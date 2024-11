Magyar Péter kedden elvileg mégis bemehet egy gyerekvédelmi intézménybe Pécsen

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter azt a hivatalos választ kapta az egyik állami fenntartású pécsi gyerekvédelmi intézmény vezetőjétől, hogy várják az otthonban bejárásra kedden 10 órakor. A Tisza Párt elnöke azt írta: „Bízom benne, hogy a jogszabályokat betartó gyermekvédelmi vezetőt nem éri retorzió a hatalom és személyesen Orbán Viktor részéről.”

Magyar Péter korábban több gyerekotthonnál is megjelent. Szombaton például a Nyírszőlősi Befogadó Gyermekotthonba próbált bejutni, de az intézmény vezetője nem engedte be. Ezután a Belügyminisztérium államtitkára – arra hivatkozva, hogy Magyar EP-képviselőként végzett munkáját nem segítik a tagállami intézményekben tett látogatások – lényegében kitiltotta Magyart, aki azzal reagált, hogy Fülöp Attila hazudik, az EP-képviselőknek igenis van joguk állami intézményeket látogatni, valódi kitiltásról pedig csak közigazgatási határozatban lehetne dönteni. De aztán a bicskei gyerekotthonba sem engedték be a Tisza Párt elnökét.