Az utolsó hónapra Obama is beszállt Kamala Harris kampányába

Kevesebb mint egy hónap van hátra a november 5-i amerikai elnökválasztásig, Kamala Harris pedig pártja legnépszerűbb emberét veti be a kampányhajrában: Barack Obamát. A volt elnök helyi idő szerint csütörtök este a Harris szempontjából egyik legfontosabb csatatérállamnak számító Pennsylvaniában tartott telt házas gyűlést.

photo_camera Fotó: JEFF SWENSEN/Getty Images via AFP

Obama a feleségével együtt augusztusban a demokrata konvención szólalt fel, azóta Harris kvázi informális tanácsadójaként dolgozott. A támogatottsága és megítélése miatt demokrata források fontos szereplőnek tartják a volt elnököt, aki az utolsó pár hétben végigturnézza majd a kulcsfontosságú államokat, hogy meggyőzze a bizonytalan szavazókat.

Mielőtt a gyűlésen felszólalt volna, Obama egy a fekete szavazóknak szóló rendezvényen is megjelent, ahol a külön a fekete férfiakhoz beszélt. Érdekes pillanatok voltak ezek, az ország első fekete elnöke arra buzdította a többi feketét, hogy álljanak a potenciálisan első női, szintén színesbőrű elnök mögé, miközben a szavazócsoport nem igazán lelkesedik Harris iránt. Egy szeptemberi felmérés szerint az 50 év alatti fekete férfiak több mint negyede azt mondta, hogy Trumpra fog szavazni.

„Mindenféle okokkal és kifogásokkal állnak elő. Ezzel van egy kis problémám. Részben azt gondolom, hogy egyszerűen nem érzik jól magukat a gondolattól, hogy egy nő legyen az elnök, és erre más alternatívákat és indokokat találnak ki”.

Obama megkérdőjelezte, hogy különösen a fekete szavazók hogyan nem tudnak dönteni Harris és Trump között. „Egyrészt van valaki, aki úgy nőtt fel, mint te, ismer téged, veled együtt járt egyetemre, megérti a küzdelmeket, a fájdalmat és az örömöt, ami ezekből a tapasztalatokból fakad” – mondta Obama, és sorolta Harris politikai javaslatait. Szerinte Trump következetesen semmibe veszi nemcsak a közösségeket, „hanem téged is, mint embert”.

photo_camera Fotó: RYAN COLLERD/AFP

Később Obama a pittsburghi Fitzgerald Field House-ban lépett fel. „Olyan elnökre van szükségünk, aki valóban meg akarja oldani a problémákat és jobbá akarja tenni az életüket, és Kamala Harris ezt fogja tenni” – mondta több ezer ember előtt. Obama elismerte az amerikai választók inflációval, koronavírussal és más kérdésekkel kapcsolatos csalódottságát, de közben elítélte Trump abortusz- és gazdaságpolitikáját.

„Ez a választás szoros lesz, mert sok amerikai van, aki még mindig küzd azzal, hogy kire szavazzon” - mondta Obama. „Megértem, hogy az emberek miért akarják felrázni a dolgokat, megértem, hogy az emberek frusztráltak. Tudunk ennél jobbat is. Azt viszont nem értem, hogy miért gondolja bárki is, hogy Donald Trump úgy fogja felrázni a dolgokat, hogy az jó lesz nekünk.

Visszautalva arra az üzenetre, amit korábban a fekete szavazóknak is elmondott, Obama később hozzátette: „Néhány férfi esetében azt vettem észre, hogy Trump erőszakoskodó és embereket lenéző viselkedését az erő jelének tekintik. Azért vagyok itt, hogy elmondjam önöknek: az igazi erő nem ez. Soha nem is volt az. Az igazi erő az, hogy segítünk azoknak, akiknek szükségük van rá, és kiállunk azokért, akik nem mindig tudnak kiállni magukért, ezt kellene kívánnunk a lányainknak és a fiainknak, és ezt szeretném, ha az Amerikai Egyesült Államok elnöke is ezt tenné”.

photo_camera Fotó: JEFF SWENSEN/Getty Images via AFP

Beszédét erőteljes üzenettel zárta, ami a választott vezetők jellemének és feddhetetlenségének fontosságára fókuszált. „A választás nemcsak a különböző szakpolitikákról szól, hanem az értékekről is. Tegyék le a telefont és szavazzanak. Fogják meg a barátaikat és a családjukat, és szavazzanak.”

David Axelrod, Obama korábbi vezető tanácsadója szerint a fekete férfiakhoz intézett közvetlen megszólítás „helyes lépés” volt, ráadásul Obama más kulcsfontosságú csoportokat is motiválni tud. „Ő az egyik legnépszerűbb személy a pártban, és különösen jól tudja eléri azokat a választói csoportokat, amiket neki motiválnia kell: a fiatalabb szavazókat, és különösen a fiatalabb fekete szavazókat”.

A héten Tim Walz demokrata alelnökjelölt Wisconsinban, Bill Clinton volt elnök a déli államokban, Georgiában és Észak-Karolinában, Bernie Sanders vermonti szenátor pedig Michiganben kampányol. JD Vance republikánus alelnökjelölt csütörtök este Észak-Karolinában kampányolt, nem sokkal azután, hogy Trump Detroitban beszélt.

Nagy fináléként Obama és Harris valószínűleg valamikor a november 5-i választás előtt együtt is fellép majd, de még nem tudni, hogy mikor. (BBC, Washington Post, Guardian)