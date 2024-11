Menthetetlenül szétbarmolták a Tündérhegyi Pszichiátria védett épületét

Bár a Tündérhegyi Pszichiátria épültete 2026-ig védettséget élvezett, októberben a villaépület tulajdonosa mégis elkezdte a bontást, amit Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere végül a kormányhivatallal állítatta le a munkálatokat. Azonban Kovács szombati beszámolója szerint így sem sikerült megmenteni az épületet: „Sajnos az alatt a másfél nap alatt, mire sikerült leállítatni a bontást, az épületet már annyira szétbarmolta a tulajdonos, hogy az igazságügyi szakértő arra jutott, ebben a formájában már menthetetlen, így csak a bontás marad.”

A polgármester szerint az önkormányzat álláspontja változatlan, vagyis az eredeti épületet újra kell majd építenie a tulajdonosnak. Azt írta, hogy erre a részükről is nyitottság mutatkozik, még ha fellebbeztek is az erről szóló határozat ellen. Egyébként a beruházó új lakóházakat építene a területen, de az önkormányzat elvárja, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan közcélú beruházások is megvalósuljanak.