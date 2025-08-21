Vurstli itthon, rave Ukrajnában

Jó reggelt, viharos napokra felkészülni! Itt a 444 napindító – korántsem egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai cikkekkel. Kezdésnek ajánlok négy anyagot:
Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén megint átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét.
A Tisza Párt elnöke ki is használta a lehetőséget, Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.
NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.
A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.
Mától mindenki megnézheti, milyen volt kivonulásunk az ország leghidegebb pontjára a kánikula kellős közepén. De hír volt még itthon, hogy
Szakértővel elemeztük az elmúlt hetek fejleményeit az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Jójárt Krisztián szerint nem színház volt Trump és Zelenszkij illetve az európai nagyhatalmak hétfői tanácskozása. Az európaiak a biztonsági garanciák miatt voltak ott. Úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, Putyin számára pedig az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és az amerikai elnök kiszáll a tárgyalásokból.
Trump felhívta Orbánt, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról. Szijjártó Péter közölte, hogy helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken, és arról is beszélt, hogy a kormány azért támogatja az oroszok részvételét az olimpián, mert a magyarok emlékeznek az 1984-es olimpiai bojkottra.
Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.
Külföldi hír volt még, hogy
A szél is erős lesz.
Öt éve beszélt utoljára Orbán augusztus 20-án, akkor nem is kímélte a Nyugatot. Azóta egy óriásbuli volt a legemlékezetesebb nyári nemzeti ünnepe.
A díj Magyarország legmagasabb rangú elismerése.
Felajánlotta országát egy nyugati hatalomnak.
Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.
A 60 éves férfi letartóztatását július 18-án szüntette meg az ügyészség.
Takács Péter államtitkár egy éve arról beszélt, a projekten a Bay Zoltán kutatóintézet dolgozik, csakhogy kiderült, ők soha nem kaptak ilyen megbízást. A BM már azt sem mondja el, kikkel dolgoznak ezen.
A hatvanpusztai balesetről készült felvételt átadták a rendőrségnek.
Ezek szerint szó sincs arról, amit Trump különmegbízottja az alaszkai tárgyalás után győzelemként tálalt.
Az európai vezetők kérték Trumpot, hogy próbálja meggyőzni Orbánt, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását.
A külügyminiszter megköszönte a támadás okozta károk gyors elhárítását Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.
Szerinte a sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz.
A Politico szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcsra, ami nem két-, hanem háromoldalú lenne, Donald Trumppal.
Az első vizsgálatok szerint az Irán által fejlesztett Sahed drón orosz változatáról van szó, amit kínai motorral szereltek fel.
Mo Charának egy hezbollahos zászló miatt kell felelnie.
A hadműveletet viszont elsősorban hivatásos katonák hajtják majd végre.
A szélsőjobboldali párt 1 százalékkal előzi Friedrich Merz kancellár pártját.