„Tiszteljük és szeretjük Polgármester urat. Érte tettük, nem ellene” - válaszolták a puccsot emlegető Gémesi Györgynek a saját emberei

Gödöllő város hivatalos Facebook-oldalán folytatódott a belső háború, ami a csütörtöki képviselőtestületi ülésen robbant ki. A testületben óriási többségben vannak a települést 34 éve irányító Gémesi György emberei, miután az önkormányzati választáson az összes egyéni körzetet behúzták a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjei (GLK), 10-ből 10-et.

Ehhez képest csütörtökön éppen a GLK képviselői kezdeményezték, hogy szűnjön meg Gémesi György bizalmi emberének, L. Péterfi Csabának a főtanácsadói posztja. Ezt meg is szavazták, Gémesi legnagyobb döbbenetére. Ezek után a polgármester megfosztotta minden jogától az indítványt beterjesztő Bárdy Péter polgármestert és puccskísérletről írt, mert őt megkerülve korlátozták abban, hogy megválassza a saját munkatársait.

Ezen a ponton szóltak vissza a választásokon Gémesivel nagy győzelmet arató Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői. Egységesen, mert szerintük a polgármester önmagához is méltatlan nyilatkozatokat tett. Mint írják, nekik nem Gémesivel, hanem a bizalmasával van bajuk:

„Az elmúlt években többször, az elmúlt egy hónapban három alkalommal jeleztük egyértelműen Polgármester úrnak, hogy L. Péterfi Csaba kabinetvezető úrnak a városban, illetve kollégáival szemben tanúsított magatartásával olyan szinten nem tudunk azonosulni, hogy kérjük a munkaviszonyának megszüntetését."

L. Péterfi Csabáról ezt írják:

„Foglalkoztatása már régóta hatalmas károkat okoz nemcsak a hivatal, de a város közössége számára is, nem Gödöllő érdekeit szolgálja. Legutóbb négy napja beszéltünk erről vele, több mint 2 órán keresztül. A mai határozatunk nem tartalmazott más célt, mint amit korábban kértünk. Akkor sem, ha Polgármester úr mást akar belelátni. Nem igaz tehát, hogy váratlanul érte a mai döntésünk.”

photo_camera A közlemény aláírói Fotó: Gödöllő Facebook-oldala

Puccs vagy nem puccs? Gémesi szerint puccs, hogy korlátozni akarják, kikkel akar dolgozni. A „puccsisták" szerint - akik között ott van mindhárom alpolgármester - ez nem puccs.

A közleményük szerint Gémesi György nyilatkozataiban „azt a látszatot szeretné kelteni, mintha valamiféle puccsról lenne szó. Természetesen erről szó sincs. Mindannyiunkat Polgármester úr kért fel képviselőjelöltnek, megtiszteltetésnek tartottuk, hogy vele egy csapatban indulhattunk. Végtelenül sajnáljuk, ami most vele történik. Mikor Gémesi György eldöntötte, hogy 2024-ben kilencedszer is szeretné megmérettetni magát, Bárdy Péter volt az első, aki ebben támogatta. A ma reggeli döntésünket követően Polgármester urat egyöntetűen megerősítettük abban, hogy támogatjuk, és biztosítottuk arról, hogy itt csupán egyetlen, de fontos és sokakat érintő ügyről van szó. Ezt Polgármester úr pontosan tudja. Értetlenül és döbbenten állunk az előtt, hogy az ellenkezőjét kommunikálja, és Bárdy Péter alpolgármestert olyan rágalmakkal illeti, mely becsületét, hűségét és szándékait megkérdőjelezik. Közös döntést hoztunk, így az igaztalan vádak minket is érnek.

Tiszteljük és szeretjük Polgármester urat. Érte tettük, nem ellene. Bízunk benne, hogy visszatalál önmagához."

Az egésznek ad egy különös csavart, hogy a Gémesi által puccsistáknak nevezett, számára a testületben többséget adó képviselők kezelik jelenleg a város Facebook-oldalát. Mint írják, „az oldal admin jogai hétfő reggel visszaállnak. Ezt követően ezt a nyilatkozatot vélhetőleg törölni fogják, ezért arra kérünk mindenkit, aki támogatásáról tud biztosítani minket, hogy ossza meg bejegyzésünket".

Tegnap videóban is megerősítették, hogy egységesek a főtanácsadó leváltásában.