Magyar palota, orosz chatszoba

Jó reggelt! Itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai hírekkel. Kezdésnek itt van négy nagyobb anyagunk:
Közérdekű: Délután megtartottuk Végtelen háború című kiadványunk bemutatóját a Három Hollóban, köszönjük az érdeklődést – a magazin továbbra is elérhető a 444 Shopban!
Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Ács Dániel szerint végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság. Magyar Péter szerint jóval többe került a hatvanpusztai építkezés annál, mint amennyi osztalékot felvett Orbán Győző. Hadházy Ákos független képviselő kitette a videót, amelyet a múlt héten készített a hatvanpusztai birtok belső részeiről.
Végtelen háború című magazinunkból most elérhetővé tettük Haszán Zoltán szövegét, melyben a versmondósba öltözött Szijjártó Péter és az öltönyben született Szergej Lavrov barátságát, dinamikáját vizsgálja részben az orosz külügyminisztérium YouTube-csatornájára kirakott szórakoztató jellegű videók alapján.
Hamarosan választások lesznek az oroszok által erőteljesen befolyásolt Moldovában, az EU-ban pedig most arról megy a vita, hogy Ukrajnával együtt vagy külön tárgyalják-e az ország EU-csatlakozását. Az ügyhöz Magyarországnak is lesz még egy-két szava. A magyar kormánynak az Ukrajnának szóló EU-s támogatásokkal is baja van, az EU-s bíróságon meg is torpedózta a támogatások egy jelentős részét.
Szijjártó Péter azt mondta, nem Oroszország, hanem az EU szól bele a magyar belügyekbe. Ezután lényegében megismételte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat állításait arról, hogyan avatkozik be Magyar Péteren keresztül Brüsszel a belügyeinkbe. De legalább a tervek szerint csütörtökön újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Putyin régóta közelről ellenőrizné az internetet, de technikai okok miatt a kínaihoz hasonló forgalomszűrő rendszer kiépítése nehezen haladt. Hamarosan azonban olyan erővel szorítják rá a felhasználókat az állami chatprogram használatára, hogy közelebb kerülhet a hatalom a privát beszélgetések totális ellenőrzéséhez.
Az FT értesülései szerint ha Európa küldene katonákat Ukrajnába, az Egyesült Államok is beszállna a védelmi vonalak támogatásába. A Kreml azonban újból elutasította annak a lehetőségét, hogy a háború végével európai csapatok is állomásoznának Ukrajna területén.
A magyar állam továbbra sem akarja kiadni a titokban felvett 1 milliárd eurós kínai gigahitelre vonatkozó szerződést. Az Államadósság Kezelő Központ a bíróságon azzal érvel, hogy a szerződés kiadása sértené a kínai hitelezők érdekeit. A Pázmány átszervezéssel indokolta egykori docensének elbocsátását, a docens azonban perel, mert szerinte egy LMBTQ témájú tanulmány miatt rúgták ki.
Kérdés, hogy mi lehet a baj Ajsa Luna cigizős Himnusz-előadásával, mikor Orbán Viktor udvari rappere, Dopeman, 40 bazmegot írt hozzá a Himnusz szövegéhez egy régebbi számában. Azt tudni, mi lehetett a magyarországi Erste baja az Erste Group reklámfilmjével: a nagy történelmi események közé emeli a Budapest Pride-ot. Ki is szedették.
A német kormány jóváhagyta az önkéntes katonai szolgálatról szóló előterjesztést, amely a kötelező besorozást is lehetővé tenné, de még a parlamentnek is el kell fogadnia. Amerika újból titokban befolyásolja a grönlandiakat a dánok szerint. Az izraeli hadsereg szerint Gáza város kiürítése elkerülhetetlen.
Taylor Swift eljegyzése felrobbantotta a netet, a cégek megpróbálnak minden profitot kisajtolni az eseményből. A bejelentésről szóló poszt lassan rekordot dönt az Instagramon.
A K-pop démonvadászok mostanra fixen rekordot döntött, a nyár elején szerény körülmények között debütált animációs film lett a legnézettebb film a Netflixen – a filmbeli fiktív zenekarok pedig lekörözték a film zenéjét író k-pop szupersztárokat az Egyesült Államokban.
