A MÁV-vezér megígérte, hogy nem lesz változás a HÉV-ek közlekedésében

„A HÉV-ek 2025-ben is ugyanolyan menetrend szerint, ugyanolyan gyakran és ugyanolyan kapacitással fognak közlekedni, mint ahogy ez 2024-ben történik” – ezt a saját Facebook-oldalán 13:08-kor megjelent videóban jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A nagyjából egyperces nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ez a MÁV-csoport hivatalos álláspontja, amit a videó végén meg is ismétel:

semmilyen menetrendváltozás nem lesz 2025-ben

Hegyi elismerte, hogy van négy olyan szerelvény, ami 2025-ben 60 éves lesz, és már nem használhatják tovább, de azt mondta, hogy a fiatalabb, de tartalékállományban lévő járművek karbantartásának felgyorsításával a „meglévő járműállományunkból a szükséges vonatszerelvények számát biztosítják”.

Öt és félórával ezelőtt még úgy tűnt, más a helyzet.

A HÉV-flotta elöregedett, de „a helyzet kezelésére olyan megoldást keresünk, ami a legforgalmasabb időszakokat és vonalakat nem érinti” – ezt a reggel 7:33-kor megjelent Index-interjúban mondta. Valamint azt is, hogy minden kiszivárgott információ ellenére az a helyzet, hogy „nincs menetrendi döntés, de még nem is kell, hogy legyen”.

Ezek szerint 5 óra 35 perc alatt megszületett ez a menetrendi döntés. Azóta megjelent a HÉV-ekről egy Vitézy Dávid-poszt, amiben két ellentmondásra hívta fel a figyelmet, valamint volt egy bizottsági ülés, ahol kiálltak a HÉV-ek esetleges járatritkítása ellen.