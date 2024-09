Orbán Balázs kisiklatta a Magyar Péter felé robogó kommunikációs gyorsvonatot

Jó reggelt! Megint rendhagyó nap van mögöttünk, de most sem csak ARRÓL írtunk.

Bot a küllők között

photo_camera Orbán Viktor és Orbán Balázs Fotó: Németh Dániel/444

Reggel még úgy tűnt, hogy csütörtökön is folytatódik a fideszes ellenségmenedzselés, Magyar Péter volt barátnőjének szerdai interjúján kellett volna rágódnia mindenkinek. A Tisza Párt vezetőjét még a köztévébe is behívták, az ügyészség a mentelmi joga visszavonását követelte, és az is pont ezen a napon derült ki, hogy hűtlen kezelés miatt is folyik ellene nyomozás. Csak hát ez ma nem olyan sok embert érdekelt.

Merthogy Herczeg Márk hírleveles társam meghallgatta Orbán Balázs podcastjét, leírta, amit mondott – és elszabadult a pokol. Az ellenzéki pártok egymásra licitálva minősítették szégyennek és hazaárulásnak a nyilatkozatát, miközben a miniszterelnök politikai igazgatója próbálta és másodszor is próbálta elmagyarázni: kiforgatták a szavait. De azt egyszer sem bírta mondani, hogy Magyarországnak meg kellene védenie magát egy orosz támadás ellen.

Magyar Péter ezek után megkönnyebbülten posztolgathatott arról, hogy Orbán Balázsnak le kell mondania – a miniszterelnök politikai igazgatója tényleg nagy szívességet tett neki. A Rácz András által történelmi jelentőségűnek titulált mondatok pedig már elindultak a világhír felé.

Érdemes megnézni a Menczer Tamással készült interjúnkat, mennyire szeretné a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péter barátnőjére terelni a szót, és mennyire nem tud mit mondani Orbán Balázs kijelentéseire.

Oroszország

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Putyin azt mondta, Oroszország dróntámadások esetén „megfontolja” a nukleáris fegyverek bevetését, közben Szijjártó orosz kollégájával és barátjával bazsalygott.

Oroszországban elkezdődött a korábban hozott rehabilitálási határozatok felülvizsgálata. Abban az országban, ahol 110, Sztálinnak emléket állító köztéri szobor és dombormű áll, talán már azt sem lesz nehéz elhitetni, hogy a terror és a kiterjedt politikai repressziók nem is voltak teljesen alaptalanok – írja Sz. Biró Zoltán a Qubiton.

Testvérlapunk közzétette Orbán Krisztián közgazdász-elemző előadását is, aki arról beszélt: Oroszországban és Kínában a rezsim túlélésének érdeke felülírja a nemzeti érdeket, de egy Trump vezette USA is könnyen ebbe az irányba mehet, és innentől csökkennek a realista helyzetelemzés esélyei.

Kinek csipogsz?

photo_camera Fotó: LOUAI BESHARA/AFP

A libanoni társadalomban a félelem az úr a csipogók felrobbantása után, miközben belső menekültek újabb hulláma indult meg az izraeli figyelmeztető SMS-ek hatására. A szakértők szerint Izrael a libanoni társadalomra helyezett nyomással a Hezbollah mozgásterét akarja szűkíteni.

Huszonegy napos tűzszünetet kér az izraeli-libanoni határon az Egyesült Államok és az Európai Unió is, de Izrael Bejrút központi részét rakétázta, hogy végezzen a Hezbollah egyik parancsnokával. Közben tömegével mennek vissza a polgárháborús Szíriába a menekültek, mert Libanonban most még rosszabb.

A magyar titkosszolgálatnak nem volt köze a csipogókhoz, állítja a magyar titkosszolgálat

Fideszes tompaság

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

50 perc alatt lezavarták a ciklus utolsó testületi ülését Óbudán, miközben a polgármester és az első számú alpolgármester korrupciós vádakkal letartóztatásban van. Mi ez a restség?

További fideszes politikai ajánlatok tegnapról, az oroszoknak való behódolás mellett: tanuljunk Kínától, és ne vásároljunk Sparban.

Nem rossz könyvek

Miért váltak annyira népszerűvé a különféle önsegítő könyvek, és hogyan függ össze az önismeret az olvasással? Mit tehetnek a szülők az okostelefon uralta világban, és miért fontos meséket mondani a gyerekeknek? Podcast Máté Gáborral.