Nők seregei zaklatták a TikTokon a romfordi vikáriust, pedig csak köszönteni akarta a híveket. Először udvariasan próbálta kezelni a sértéseket, de a helyzet gyorsan eszkalálódott.
Rio Ngumoha pár nappal a 17. születésnapja előtt nyert meccset a Liverpoolnak. Egy nappal korábban a 15 éves Max Dowman rögtön az első felnőtt bajnokiján kiharcolt egy tizenegyest. Sose volt egyszerre ennyi tizenéves a Premier League-ben. Kik ők és hová tartanak?
Még a hosszabbításra is volt esélye, de kiesett a Fradi a BL-ből. Hiába győzött idegenben 3-2-re a Quarabag ellen, az FTC a hazai 1-3 miatt kiesett a BL selejtezőjének utolsó körében, így csak az Európa Ligában folytathatja.
Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.
Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.
Oroszország egyre nagyobb lépéseket tesz az internet totális ellenőrzése felé. Miközben kiszorítják a nyugati programokat, egy állami üzenetküldő alkalmazás felé terelik a felhasználókat.
Rio Ngumoha pár nappal a 17. születésnapja előtt nyert meccset a Liverpoolnak. Egy nappal korábban a 15 éves Max Dowman rögtön az első felnőtt bajnokiján kiharcolt egy tizenegyest,. Sose volt egyszerre ennyi tizenéves a Premier League-ben. Kik ők és hová tartanak?
Nyílt levélben követeli Orbán Győzőtől, hogy hozza nyilvánosságra a számlákat és a költségeket.
A képviselő szerint belülről is ugyanaz látszik, mint a légifelvételeken: „műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel.”
Az ukrán EU-csatlakozáshoz azonban a magyar kormánynak is lesz még egy-két szava.
Az EU Ukrajnának szánja a lefoglalt orosz vagyonok kezeléséből származó nyereséget. Magyarország szerint ez jogsértő.
„Ehhez nem kell orosz hírszerzőnek, meg nem kell semmilyen hírszerzőnek lenni.”
Megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni.
A tárgyaláson egy papírlapot tartott fel, amire azt írta: Putyin egy faszfej!
Az európai katonák a harmadik védelmi vonalat adnák, Ukrajna belsejében.
Három sávban védenék Ukrajnát az oroszoktól: a nemzetközi békefenntartók és az ukránok mögött jönnének az amerikai fegyverekkel felturbózott európaiak.
Az oroszok egész nyáron azt állították, hogy behatoltak Dnyipropetrovszk régióba, ami az ország egyik kulcsfontosságú ipari területe. Az ukránok eddig visszautasították ezt.
Fontosabb, hogy ők mihez ragaszkodnak, mint az, hogy kiderüljön, mennyibe kerülhet az adófizetőknek a tavaly felvett kínai gigahitel.
Az egyetem átszervezéssel indokolta az elbocsátást, a volt docens szerint ez csak ürügy.
„Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam.”
Megvan a magyarázat, miért eshetett neki ennyire a kormánypropaganda a saját Himnusz-verziót éneklő Ajsa Lunának: nem volt elég kemény Orbán ízlésének.
Amelyet a mesterséges intelligencia által készített filmben nagy történelmi események közé emeltek.
Azonnal nyilvánvaló, hogy ez a drogellenes lesz a legeredményesebb digitális polgári kör.
Több mint 9 százalékkal nőttek idén a fizetések az első félévben.
Oroszország agresszív fellépése teszi mindezt szükségessé.
Nem ez az első alakalom, hogy befolyásolási kísérlet miatt hívja be az amerikai diplomatákat a dán külügy.
Ugyanis a város teljes elfoglalására készülnek.
A bejelentésről szóló poszt lassan rekordot dönt az Instagramon.
A filmbeli fiktív zenekarok pedig lekörözték a film zenéjét író k-pop szupersztárokat az Egyesült Államokban.
Csak köszönteni akarta a híveket. A helyzet gyorsan eszkalálódott.
Hiába győzött idegenben 3-2-re a Quarabag ellen, az FTC a hazai 1-3 miatt kiesett a BL selejtezőjének utolsó körében, így csak az Európa Ligában folytathatja.