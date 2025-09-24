Trump odaszúrt Orbánnak, Magyar beleállt Semjénbe

A rekordközeli meleg után végre őszies, jó reggelt kívánok! Újra itt a reggeli hírlevél, benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt a parlamentben azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.” Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy függessze fel Semjént a miniszterelnök-helyettesi pozícióból, a Tisza Párt elnöke szerint ha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nem papírról olvas fel egy szöveget. Magyar Péter Miskolcon a 444-nek azt mondta: „Akinek nem inge, nem veszi magára. Semjén Zsolt viszont nagyon úgy tűnik, hogy magára vette ezt a dolgot.” Dobrev Klára pedig öt-öt milliót ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.
Videón jelentkezett a rendőrség Szabó Zsolt halálával kapcsolatban, visszautasítják a Promenád24 vádaskodását.
„Ez a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani” – reagált Iványi Gábor arra, hogy 60 napon belül bezáratnák a Dankó utcai központjukat, így 300 ember kerülhet az utcára még a tél előtt.
Újabb műemléki bérlakások eladásáról dönt a budavári önkormányzat, most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért: az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.
Már nem elérhető a Google adatbázisa a politikai hirdetésekről, de a kormányoldal már teszteli, hogyan tudja átnyomni a politikai hirdetéseit a Google-ön.
Donald Trump az ENSZ-ben azt mondta, az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák, az amerikai elnök szerint ha megkérné, a barátja, Orbán Viktor leállítaná az orosz energiaimportot, de Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország nem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával.
Jójárt Krisztián szerint a lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt. Közben drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat, Oroszország tagadta, hogy köze lenne hozzá.
Egy jelentés szerint Donald Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen, de közben a Charlie Kirk-gyilkosság után már egymásnak esett a MAGA-tábor is, Tucker Carlson azt sugallta Kirk búcsúztatásán, hogy azért ölték meg, mert bírálta Izraelt.
Derekegyházán és Kisszállás külterületén egyaránt 32,5 fokot mértek.
Keleten meg nyár.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
A „kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig”.
A Tisza Párt elnöke szerint Semjén Zsolt a parlamentben legalább egy mondatban kitérhetett volna az áldozatokra, főleg ha egy kereszténydemokrata pártnak a miniszterelnök-helyettese.
A Tisza Párt elnöke szerint a társadalom elvárása, hogy vizsgálják ki a miniszterelnök-helyettes ügyét.
„Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd” – írta a DK elnöke.
Videón jelentkezett a rendőrség Szabó Zsolt halálával kapcsolatban.
„Ez a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani” – reagált Iványi Gábor arra, hogy 60 napon belül bezáratnák a Dankó utcai központjukat.
A pártelnök bukását feltáró Direkt36 cikk szerzőivel, Galavits Patrikkal és Szabó Andrással beszélgettünk hétfői élő adásunkban.
Orbán Viktort több bátor fideszes képviselő is testével védte az Országház folyosóján.
A magyar kormány nagyon más döntést remélt mindegyik ügyben.
Migránshordák, müezzin, Brüsszel, Magyar Péter és Ursula von der Leyen is szerepel a videóban.
Csütörtökön dönt a Budavári önkormányzat újabb műemléki bérlakások eladásáról. Most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.
Eddig itt lehetett követni, hogy mennyibe kerültek a politikai hirdetések, és ki fizette azokat.
A Harcosok Klubja hirdetései „művészet és szórakozás” kategóriába estek.
Magyar Péter egy több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be, amivel javítanák a nyugdíjasok helyzetét. Szerinte míg 2010-ben még minden huszadik nyugdíjas élt a létminimum alatt, ma már minden negyedik.
Újabb áremelkedésre lehet számítani, ami az inflációt is növelheti.
Az ország legdrágább utcájában lévő ingatlan előbb a közbeszerzéseken sikeres vállalkozó cégéhez, majd onnan a korábbi alpolgármester feleségénél kötött ki.
Fel is függesztették a jövő év első felére tervezett események szervezését.
A korrupt Karácsony-rendszer most lépte át a vörös vonalat, randi szerdán a barikádokon!
„Kínos.”
De még nem beszéltek erről. Az amerikai elnök szerint Putyin és Oroszország komoly gazdasági bajban van, és most van itt az ideje, hogy Ukrajna cselekedjen.
Szijjártó Péter külügyminiszter az energia máshonnan való beszerzését „szép álomnak”, a nyugat-európai tisztviselőket pedig „fanatikusoknak” nevezte a Guardiannek adott nyilatkozatában.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.
A norvég és a dán rendőrség vizsgálja, van-e kapcsolat a két eset között.
A dán rendőrség szerint a drónokat hozzáértő kezek irányították.
A jelentés Európa helyzetét a Truman Show főszereplőjéhez hasonlítja, aki végül ráébred, hogy egy tévésorozatban él, amelynek egyetlen célja a nézettség növelése, és döntenie kell, elhagyja-e a számára addig ismert valóságot.
Az özvegy megbocsátásról és szeretetről beszélt, Trump elnök kegyetlen bosszúról és arról, hogy gyűlöli a politikai ellenfeleit, az óriási Izrael- és zsidóbarát Kirköt búcsúztató Tucker Carlson pedig arról, hogy a zsidók megölik azt, aki kimondja róluk az igazat. Egymásnak esett a MAGA, hogy eldöntsék Amerika jövőjét.
Az elmélet, hogy Izraelnek köze lehet Kirk meggyilkolásához, annyira elterjedt, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek videóban kellett visszautasítania a vádakat.
Az ülést azonban elhalasztották, mert ügyvédje szerint Dutertének több kognitív területet érintő károsodása van.
Néhány nap alatt több nyugati ország is csatlakozott a világ nyolcvan százalékához, és kiállt a palesztin önrendelkezés mellett. A valóság azonban az, hogy erre ma semmi esély, és az erről beszélő politikusok is alapvetően csak alibiznek.
Az első vádak 1993-ig nyúlnak vissza.