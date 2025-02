Nagy Márton talán egy picit korán hirdetett győzelmet az infláció fölött

December 10-én volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, most már a magyar gazdaságért egyedül felelős csúcsminiszter parlamenti meghallgatása. Több bizottság előtt is referált a magyar gazdaság eredményeiről és beszélt a kilátásokról ( a meghallgatásokról akkor több cikkben is beszámoltunk).

Emellett azon a decemberi kedd délelőttön eredményt is hirdetett egy fontos harcban. Jöjjön néhány mondatnyi idézet a bizottsági ülés jegyzőkönyvéből (pdf-ben itt):

„Az inflációt, én azt gondolom, hogy letörtük, ott is maradt. A mai [aznap megjelent novemberi] 3,7-es inflációs adat és az őszi infláció jobb, mint amit vártunk, és várt a piac. (…) Az infláció továbbra sem kockázat. Nem azt mondom, hogy nem kell odafigyelni rá, de azt gondolom, hogy itt lehet győzelmet hirdetni.”

Majd kicsit később az ellenzéki Tóth Endrének válaszolva: „a kormány abban sikeres, hogy az élelmiszer-inflációt lecsökkenti, letöri és online árfigyelő rendszert vezet be, meg akciózást és árstopot (…) nem értek egyet azzal, hogy ön az élelmiszer-infláció elleni küzdelmet megpróbálja úgy beállítani, hogy az nem sikerült, hiszen a számok is bizonyítják ezt”.

Lehet, nem állítjuk, csak feltételezzük, de talán túl hamar hirdetett győzelmet Nagy Márton. Nem mondom, hogy úgy járt, mint a Bayern a Manchester United ellen a 99-es BL-döntőn, de majdnem. A KSH mai jelentése szerint ugyanis idén januárban minden várakozásnál rosszabb lett, 5,5 százalékra ugrott az éves infláció – ez 14 hónapos csúcsot jelent –, ezen belül 6 százalékra az élelmiszerinfláció, továbbá 5,8 százalékra nőtt a maginfláció. Amivel, ha talán csak ideiglenesen is, ismét a magyar áremelkedés üteme a legnagyobb Európában.

Mondjuk abból kiindulva, hogy Nagy milyen hihetetlen érzékkel jósol – mint ezt már októberben megírtuk –, ezen talán nincs is mit csodálkozni.