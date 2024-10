Varga Mihály üzent a különadókat kritizáló Csányinak és Hernádinak

Javuló kilátásokkal és az óvatossági motívum oldódásával tervezik a jövő évi költségvetést – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio Economic Forum konferencián. A miniszter szerint 3,4 százalékos GDP-növekedéssel, 4,3 százalékos fogyasztásnövekedéssel és a beruházási teljesítmény 5-5,5 százalékos növekedésével, és 8,6 százalékos bruttó bérnövekedéssel számolnak a következő éven. Összességében kedvezőnek nevezte a hazai gazdasági kilátásokat Varga.

A konferencia korábbi előadói, Csányi Sándor és Hernádi Zsolt is szóvá tették a különadókat, azok fennmaradását, amihez Vargának is volt hozzáfűzni valója.

„Nem készülünk arra, hogy új adókat vezessünk be, sőt ennek ellenkezőére, kivezetésre készülünk, a légitársaságok adóját, a gyógyszergyártók különadóját és a távközlési szektor adójának kivezetésére”.

Varga Mihály szerint az államháztartási hiánnyal van még tennivaló, bár azt mindenképpen pozitívként értékelte, hogy a tavalyi 6 százalékot meghaladó szintről 4,5 százalékra csökkentik az államháztartási hiányt. Ez a trend fog folytatódni szerinte egészen addig, amíg újra nem kerül 3 százalék alá ez az érték.

photo_camera Varga Mihály Fotó: Kiss ANDRAS KRISTOF/PENZUGYMINISZTERUIM

Célként tűzték ki azt is, hogy az állami kiadások 50 százalék körüli GDP-arányos mértéke (amivel hasonló szinten a régióban a szlovákok rendelkeznek) egy kategóriával feljebb kerüljön, a 45 százalék körüli sávba. Itt többek között a szlovének, a csehek és a horvátok vannak.

A gazdasági teljesítményt segíti jövőre a nagy beruházások elindulása is: a debreceni BMW-gyár mellett megemlítette a miniszter a Budapest-Belgrád vasútvonalat, későbbiekben pedig a Paks 2-t és a BYD beruházását. Ezek Varga szerint önmagukban fel tudják rántani a gazdaságot, ugyanakkor nagyon bíznak a németekben is. Bár nemrég az idei 0,3 százalékos növekedési várakozást -0,2 százalékra módosították, jövőre meglehet az 1 százalékot meghaladó növekedés. Ez pedig a magyar exportnak is a segítségére lehet.

A pénzügyminiszter előadása során kitért a kínai elektromosautó-iparra kivetett uniós védővámokra is, amelyek bevezetése szerinte nem segít majd az európai autóiparnak. „Ha a német autógyártók arra figyelmeztetnek, hogy a következmény sokkal rosszabbul fogja érinteni az európai piacot, akkor arra hallgatni kellett volna” – mondta Varga.

„Valami nagyon torz és rossz irányba ment, ha a 27 tagország közül csak 10 szavazott igennel”, és mégis elfogadták a védővámokat.

A miniszter szerint az nem lesz baj, ha a magyar autóiparban egyre inkább az ázsiai szereplők lesznek jelen, főleg akkor, ha a német ipar nem tudja kellően gyorsan végrehajtani a szerkezeti váltást.