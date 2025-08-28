Magyar palota, orosz chatszoba

reggel 4
Jó reggelt! Itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele, benne a legfontosabb szerdai hírekkel. Kezdésnek itt van négy nagyobb anyagunk:

Közérdekű: Délután megtartottuk Végtelen háború című kiadványunk bemutatóját a Három Hollóban, köszönjük az érdeklődést – a magazin továbbra is elérhető a 444 Shopban!

Hatvanpuszta

Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Ács Dániel szerint végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság. Magyar Péter szerint jóval többe került a hatvanpusztai építkezés annál, mint amennyi osztalékot felvett Orbán Győző. Hadházy Ákos független képviselő kitette a videót, amelyet a múlt héten készített a hatvanpusztai birtok belső részeiről.

Fotó: Németh Dániel/444

Orosz-magyar-ukrán

Végtelen háború című magazinunkból most elérhetővé tettük Haszán Zoltán szövegét, melyben a versmondósba öltözött Szijjártó Péter és az öltönyben született Szergej Lavrov barátságát, dinamikáját vizsgálja részben az orosz külügyminisztérium YouTube-csatornájára kirakott szórakoztató jellegű videók alapján.

Szijjártó Péter átveszi a Barátság Érdemrendet (oroszul: Орден Дружбы), a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Hamarosan választások lesznek az oroszok által erőteljesen befolyásolt Moldovában, az EU-ban pedig most arról megy a vita, hogy Ukrajnával együtt vagy külön tárgyalják-e az ország EU-csatlakozását. Az ügyhöz Magyarországnak is lesz még egy-két szava. A magyar kormánynak az Ukrajnának szóló EU-s támogatásokkal is baja van, az EU-s bíróságon meg is torpedózta a támogatások egy jelentős részét.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án.
Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Szijjártó Péter azt mondta, nem Oroszország, hanem az EU szól bele a magyar belügyekbe. Ezután lényegében megismételte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat állításait arról, hogyan avatkozik be Magyar Péteren keresztül Brüsszel a belügyeinkbe. De legalább a tervek szerint csütörtökön újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Putyin régóta közelről ellenőrizné az internetet, de technikai okok miatt a kínaihoz hasonló forgalomszűrő rendszer kiépítése nehezen haladt. Hamarosan azonban olyan erővel szorítják rá a felhasználókat az állami chatprogram használatára, hogy közelebb kerülhet a hatalom a privát beszélgetések totális ellenőrzéséhez.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke Budapesten 2019. október 30-án.
Fotó: Benko Vivien Cher/Orbán Viktor Facebook-oldala

Az FT értesülései szerint ha Európa küldene katonákat Ukrajnába, az Egyesült Államok is beszállna a védelmi vonalak támogatásába. A Kreml azonban újból elutasította annak a lehetőségét, hogy a háború végével európai csapatok is állomásoznának Ukrajna területén.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij Kijevben 2024. július 2-án.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Belföld

A magyar állam továbbra sem akarja kiadni a titokban felvett 1 milliárd eurós kínai gigahitelre vonatkozó szerződést. Az Államadósság Kezelő Központ a bíróságon azzal érvel, hogy a szerződés kiadása sértené a kínai hitelezők érdekeit. A Pázmány átszervezéssel indokolta egykori docensének elbocsátását, a docens azonban perel, mert szerinte egy LMBTQ témájú tanulmány miatt rúgták ki.

2025. április 3: Ling Csi kínai kereskedelmi miniszterhelyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Kérdés, hogy mi lehet a baj Ajsa Luna cigizős Himnusz-előadásával, mikor Orbán Viktor udvari rappere, Dopeman, 40 bazmegot írt hozzá a Himnusz szövegéhez egy régebbi számában. Azt tudni, mi lehetett a magyarországi Erste baja az Erste Group reklámfilmjével: a nagy történelmi események közé emeli a Budapest Pride-ot. Ki is szedették.

Fotó: Dopeman/YouTube

Külföld

A német kormány jóváhagyta az önkéntes katonai szolgálatról szóló előterjesztést, amely a kötelező besorozást is lehetővé tenné, de még a parlamentnek is el kell fogadnia. Amerika újból titokban befolyásolja a grönlandiakat a dánok szerint. Az izraeli hadsereg szerint Gáza város kiürítése elkerülhetetlen.

Popkultúra

Taylor Swift eljegyzése felrobbantotta a netet, a cégek megpróbálnak minden profitot kisajtolni az eseményből. A bejelentésről szóló poszt lassan rekordot dönt az Instagramon.

Forrás: taylorswift/Instagram

A K-pop démonvadászok mostanra fixen rekordot döntött, a nyár elején szerény körülmények között debütált animációs film lett a legnézettebb film a Netflixen – a filmbeli fiktív zenekarok pedig lekörözték a film zenéjét író k-pop szupersztárokat az Egyesült Államokban.

Fotó: NETFLIX - COLUMBIA PICTURES - SO/Collection ChristopheL via AFP

Nők seregei zaklatták a TikTokon a romfordi vikáriust, pedig csak köszönteni akarta a híveket. Először udvariasan próbálta kezelni a sértéseket, de a helyzet gyorsan eszkalálódott.

Fotó: Vicar of Romford/TikTok

Sport

Rio Ngumoha pár nappal a 17. születésnapja előtt nyert meccset a Liverpoolnak. Egy nappal korábban a 15 éves Max Dowman rögtön az első felnőtt bajnokiján kiharcolt egy tizenegyest. Sose volt egyszerre ennyi tizenéves a Premier League-ben. Kik ők és hová tartanak?

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Még a hosszabbításra is volt esélye, de kiesett a Fradi a BL-ből. Hiába győzött idegenben 3-2-re a Quarabag ellen, az FTC a hazai 1-3 miatt kiesett a BL selejtezőjének utolsó körében, így csak az Európa Ligában folytathatja.

