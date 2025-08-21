Vurstli itthon, rave Ukrajnában

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, viharos napokra felkészülni! Itt a 444 napindító – korántsem egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai cikkekkel. Kezdésnek ajánlok négy anyagot:

Belföld

Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén megint átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A Tisza Párt elnöke ki is használta a lehetőséget, Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.

Fotó: Kristóf Balázs/444

NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.

A Galamb-sziget a balatonföldvári kikötőben
Forrás: Google Maps

A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mától mindenki megnézheti, milyen volt kivonulásunk az ország leghidegebb pontjára a kánikula kellős közepén. De hír volt még itthon, hogy

Fotó: Kiss Bence/444

Orosz-ukrán

Szakértővel elemeztük az elmúlt hetek fejleményeit az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Jójárt Krisztián szerint nem színház volt Trump és Zelenszkij illetve az európai nagyhatalmak hétfői tanácskozása. Az európaiak a biztonsági garanciák miatt voltak ott. Úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, Putyin számára pedig az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és az amerikai elnök kiszáll a tárgyalásokból.

Fotó: ILYA PITALEV, HANDOUT/AFP

Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról. Szijjártó Péter közölte, hogy helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken, és arról is beszélt, hogy a kormány azért támogatja az oroszok részvételét az olimpián, mert a magyarok emlékeznek az 1984-es olimpiai bojkottra.

Szijjártó Péter az Forma-1-es Magyar Nagydíjon
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Külföldi hír volt még, hogy

orosz-ukrán háború reggel 4 barátság vezeték Kashmir fesztivál renner erika oroszország balaton Donald Tusk orosz-ukrán háború kapu tibor Kneecap afd Izrael Donald Trump Volodimir Zelenszkij magyar péter Tisza Párt Galamb-sziget hírlevél farkas bertalan orbán viktor bujtor istván ukrajna reggel 4 lengyelország vlagyimir putyin népszínház utca
Kapcsolódó cikkek

Viharos napok jönnek

A szél is erős lesz.

Windisch Judit
időjárás

Putyinnak az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és Trump kiszáll

Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő azt mondja, az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között. Putyin az időhúzáson túl arra játszik, hogy megossza az Ukrajna mögötti szövetséget.

Windisch Judit
külföld

„Kitáncoljuk magunkból azt a gyászt, szorongást és feszültséget, ami manapság állandóan velünk van”

Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.

Benics Márk
külföld

Régóta beszélnek róla, de soha nem merték megcsinálni a balatoni mesterséges szigeteket

Istennek hála, tegyük hozzá. Utoljára a kétezres évek elején az Ötvös Csöpit alakító Bujtor István karolta fel az ötletet. A NER-milliárdosok most ne figyeljenek ide.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Másodszor engedi át Orbán Viktor Magyar Péternek augusztus 20-át

Öt éve beszélt utoljára Orbán augusztus 20-án, akkor nem is kímélte a Nyugatot. Azóta egy óriásbuli volt a legemlékezetesebb nyári nemzeti ünnepe.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar Szent István Rendet

A díj Magyarország legmagasabb rangú elismerése.

Molnár Kristóf
ÉLET

Magyar Péter 10 pontos programot hirdetett, Orbánt és a Fideszt viszont meg sem említette

A Tisza elnöke megígérte az orosz energiafüggőség megszüntetését és a népességfogyás megállítását. De ígért régiónként egy 21. századi szuperkórházat is. A miniszterelnök emlegetése helyett pedig a megbékélés fontosságáról beszélt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték

Felajánlotta országát egy nyugati hatalomnak.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Két vállra fektették a dzsentrifikációt a Népszínház utcában

Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.

Bankó Gábor
budapest

Dermesztő éjszaka Magyarország leghidegebb pontján a kánikula napjaiban

Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.

Kiss Bence, Ács Dániel, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Emberölés előkészületével gyanúsítják Renner Erika zaklatóját

A 60 éves férfi letartóztatását július 18-án szüntette meg az ügyészség.

Tóth-Szenesi Attila
bűnügy

Még mindig nem tudja a BM, hogyan alakítsa át a raktárban porosodó kínai lélegeztetőgépeket úgy, hogy használni lehessen

Takács Péter államtitkár egy éve arról beszélt, a projekten a Bay Zoltán kutatóintézet dolgozik, csakhogy kiderült, ők soha nem kaptak ilyen megbízást. A BM már azt sem mondja el, kikkel dolgoznak ezen.

Windisch Judit
belföld

Közúti veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást a rendőrség Hadházy Ákos balesete után

A hatvanpusztai balesetről készült felvételt átadták a rendőrségnek.

Windisch Judit
POLITIKA

Lavrov közölte, csak olyan biztonsági garanciákat támogatnak Ukrajnában, amit meg tudnak vétózni

Ezek szerint szó sincs arról, amit Trump különmegbízottja az alaszkai tárgyalás után győzelemként tálalt.

Windisch Judit
külföld

Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról

Az európai vezetők kérték Trumpot, hogy próbálja meggyőzni Orbánt, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Szijjártó Péter: Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken

A külügyminiszter megköszönte a támadás okozta károk gyors elhárítását Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.

Molnár Kristóf
külföld

Szijjártó Péter szerint a magyar kormány azért támogatja, hogy az oroszok is részt vehessenek az olimpián, mert a magyarok emlékeznek az 1984-es olimpiai bojkottra

Szerinte a sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Tusk: 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat Ukrajna Budapesten, máshol legyen a Putyin–Zelenszkij-csúcs

A Politico szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcsra, ami nem két-, hanem háromoldalú lenne, Donald Trumppal.

Windisch Judit
POLITIKA

Orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, a védelmi miniszter provokációról beszél

Az első vizsgálatok szerint az Irán által fejlesztett Sahed drón orosz változatáról van szó, amit kínai motorral szereltek fel.

Windisch Judit
külföld

Tüntetéssé vált a Kneecap egyik tagja elleni vádemelés Londonban

Mo Charának egy hezbollahos zászló miatt kell felelnie.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a tervezett gázai támadása előtt

A hadműveletet viszont elsősorban hivatásos katonák hajtják majd végre.

Molnár Kristóf
háború

Április után újra országos közvélemény-kutatásokat vezet az AfD

A szélsőjobboldali párt 1 százalékkal előzi Friedrich Merz kancellár pártját.

Molnár Kristóf
külföld