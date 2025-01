„Eltévedtél, ez nem a Való Világ” – így reagált a TV2 Majka rendszerkritikus dalára

„Hatalmas boldogság, hogy mostantól olyan tanult politikai elemző színesíti a magyar közéletet, aki megfogja a kezemet a nehéz helyzetben, értelmezi a bonyolult politikai összefüggéseket és ha kell, irányt mutat” – kezdi a szerző nélkül közzétett és Majkának címzett válaszcikkét a TV2 a Tények.hu oldalán, egy nappal azután, hogy a rapper megjelentette rendszerkritikus dalát, amiben egy pénzéhes miniszterelnök is szerepel, és amiben olyanokat is rappel, hogy „És ha egy-két firkátnak zsebből fizetsz, a sok lelkes fasz utána mindent kitesz!”

A szerző neve nélkül közzétett cikkben a TV2 azt írja, hogy „a Magyarországon is világhírű Majka legutóbbi Facebook bejegyzésével is tanít: amatőr politikai elemzőként odapörköl azoknak a buta amerikaiaknak, akik megtévedtek, és Donald Trumpra mertek szavazni a 2024-es elnökválasztáson”.

Majd tovább gúnyolódnak a korábban több mint 16 évig a csatornájuknál dolgozó Majkán, miszerint: „Majesz papa - mint egy igazi szellemi vezető - ezzel a kijelentésével mindössze 76 millió amerikait hülyézett le. Igen, ők pár millióan adták voksukat Donald Trumpra. Pedig még a rappernek is ismerős lehet a mondás: a népet nem lehet leváltani!”

Az írást, amit „Eltévedtél, ez nem a Való Világ” címmel tettek közzé, ezután azzal folytatják, hogy „kis hazánk friss politológusa az elmúlt években 18-szor volt az Egyesült Államokban, ezért felkenve érzi magát ahhoz, hogy kinyilatkoztasson és megállapítsa: élete egyik legnagyobb csalódása volt Donald Trump megválasztása. Itt kell megjegyeznünk, kész szerencse, hogy Majka itt él köztünk, és nekünk mutatja az utat, nem a becsapott hamburgerzabálóknak.”

Tovább gúnyolódnak ezután, és azt írják a továbbra is szerző nélkül megjelent írásban, hogy „Majesz papa azoknak az embereknek a véleményét tiporja a sárba, akiknek elegük lett abból a demokrata maszlagból, amit úton-útfélen olvasnak, látnak, hallanak. Hogy mindennél fontosabb lett az elfogadás, az LMBTQPRSTVDSGZ propaganda, a me too, vagy a BLM mozgalom. Közben pedig saját bőrükön érzik, hogy amerikai mércével már nem megy minden olyan jól és flottul, mint évekkel korábban: a törlesztők egyre magasabbak, nehezebben megy a vállalkozásoknak, magyarán az emberek jobb életre vágynak”.

Utalást tesznek arra is, hogy a Majka néven ismettté vált Majoros Péter nemrég igazolt az RTL-hez a TV2-től, és azt írják, hogy „ee persze annak, aki televíziós csatornák között ugrál, show műsorokból milliókat kaszál, és véleményét úgy alakítja, ahogy az neki éppen kedvező, valamelyest ront Dr. Phd Majoros Péter professzor és villanyszerelő megítélésén, hitelességén”. Majd Azahriah beszólására utalnak, ami a név nélkül megjelent véleménycikk szerint „fájdalmasan betalált”.

Végül olcsó ribancnak nevezik Majkát, pontosabban azt írják:

„Tény, hogy borzasztóan kellemetlen, ha valaki éppen arra figyelmezteti a másikat, hogy ostoba, és buta, egy tökkelütött. Éppen csak azt nem mondta Azahriah, hogy Majka egy olcsó rap ribanc. Pedig mondhatta volna. De hát ahogy tartja a mondás, ilyen ez a pop szakma. Ami inkább javallott a friss politológusnak, mert az elemzés láthatóan elég szánalmasan megy. Legfőképpen egy olyan ember tollából, aki a hitelességét már régóta eljátszotta. Vagy elrappelte. Kinek, hogy tetszik.”

Majka azon túl egyébként, hogy nemrég még a TV2 alkalmazottja volt, illetve hogy a napokban is lelkesen reklámozta a One-t, ami nemrég még Vodafone néven futott, és amit a 4iG 2023 elején, az állammal közösen vásárolt meg, évekkel ezelőtt még Szijjártó Péter külügyminiszterrel is szerepelt egy közös fotón, amit Szijjártó tett közzé. Majka akkor azt mondta, ha nem menne olyan helyre fellépni, dolgozni vagy vásárolni, „ahonnan ne valamelyik politikai oldal cégeihez csepegne le a forint”, akkor maximum a kertben tudna „füvet szedni vacsorára a gyerekeknek”.

photo_camera Szijjártó Péter és Majka a Külügyminisztériumban 2021. április 19-én Fotó: Borsos Matyas

Aki lemaradt, az itt nézheti meg a klipet, ami miatt lerapribancozta a TV2 Majkát: