapcsán Szijjártóra hivatkozott, aki szerint ha az oroszok elzárnák az olajcsapot, Magyarország másnap földbe állna - ezzel indokolva az Orbán által meghirdetett „energiaügyi semlegességet”. Németh ezen a ponton látszólag külső megfigyelőként írta le azt az ördögi kört és csapdahelyzetet, amibe a magyar külpolitika került, és amit „figyelembe kell venni a stratégiában”.

photo_camera Matthew G. Boyse, Robert Benjamin, Németh Zsolt és Piotr Gulczyński az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján Fotó: K.Á.

„Magyarország kénytelen fenntartani egy bizonyos szintű párbeszédet Oroszországgal, amit a nyugati média oroszbarátságként tálal, amire válaszul a magyarok között nő a nyugatellenesség, amiből aztán a Nyugat a magyarokkal szembeni lépéseket igazolva látja. És ez tökéletesen illeszkedik Oroszország megosztó szándékaiba.”

„A szövetségeseinkre és ránk ugyanúgy igaz, hogy pontosan azt tesszük, amit az orosz politika szeretne, hogy megossza Közép-Európát. Hívhatjuk ezt egyfajta ördögi körnek, vagy Putyin körének, a lényeg ugyanaz.”

Németh arról beszélt, hogy „stratégiai kreativitással és türelemmel” meg kell törnünk ezt az ördögi kört. Hogy két és fél évvel az Ukrajnai invázió kezdete után, a magyar külpolitika és kormánypropaganda fő iránya mellett ezt hogyan képzelné el, nem fejtette ki azon kívül, hogy „a stratégiai türelem stratégiai rózsát terem”.

A kínai kapcsolat

Míg Németh Zsolt szavait az Oroszországhoz való viszony becsomagolt kritikájának is lehetett hallani, Kínával kapcsolatban jóval egyértelműbb volt, és Orbán Viktor semlegességi narratívájához kapcsolódva beleállt abba, hogy Magyarország hosszú távon is ki akar maradni a blokkosodásból. A Fidesz külpolitikusa arról beszélt, hogy a magyar gazdaságfejlesztést jelentős részben a jövőben is kínai forrásokból képzelik el, és nem titkolta, hogy ez a magyar kormánynál azért élvez előnyt, mert úgy érzik, nem társulnak hozzá ideológiai elvárások.

Németh Zsolt azt állította, hogy már a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelme után kínai segítséggel tudta leküzdeni a gazdasági válságot. „Kína nyújtott Magyarország számára biztos pénzügyi hátteret, anélkül, hogy ehhez gazdasági és szociálpolitikai feltételeket kapcsolt volna” - mondta, és az IMF és az EU-s megszakadt tárgyalásokra utalt, ami után az Orbán-,kormány meghirdette a „gazdasági szabadságharcot”. Előadása után megkérdeztük Németh Zsoltot, hogy pontosan milyen nagyszabású kínai gazdasági segítségre gondolt 2010 után, de csak általában említette a kínai befektetéseket.

„A mai körülmények között, a magyar gazdaságnak újra szüksége van egy pénzügyi háttérre" – tért át a jelenre. „Stratégiailag fontos, hogy ezt ideológiai nyomás nélkül kapjuk meg” - mondta, és Japán, valamint Katar mellett Hszi Csinping májusi budapesti útját hozta fel.

Németh Zsolt Magyarországnak nyújtott kínai mentőövről beszélt, és amellett érvelt, hogy a nyugati elköteleződéssel szerinte kompatibilis lehet a Kínára támaszkodás. Miközben azonban Orbán 2010-es, keleti nyitást meghirdető szavaira utalt („nyugati zászló alatt hajózunk a keleti szélben”) arról, hogy ettől még Magyarország a Nyugathoz tartozhat, egy stratégiai dilemmát fogalmazott meg az amerikai és nyugat-európai vendégek előtt az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján.

Ez arról árulkodik, hogy Németh most már úgy látja, a politikai döntéshozatal szintjén ez a nyugatosság már nem annyira egyértelmű, mint a NER első éveiben volt:

„A dilemma többé-kevésbé a következő: egy nyugati fejlődést akarunk építeni kínai pénzügyi bázison magyar karakterisztikával, nyugati és közép-európai partnerségben, vagy pedig ezt a kínai mentőövet arra akarjuk használni, hogy találjunk magunknak egy, a mostani nyugati jellegzetességektől különböző fejlődési modellt? Van választásunk.”

Németh Zsolt azzal zárt, hogy „ha ebben a stratégiai vitában azok győznek, akik szerint kínai háttérrel, nyugatiakkal kooperálva maradhatunk a nyugati fejlődési pályán”, akkor Magyarország nem fog elszakadni a többi közép-európai országtól.

A fideszes külpolitika leginkább atlantistának ismert arca szerint tehát hiába az amerikai kritikák, a Kínára való magyar támaszkodásnak nincs alternatívája. Csak az a kérdés, hogy sikerül-e eközben megúszni a Nyugattól való általánosabb eltávolodást. Hogy ez mennyire a választási kényszert hangsúlyozó nyugatiaknak szóló figyelmeztetés (Kína mindenképpen magyar külpolitikai prioritás lesz, de ha túlhúzzátok a dolgot, az kontraproduktív lesz), és mennyire segélykérés, megítélés dolga.