Hamisított Labubuk kampánykörúton

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, videókkal és podcastokkal, minthogy:
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A Tiszában két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A pártban szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban: péntek reggeli cikkünkben bemutattuk, hogyan zajlik a jelöltkeresés a legnagyobb ellenzéki pártban. Csütörtök reggel jelent meg cikkünk arról, hogy mi a helyzet a fideszes kampány körül: Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik, Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs.
Kampányhoz kapcsolódott a hír, hogy a Szuverenitásvédelmi (?!) Hivatal már rá is szállt a Tisza új alkalmazására, a Magyar Posta nem indokolta meg, miért mondta le a rendezvényét a Tisza új alelnökének szállodájában, miközben a parlamentben nívódíjat kapott a kormánypropaganda.
És míg mindenki Hatvanpuszta közéleti-politikai jelentőségéről beszél, mi benéztünk ezek mögé, az emberi drámák nyomait kutatva, és volt ismét kormányinfó, ahol mi is kérdeztünk a nemzeti konzultációról és Orbán magánrepülőzéséről.
Jelentős hír volt csütörtökön, hogy megsemmisítette az uniós bíróság a Paks 2 beruházásról szóló kulcsfontosságú brüsszeli jóváhagyást, Szijjártó Péter szerint viszont ennek valójában nincs akkora jelentősége. A magyar külügyminiszter arról is beszélt a nap folyamán, hogy kizárólag Ukrajnán múlik, javulnak-e a magyar–ukrán kapcsolatok. A magyar diplomácia nagy menetét mutatja, hogy Szlovákiában az Orbán Viktor jelentette fenyegetés miatt vezetne be katonai kiképzést a Fico-kormány minisztere.
Beszámoltunk emellett arról is, hogy Hankó miniszter szerint Közép-Kelet-Európa lehet Európa új Szilícium-völgye, Németh Szilárd büszkén kiposztolta, hogy drágábban tankolja tele a birkózók kisbuszát itthon, mintha Romániában tenné, a bankok megint az Alkotmánybírósághoz fordulnak a kamatstop meghosszabbítása miatt, Nagy Márton pedig szeretné, ha a NAV rálátna a kriptokereskedőkre és a gig economy szereplőire.
És ha nem lenne mindez elég, több tízezer hamis Labubut foglaltak le Ferihegyen.
Van már fotó a férfiról, akit Charlie Kirk meggyilkolása miatt keresnek az amerikai hatóságok, de a merénylőt még mindig nem kapták el. Csütörtökön részletesen írtunk arról, hogy Kirk hogyan lett az amerikai újjobboldal megkerülhetetlen alakja, aki évtizedeken át alakíthatta volna a MAGA-világot. Írtunk arról, hogy mit lehet tudni a merénylet körülményeiről és beszámoltunk arról is, hogy Kocsis Máté persze villámgyorsan bele tudta keverni ebbe is Magyar Pétert, de Orbán is a liberális baloldalt kárhoztatta a merényletért.
A szerdai orosz drónbehatolással kapcsolatban hír volt, hogy kiderült, öt orosz drón azt a lengyel bázist célozta, ahonnan rendszeresen szállítanak katonai felszereléseket Ukrajnának, hogy december elejéig korlátozzák a légi forgalmat a lengyelek a fehérorosz és az ukrán határ mentén, és hogy a lengyelek megerősítették: a fehéroroszok figyelmeztették őket a dróntámadásra. Ha már Fehéroroszország, hír volt, hogy Lukasenka politikai foglyokat engedett el az amerikai szankciók feloldásáért cserébe.
Brazíliában elítélték a volt szélsőjobboldali elnököt, Jair Bolsonárót, közel három évtizedet kell majd börtönben töltenie. És hír volt még, hogy
Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgetünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.
Két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A Tiszában szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban. „Mindenhol ott leszünk, minden házba be fogunk kopogni.”
Orbán Viktor újabb magánrepülős útja mellett arról is kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogyan lehet a közpénzből folytatott nemzeti konzultáció a fideszes mozgósítás része. A miniszter szerint helyes az állampolgárokat megkérdezni az adóügyekről, Orbán pedig úgy utazik meccsre, mint más országok vezetői.
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.
Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgetünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.
Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.
A Tisza alelnöke azt mondta, Amerikában dolgoznak még az app elérhetőségén, de Magyar szerint ezzel mindössze arra utalt, hogy még nem lehet letölteni őket az AppStore-ból.
Annyit írtak, hogy szerződés szerint joguk volt lemondani a foglalást. A hotelban korábban többször is tartott rendezvényt a Posta.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 Hírigazgatóságának műsorai, a Hír TV és a BORS szerkesztősége kapta.
Hogy van az, hogy valaki ennyire kihagyja élete fő művéből a saját fiát? Elviseli-e egy házasság azt, hogy a feleségnek éveken át titkolóznia kell a férj előtt? Mindenki közügyként ismeri Hatvanpusztát, pedig a személyes dráma legalább ennyire fontos szál benne.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett ezúttal Bóka János is a Karmelita színpadán. Téma van bőven: Hatvanpuszta, magánrepülőzés, nemzeti konzultáció, orosz agresszió.
Ausztria támadta meg azt a 2017-es brüsszeli döntést, amely a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást. Az uniós bíróság szerint vizsgálni kellett volna, hogy az oroszoknak adott magyar állami támogatás megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.
„Sőt, ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk” – mondta a külügyminiszter.
Kijevet terheli a teljes felelősség, hogy Magyarország és Ukrajna viszonya az elmúlt tíz évben rendkívüli romláson ment keresztül.
„Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, aminek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene” – mondta Rudolf Huliak.
639 Ft/l
Az év végéig meghosszabbítottak a rendelkezést, amit eredetileg a koronavírus-járvány miatt vezettek be. A nagy bankok szerint ez gazdasági, jogi és etikai szempontból is problémás.
A kormány az adóbevételek növekedését várja a törvénytől, amelynek köszönhetően a NAV egyaránt rálátna az Airbnb-szolgáltatókra és a Wolt-futárokra.
A NAV az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indított és az árukat zár alá vette.
A lakosság segítségét kérték a merénylő azonosításához.
Egyelőre az ipari kamerák felvételei, és a helyszínen készült mobilos felvételek adnak támpontot a nyomozóknak a Charlie Kirk-merénylet elkövetőjének elleni nyomozásban. Az elkövetőt továbbra is nagy erőkkel keresik.
„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – írta a Fidesz frakcióvezetője.
Noha a támadóról még semmit sem tudunk.
Egyre több jel szerint a lengyel légtér védelmét tesztelhette Moszkva.
A biztonság érdekében.
És ez még a lengyel vezérkari főnöket is meglepte.
Bár az elnök kitartott amellett, hogy mindannyian köztörvényes bűnözők voltak.
Sokévnyi börtön vár az egykori elnökre, Donald Trump szövetségesére, aki tavaly két napra a magyar nagykövetségen is meghúzta magát.
Peter Mandelson Epstein mellett kardoskodott, amikor először róttak rá börtönbüntetést szexuális visszaélések miatt.
„Ha egy hatéves gyermek napi hét órát tölt a TikTok előtt, felmerül a kérdés, hogy valóban védik-e őket a szülők” – mondta a bizottság vezetője.
A festmény 1613-ban készült, és a keresztre feszített Jézust ábrázolja.
Így próbálják korrupciómentessé tenni a közbeszerzéseket.