Hamisított Labubuk kampánykörúton

Kampányváltás

A Tiszában két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A pártban szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban: péntek reggeli cikkünkben bemutattuk, hogyan zajlik a jelöltkeresés a legnagyobb ellenzéki pártban. Csütörtök reggel jelent meg cikkünk arról, hogy mi a helyzet a fideszes kampány körül: Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik, Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs.

Kampányhoz kapcsolódott a hír, hogy a Szuverenitásvédelmi (?!) Hivatal már rá is szállt a Tisza új alkalmazására, a Magyar Posta nem indokolta meg, miért mondta le a rendezvényét a Tisza új alelnökének szállodájában, miközben a parlamentben nívódíjat kapott a kormánypropaganda.

És míg mindenki Hatvanpuszta közéleti-politikai jelentőségéről beszél, mi benéztünk ezek mögé, az emberi drámák nyomait kutatva, és volt ismét kormányinfó, ahol mi is kérdeztünk a nemzeti konzultációról és Orbán magánrepülőzéséről.

Jelentős hír volt csütörtökön, hogy megsemmisítette az uniós bíróság a Paks 2 beruházásról szóló kulcsfontosságú brüsszeli jóváhagyást, Szijjártó Péter szerint viszont ennek valójában nincs akkora jelentősége. A magyar külügyminiszter arról is beszélt a nap folyamán, hogy kizárólag Ukrajnán múlik, javulnak-e a magyar–ukrán kapcsolatok. A magyar diplomácia nagy menetét mutatja, hogy Szlovákiában az Orbán Viktor jelentette fenyegetés miatt vezetne be katonai kiképzést a Fico-kormány minisztere.

Beszámoltunk emellett arról is, hogy Hankó miniszter szerint Közép-Kelet-Európa lehet Európa új Szilícium-völgye, Németh Szilárd büszkén kiposztolta, hogy drágábban tankolja tele a birkózók kisbuszát itthon, mintha Romániában tenné, a bankok megint az Alkotmánybírósághoz fordulnak a kamatstop meghosszabbítása miatt, Nagy Márton pedig szeretné, ha a NAV rálátna a kriptokereskedőkre és a gig economy szereplőire.

És ha nem lenne mindez elég, több tízezer hamis Labubut foglaltak le Ferihegyen.

A világ

Van már fotó a férfiról, akit Charlie Kirk meggyilkolása miatt keresnek az amerikai hatóságok, de a merénylőt még mindig nem kapták el. Csütörtökön részletesen írtunk arról, hogy Kirk hogyan lett az amerikai újjobboldal megkerülhetetlen alakja, aki évtizedeken át alakíthatta volna a MAGA-világot. Írtunk arról, hogy mit lehet tudni a merénylet körülményeiről és beszámoltunk arról is, hogy Kocsis Máté persze villámgyorsan bele tudta keverni ebbe is Magyar Pétert, de Orbán is a liberális baloldalt kárhoztatta a merényletért.

A szerdai orosz drónbehatolással kapcsolatban hír volt, hogy kiderült, öt orosz drón azt a lengyel bázist célozta, ahonnan rendszeresen szállítanak katonai felszereléseket Ukrajnának, hogy december elejéig korlátozzák a légi forgalmat a lengyelek a fehérorosz és az ukrán határ mentén, és hogy a lengyelek megerősítették: a fehéroroszok figyelmeztették őket a dróntámadásra. Ha már Fehéroroszország, hír volt, hogy Lukasenka politikai foglyokat engedett el az amerikai szankciók feloldásáért cserébe.

Brazíliában elítélték a volt szélsőjobboldali elnököt, Jair Bolsonárót, közel három évtizedet kell majd börtönben töltenie. És hír volt még, hogy

Irodalom

Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgetünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.