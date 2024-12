Korábban kezdődik a tél szünet a szerb oktatásban, mert a kormány attól tart, hogy a korrupcióellenes tüntetések a középiskolákba is legyűrűznek

Egy héttel előbbre hozzák a téli szünetet a szerb iskolákban. Az intézkedéssel az országban terjedő korrupcióellenes diáktüntetéseket szeretnék visszafogni. A tiltakozás eredetileg az egyetemekről indult, de a kormány attól tartott, hogy átterjedhet a középiskolákra is.

photo_camera Egyetemista és középiskolás tüntetők „Szégyelled magad?”, „Gondolkozz a fejeddel, amíg valami rá nem esik”, „Mennyibe kerül a biztonság Szerbiában?”, „Vér tapad a kezedhez” feliratú plakátokkal december 20-án a belgrádi jogi kar előtt. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A tüntetések eredetileg azért kezdődtek, mert a korrupció gyanúja lengte körbe annak az újvidéki vasúti pályaudvar előtetőjének felújítását, amely november elején szakadt le, megölve tizenöt embert. A szerb egyetemisták már negyven egyetemet foglaltak el, és rendszeresen tüntetnek Aleksandar Vučić elnök kormánya ellen.

Az egyetemistákhoz csatlakozva a múlt héten váratlanul több szerb városban középiskolások is csatlakoztak a tüntetésekhez, hogy egyes tanáraikkal közösen követeljék az oktatási miniszter, Slavica Đukić Dejanović lemondását.

Az oktatási miniszter erre most pénteken bejelentette, hogy az általános és középiskolák országszerte december harminc helyett már jövő hét elejétől zárva tartanak, mert a tüntetések veszélyeztetik az oktatás minőségét. Pénteken négy oktatási szakszervezet is bejelentette, hogy tanáraik a diákokkal szolidaritást vállalva sztrájkba lépnek.

Vučić kormánya állítja, hogy a tüntetéseket külföldi hatalmak finanszírozzák, közben pedig a tüntetőknek is próbálnak engedményeket tenni: december elején nyilvánosságra hozták az újvidéki vasútállomás építésével kapcsolatos összes dokumentumot. Az ügyben azóta több embert letartóztattak, köztük a volt építésügyi minisztert is. Ezen túl a fiatalok számára is megfizethető lakáshitel-programmal próbálták megnyerni a tüntetőket. (Guardian)