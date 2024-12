Kiderült, hogy Trump abortuszellenes kampányát is Musk fizette

Újabb 20 millió dollárról derült ki a Trump-kampány költéseiből, hogy azt valójában Elon Musk állta: ezzel már több mint negyedmilliárd dollárnyi republikánus kampánypénzről ismert, hogy Musk fizette. A teljes összeg ugyanakkor, amivel a tech milliárdos segítette Trump megválasztását, valószínűleg soha nem fog napvilágra kerülni.

A most nyilvánosságra került 20 millió dolláros támogatás ténye csütörtökön derült ki egy szövetségi bírósági beadványból - írja a New York Times. Az összeggel Musk az egyik, Trump megválasztásán dolgozó kampányfinanszírozási alapot, szuper PAC-ot támogatta. A pénzből Trump abortusszal kapcsolatos álláspontját igyekeztek a republikánusok a női szavazők előtt enyhíteni, amihez a legfelsőbb bíróság négy éve meghalt liberális bírája, az amerikai közéletben feminista ikonnak számító Ruth Bader Ginsburg nevét használták fel - annak ellenére, hogy ez ellen Ginsburg családja is tiltakozott.

Ezzel az összeggel együtt már több mint 250 millió dollárnyi Musk-pénzről lehet tudni a Trump-kampányban.

Elon Musk a világ leggazdagabb embereként 2024-re anyagilag és Twitter-tulajdonos influenszerként is Trump legfőbb támogatója lett. Trump elnökválasztási győzelme után bejelentette, hogy Musk formális pozíciót is kap, az újonnan létrehozott kormányzati hatékonysági szervet fogja vezetni - ez valójában inkább egy tanácsadó tisztséget jelent.

photo_camera Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Musk informális befolyása ennél azonban jóval nagyobb: az elmúlt hetekben rengeteget van Trumppal, részt vesz a volt és leendő elnök külpolitikai megbeszélésein, még a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésen is átadta neki Trump a kagylót.