Hétvégi olvasnivalók drónokról, drogokról, digitális kampányokról

Helyzet: volt, van és lesz!

Hogyan alakulnak a kampányok, min változtat a Fidesz és mivel mozgósít a Tisza: többek között ezekről a kérdésekről volt szó a Helyzet: van! hétfő reggeli élő műsorában, melyben Magyar Péterrel is beszéltünk. A kormánypárti kampányhoz kapcsolódott a cikkünk, melyben bemutattuk, hogy saját, sok kudarcot megélt tanácsadóját adja el komoly trumpista szaktekintélyként a Fidesz, és bemutattuk a héten azokat is, akikre rászállt a hatalom, de nem hagyták magukat, és nekik lett igazuk. Összevetettük emellett Orbán gazdaságról szóló szavait a valósággal, végigfotóztuk, hogy kik érkeznek a fideszes frakcióülésre, szemtanúi beszámolók alapján írtunk arról is, hogyan zajlott a Mészáros Csoport családi napja, valamint megírtuk, hogy Pintér Sándor embere került az egyik legfontosabb Mészáros-cég élére.

Szombaton újabb fideszes nagygyűlés, felvezető cikkünkben írtunk arról, hogy a kormánypárt digitális építkezése nem csak egy jól hangzó elem Orbán győzelmi tervéből, hanem létszükséglet is, ugyanis hamarosan kiesnek a fizetett politikai hirdetések, amire a Fidesz brutálisan sokat költött. Írtunk emellett beharangozót a józsefvárosi és a csurgói időközi elé.

A héten a Direkt36 részletesen megírta Gyurcsány Ferenc lemondásának történetét, többek között arra is kitérve, hogy a DK elnökének viszonya volt az egyik beosztottjával. Mivel erre rengetegen felháborodva reagáltak, véleménycikkben írtunk arról, hogy a maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni, hogy miért ért véget furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje, utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.

Foglalkoztunk azzal is, hogy Orbán ugyan hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, ám a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasházak életét. A Lakmusz pedig arról írt, hogy egy román állampolgárságú férfi életveszélyes bántalmazása került nyilvánosságra a II. János Pál pápa térről, de a hozzájuk eljutott videófelvételek, illetve áldozatok, szemtanúk és egy önkormányzati képviselő elmondása szerint a bűncselekmény egyáltalán nem egyedi eset volt, és a téren neonáci fiatalok támadhattak többször is hajléktalanokra.

„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta a 444-nek egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, Cservenák Péter, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből. Alexander Faludy teológus-újságíró pedig arról beszélt nekünk, hogy a Fidesz részéről az egyházak bőkezű támogatása és a vallásos retorika jóval többről szól, mint a hívők szavazatának behúzása.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban írtunk arról a héten, hogy 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO, és arról is, hogy Trump tett róla, egyhamar ne kelljen fellépnie az oroszokkal szemben.

Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a kampányban még a szólásszabadság védelmét ígérő Trump és tábora hogyan látott neki Charlie Kirk meggyilkolása után a számukra nem szimpatikus hangok elhallgattatására, és összefoglaltuk azt is, hogy Kirk merénylője hogyan zavart össze mindenkit mémekkel és netes utalásokkal. És írtunk arról is, hogy van egy váratlan nyertese Trump drogpolitikájának: Mexikó egyik legnagyobb kokainbárója. Követtük emellett a nagy francia tüntetéseket és az ázsiai országokban terjedő tiltakozásokat is.

A darts végső soron kocsmasport, és mint Amszterdamban is kiderült, szépen megőrizte a maga eredeti velejét. Helyszíni beszámolóval jelentkeztünk a nagyszerű Michael van Gerwen újjászületéséről és hét jó kis meccsről, Littlerrel, Price-szal, Rockkal és más ufókkal. És írtunk arról is, hogy hogyan lett a világ egyik legnagyobb bicikliversenyéből a világ egyik legnagyobb palesztinpárti tüntetése.

A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Erről szólt a Tyúkól eheti epizódja.