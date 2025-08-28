Magyar palota, orosz chatszoba

Jó reggelt! Itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai hírekkel. Kezdésnek itt van négy nagyobb anyagunk:

Hatvanpuszta

Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Ács Dániel szerint végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság. Magyar Péter szerint jóval többe került a hatvanpusztai építkezés annál, mint amennyi osztalékot felvett Orbán Győző. Hadházy Ákos független képviselő kitette a videót, amelyet a múlt héten készített a hatvanpusztai birtok belső részeiről.

Orosz-magyar-ukrán

Végtelen háború című magazinunkból most elérhetővé tettük Haszán Zoltán szövegét, melyben a versmondósba öltözött Szijjártó Péter és az öltönyben született Szergej Lavrov barátságát, dinamikáját vizsgálja részben az orosz külügyminisztérium YouTube-csatornájára kirakott szórakoztató jellegű videók alapján.

Hamarosan választások lesznek az oroszok által erőteljesen befolyásolt Moldovában, az EU-ban pedig most arról megy a vita, hogy Ukrajnával együtt vagy külön tárgyalják-e az ország EU-csatlakozását. Az ügyhöz Magyarországnak is lesz még egy-két szava. A magyar kormánynak az Ukrajnának szóló EU-s támogatásokkal is baja van, az EU-s bíróságon meg is torpedózta a támogatások egy jelentős részét.

Szijjártó Péter azt mondta, nem Oroszország, hanem az EU szól bele a magyar belügyekbe. Ezután lényegében megismételte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat állításait arról, hogyan avatkozik be Magyar Péteren keresztül Brüsszel a belügyeinkbe. De legalább a tervek szerint csütörtökön újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Putyin régóta közelről ellenőrizné az internetet, de technikai okok miatt a kínaihoz hasonló forgalomszűrő rendszer kiépítése nehezen haladt. Hamarosan azonban olyan erővel szorítják rá a felhasználókat az állami chatprogram használatára, hogy közelebb kerülhet a hatalom a privát beszélgetések totális ellenőrzéséhez.

Tizenöt év börtönt kapott egy orosz férfi, amiért 500 dollárt adományozott egy ukrán védelmi alapnak.

Az FT értesülései szerint ha Európa küldene katonákat Ukrajnába, az Egyesült Államok is beszállna a védelmi vonalak támogatásába. A Kreml azonban újból elutasította annak a lehetőségét, hogy a háború végével európai csapatok is állomásoznának Ukrajna területén.

Ukrajna elismerte, hogy behatoltak az oroszok egy kulcsfontosságú régióba.

Belföld

A magyar állam továbbra sem akarja kiadni a titokban felvett 1 milliárd eurós kínai gigahitelre vonatkozó szerződést. Az Államadósság Kezelő Központ a bíróságon azzal érvel, hogy a szerződés kiadása sértené a kínai hitelezők érdekeit. A Pázmány átszervezéssel indokolta egykori docensének elbocsátását, a docens azonban perel, mert szerinte egy LMBTQ témájú tanulmány miatt rúgták ki.

Leszerelne a honvédségi toborzókampány arca, mert elégedetlen a minisztériumi vezetéssel, de nem engedik neki.

Kérdés, hogy mi lehet a baj Ajsa Luna cigizős Himnusz-előadásával, mikor Orbán Viktor udvari rappere, Dopeman, 40 bazmegot írt hozzá a Himnusz szövegéhez egy régebbi számában. Azt tudni, mi lehetett a magyarországi Erste baja az Erste Group reklámfilmjével: a nagy történelmi események közé emeli a Budapest Pride-ot. Ki is szedették.

Ennyi volt a drogozásnak Magyarországon, összeállt az Ismerős Arcok-Első Emelet-kokainos kajakos-Fidesz koalíció a kábítószerek ellen.

Több mint 9 százalékkal nőttek idén a fizetések az első félévben.

Külföld

A német kormány jóváhagyta az önkéntes katonai szolgálatról szóló előterjesztést, amely a kötelező besorozást is lehetővé tenné, de még a parlamentnek is el kell fogadnia. Amerika újból titokban befolyásolja a grönlandiakat a dánok szerint. Az izraeli hadsereg szerint Gáza város kiürítése elkerülhetetlen.

Popkultúra

Taylor Swift eljegyzése felrobbantotta a netet, a cégek megpróbálnak minden profitot kisajtolni az eseményből. A bejelentésről szóló poszt lassan rekordot dönt az Instagramon.

A K-pop démonvadászok mostanra fixen rekordot döntött, a nyár elején szerény körülmények között debütált animációs film lett a legnézettebb film a Netflixen – a filmbeli fiktív zenekarok pedig lekörözték a film zenéjét író k-pop szupersztárokat az Egyesült Államokban.

Nők seregei zaklatták a TikTokon a romfordi vikáriust, pedig csak köszönteni akarta a híveket. Először udvariasan próbálta kezelni a sértéseket, de a helyzet gyorsan eszkalálódott.

Sport

Rio Ngumoha pár nappal a 17. születésnapja előtt nyert meccset a Liverpoolnak. Egy nappal korábban a 15 éves Max Dowman rögtön az első felnőtt bajnokiján kiharcolt egy tizenegyest. Sose volt egyszerre ennyi tizenéves a Premier League-ben. Kik ők és hová tartanak?

Még a hosszabbításra is volt esélye, de kiesett a Fradi a BL-ből. Hiába győzött idegenben 3-2-re a Quarabag ellen, az FTC a hazai 1-3 miatt kiesett a BL selejtezőjének utolsó körében, így csak az Európa Ligában folytathatja.