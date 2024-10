Túlárazott szerződéseket talált a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Diákhitel Központnál Magyar Péter ideje alatt

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) még 2021-ben indított vizsgálatot a Magyar Péter által vezett Diákhitel Központ ellen. Erről Magyar az első interjújában azt állította, hogy a KEHI közvetlenül azután kezdett kutakodni náluk, hogy megromlott a viszonya akkori feleségével, Varga Judittal, majd a Karmelitában visszautasította a válás zökkenőmentessége érdekében felkínált diplomáciai állást. Magyar azt állította, hogy miután rendezte a kapcsolatát Varga Judittal, a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül lezárták.

Ugyanakkor az Átlátszó szerdán bemutatott egy 2021-es KEHi-jelentést, ami amiben a vizsgálók megállapították, hogy a Diákhitel Központ az évi 1 milliárdos anyagi ráfordításainak közel felét hirdetés- és reklámköltségekre, illetve tanácsadásra költötte el. Azonban a jelentésben ezeket a kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat túlárazottnak érétkelték: ezeknek a „díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással, előfordult, hogy triviális, az interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításra jutottak”, illetve olyan cégeket kértek fel, amiknek a teljesítési képessége kétséges volt.

photo_camera Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a központ ügyfélszolgálatán 2019-ben Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A lap szerint a KEHI összesen 52 darab szerződést vizsgált meg részletesen, amik 2018 és 2020 között keletkeztek, és az értékük 1,4 milliárd forintott tett ki. Vagyis nem minden vizsgált szerződést Magyar ideje alatt kötöttek, Varga Judit volt férje 2019 június 8-tól 2022 februárjáig volt az állami cég vezérigazgatója.

A KEHI megállapította, hogy a szerződő cégek kiválasztásánál több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

Itt kiemeltek két olyan céget (a First Voice Kft.-t és a Think&Thank Kft.-t), amik ahhoz a Trentin Balázshoz köthetők, aki jelenleg a Tisza Párt egyik szervezője, és akinek egy másik cége, a Troia Media Kft. szintén kapott megbízást 2021-ben a Diákhitel Központtól.

A jelentés szerint amikor a First Voice Kft. elnyerte a 12,1 millió forintos, kérdőíves kutatásról szóló megbízást, egy olyan fordítóirodát is felkértek ajánlattételre, ami nem is tett ajánlatot, valószínűleg nem is tudta volna elvégezni a feladatot. A Think&Thank Kft. Facebook-posztokon és egyéb kevésbé erőforrás-igényes feladatokon túl sok mindent nem csinált a cég 14,7 millió forintért a jelentés szerint.

A túlárazott szerződésekről április végén Hadházy Ákos független képviselő is írt: „Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem csak a propagandasajtót finanszírozó szerződések hasznossága és/vagy ára volt megkérdőjelezhető. Amit láttam, az szerintem a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetheti százmilliós nagyságrendű, egyéb szerződéseknél is.” Amire Magyar azzal vádolta Hadházyt, hogy a rogáni propagandával karöltve próbálja megakadályozni a NER és az ellenzék leváltását.

A KEHI-jelentés kiemel egy másik problémás céget is, a MESTINT Kft.-t is, aminek a tulajdonosa nem más, mint Bozsonyi Károly, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Itt például ő mutatta be 2021 őszén azt a kutatást, ami egyértelműen kimutatta: Orbán Viktort akarják miniszterelnöknek a magyarok.

A KEHI becslése szerint a First Voice diákhitelezéssel kapcsolatos kutatása, valamint a MESTINT Kft. közvélemény-kutatása 2-2 millió forintból megoldható lett volna, ők azonban 14,5, illetve 12,4 millióért dolgoztak.

De gyanúsnak találták a PlanB Kft.,ami 6,4 millió 2019-ben próbálta megtanítani Varga Juditnak, hogyan kell tévéstúdiós környezetben újságírói kérdésekre válaszolni. Abból kiindulva, hogy Varga miniszterként milyen irammal menekült az újságírói kérdések elől, nem ez lehetett minden idők legsikeresebb tréningje. A KEHI jelentése szerint a PlanB Kft. mellett egy olyan cég indult három alkalommal is a Diákhitel Központ megbízásáért, ami 2002-ben adott le utoljára beszámolót, életjeleket nem mutatott, azóta meg is szűnt. Miután a PlanB megnyerte a megbízásokat, elég drágán dolgozott:

4 millióért írt meg egy 40 oldalas tanulmányt a Z generációról,

vagyis oldalanként 100 ezer firintért. Az Átlátszó kiemel egy másik esetet is, ahol pedig 4,4 milliót kért egy 18 diából álló előadásért. Egy faültetéssel kapcsolatos projektet is 14,8 millióért végzett el nagyjából 500 ezer forint helyett.

Ugyanakkor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nem kezdeményezett további vizsgálatokat a gyanús szerződések miatt, feljelentést sem tettek. Ugyanakkor a kormánymédia múlt héten arról írt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vizsgálhatja ki a Magyar Péter által korábban vezetett Diákhitel Központnak azt a túlárazott szerződését.

„Nem tudom, hogy Hont Andrásnak volt-e valaha valódi munkahelye, ahol érdemi munkavégzés történt ”

A vizsgálatról szóló cikk megjelenése után Magyar Péter az oldalán megint propagandistázni kezdett. Szerinte a szerződést jogellenesen szerezték meg, és nehezményezte, hogy nem tették ki a teljes jelentést, csak néhány megállapításást emeltek ki belőle. „Nem tudom, hogy Hont Andrásnak volt-e valaha valódi munkahelye, ahol érdemi munkavégzés történt. Ha lett volna, akkor tudná, hogy vannak olyan elemzések, felmérések, amelynek oldalai jóval többe kerülnek százezer forintnál és adott esetben jóval nagyobb hasznot is hajthatnak. Értem én, hogy Hont Andrást csak a Századvég és a Nézőpont Intézet tanulmányai és felmérései nem érdeklik, amelyek oldalanként néha ennek tízszeresébe kerülnek” - üzente a cikk egyik szerzőjének a Tisza Párt elnöke.