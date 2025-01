Magyar Pétert és Gyurcsányt vádolja a Fidesz álhírterjesztéssel az audis ámokfutó ügyében, pedig a rendőrség adott ki téves körözést

Orbán Viktor politikai felelősségét hangoztatta Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is, mikor a rendőrségi és bírósági közlés alapján még úgy lehetett tudni, hogy egy embercsempészés miatt elítélt, de a kormány veszélyhelyzeti rendeletének köszönhetően szabadon bocsátott moldáv férfi okozhatta a vasárnapi cserbenhagyásos balesetet.

Miután azonban pénteken az ügy vett egy 180 fokos fordulatot, most már Menczer Tamás és Rétvári Bence szállt rá az ellenzéki politikusokra, mondván, álhírt terjesztenek.

Az előzmények

Az egész egy sima cserbenhagyásos ügynek indult. Vasárnap hajnalban közölte a BRFK szóvivője, hogy a rendőrök egy Audi S8-as sofőrjét akarták „intézkedés alá vonni” a XI. kerületben, de ő továbbhajtott, így a rendőrök üldözni kezdték.

A sofőr a XXII. kerületben, a 6-os út és a Növény utca kereszteződésénél ütközött egy autóval, melyben heten ültek. Közülük mindenki megsérült, a vétkes sofőr elmenekült. Pár órával később a rendőrség közölte, segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást indított.

Másnap, január 6-án a BRFK azt közölte, hogy egy 23 éves moldáv férfi, Tiganciuc Calin ellen adtak ki elfogatóparancsot. A helyszínen találtak egy szobakulcsot is, abban bíztak, az nyomra vezet. A férfi képe mellett a szobakulcsról készült képet is kitették a Facebook-oldalukra.

Január 7-én a BRFK a Facebook-oldalán közölte, megvan, hogy melyik hotel 106-os szobájában szállt meg a sofőr, Tiganciuc Calin, a rendőrséget kommentek vezették nyomra. A rendőrök átkutatták a szobát, ami „újabb információval szolgált a nyomozáshoz.” (A január 6-i és 7-i híreket a rendőrség mostanra törölte az oldaláról, és az MTI-ben sincs nyomuk.)

Fordulat 1

Két nappal később, január 9-én a Blikk arról írt, hogy egy kiengedett embercsempész tarolta le a héttagú család kocsiját Budapesten. A lap azt írta, a rendőrség által körözött férfit embercsempészés miatt tavaly novemberben elítélték.

Az információt Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője erősítette meg a lapnak. Azt mondta, a férfit november 6-án ítélték 3 év 10 hónap börtönre, és 7 év 8 hónapra kiutasították Magyarországról. A férfi reintegrációs őrizetbe került, majd a veszélyhelyzetre hivatkozva meghozott kormányrendelet alapján szabadult valamikor.

Orbán felelőssége

Ez után a hír után kapcsolódott be a történetbe Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc. Magyar Péter csütörtökön azt követelte, Orbán szakítsa meg az indiai nyaralását és haladéktalanul vállalja a politikai felelősséget az embercsempészek kiengedéséért. Pénteken, még a BRFK sajtótájékoztatója előtt is ugyanezt követelte.

Gyurcsány csak csütörtökön posztolt erről, és ő is azt feszegette, miért engedi el Orbán az embercsempészeket, és hogy „miért nem megy a csudába az egész kormány belügyminiszterestül, miniszterelnököstül, amikor az általa elengedett bűnözők újabb bűnöket elkövetve rohangálnak az országban?”

Fordulat 2

A pénteki rendőrségi sajtótájékoztató mindezeket felülírta. A meghívót 10.20-kor küldték ki, a témáról pedig annyit írtak, „fejlemény az audis ámokfutó ügyében”.

A rendőrség itt azt jelentette be, nem az eredetileg körözött férfi, hanem a rá megszólalásig hasonlító testvére okozhatta a balesetet.

Léránt Krisztián alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője azt mondta, az elmúlt 24 óra adatai, információi és digitális nyomok kutatása után derült ki számukra, hogy a 27 éves Tiganciuc Serghei lehet a felelős, így ellene körözést és európai elfogatóparancsot adtak ki. Ő Magyarországon nem volt büntetve.

Ezekről nem mondott részleteket. Annyit közölt, Tiganciuc Serghei a testvére okmányaival jelentkezett be a szállodába, és a két férfi gyakran cserélgeti egymás közt az okmányokat és a személyes adatokat.

Lénárt elmondta azt is, az eredetileg körözött 23 éves férfi, aki „kiutasítás hatálya alatt áll”, a baleset idején Moldáviában volt, és most is ott van. Az ő körözését visszavonták.

Arra nem válaszoltak, hogy a 27 éves férfi is érintett-e embercsempészésben, vagy hogy milyen ügyei voltak. Annyit mondtak, „mindkét személy érintett lehet más bűncselekmények elkövetésében.” Azt még hozzátették, a nyomozás adatokra és tényekre épül.

Magyar hazugságcunamiról írt

Gyurcsány Ferenc nem, de Magyar Péter erre a fejleményre is reagált a Facebookon. Azt írta, „egészen elképesztő hazugságcunamiba rángatja bele a kormány a rendőrséget az Orbánék által a börtönből kiengedett embercsempész ügyében”.

Szerinte azért „cserélték le a körözést”, mert Orbán lába alatt égni kezdett a talaj, és ehhez egy „Benedek Eleket megszégyenítő mesét költöttek.” Szerinte ez gyenge politikai kármentés, és Orbánnak továbbra is vállalnia kell a felelősséget a kiengedett embercsempészekért. Azt sem tartja életszerűnek, hogy valaki a Magyarországról kiutasított testvére adataival foglal szállást.

Eggyel korábbra lő a Fidesz

Erre már a Fidesz-gépezet is beindult: Rétvári Bence belügyi államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is hazugsággal vádolta Magyart és Gyurcsányt, amiért csütörtökön azt állították, embercsempész követte el a balesetet, pedig péntekre kiderült, ez nem így történt.

Rétvári szerint veszélyeztették a nyomozás eredményességét, Menczer pedig azt vetette a szemükre, hogy „nem várták meg a rendőrségi eljárás fejleményeit, és álhírt terjesztettek”.

Érdekes, hogy nem Magyar legfrissebb posztja volt fókuszban, inkább olyanért kérték számon őket, amit nem lehetett előre látni. Legalább ennyire fontosnak tűnik, hogy pár nap után ismét megpróbálták összemosni a két politikust. Ezzel a DK jelenlegi támogatottságát tekintve a Fidesz emelheti régi, jól bevált ellenségét, Gyurcsány Ferencet.

A kormányoldali sajtóban pedig ez a narratíva fut ahelyett, hogy például hogy jelentkezhet be valaki egy hostelbe egy kiutasított ember irataival.