Trump odaszúrt Orbánnak, Magyar beleállt Semjénbe

reggel 4
A rekordközeli meleg után végre őszies, jó reggelt kívánok! Újra itt a reggeli hírlevél, benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

BELFÖLD

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt a parlamentben azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.” Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy függessze fel Semjént a miniszterelnök-helyettesi pozícióból, a Tisza Párt elnöke szerint ha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nem papírról olvas fel egy szöveget. Magyar Péter Miskolcon a 444-nek azt mondta: „Akinek nem inge, nem veszi magára. Semjén Zsolt viszont nagyon úgy tűnik, hogy magára vette ezt a dolgot.” Dobrev Klára pedig öt-öt milliót ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.

Magyar Péter
Fotó: Bankó Gábor/444

Videón jelentkezett a rendőrség Szabó Zsolt halálával kapcsolatban, visszautasítják a Promenád24 vádaskodását.

„Ez a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani” – reagált Iványi Gábor arra, hogy 60 napon belül bezáratnák a Dankó utcai központjukat, így 300 ember kerülhet az utcára még a tél előtt.

  • Nem Gyurcsány viszonya után kutakodtak, de ez jött szembe mindenhol a DK körül: a pártelnök bukását feltáró Direkt36 cikk szerzőivel beszélgettünk a Helyzet: van!-ban.
  • A falu bolondját sose bántják, a falu bolondjával nem is beszélünk – mondta Orbán Hadházyról.
  • Se Magyar Péter, se Dobrev Klára, se Ilaria Salis mentelmi jogát nem függeszti fel az Európai Parlament.
  • Bevándorlásellenes propagandavideót vetítettek a frissen felújított Keleti pályaudvar homlokzatára.

GAZDASÁG

Újabb műemléki bérlakások eladásáról dönt a budavári önkormányzat, most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért: az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.

Somlai Bálint
Fotó: Németh Dániel/444

Már nem elérhető a Google adatbázisa a politikai hirdetésekről, de a kormányoldal már teszteli, hogyan tudja átnyomni a politikai hirdetéseit a Google-ön.

NATO

Donald Trump az ENSZ-ben azt mondta, az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák, az amerikai elnök szerint ha megkérné, a barátja, Orbán Viktor leállítaná az orosz energiaimportot, de Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország nem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Jójárt Krisztián szerint a lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt. Közben drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat, Oroszország tagadta, hogy köze lenne hozzá.

KÜLFÖLD

Egy jelentés szerint Donald Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen, de közben a Charlie Kirk-gyilkosság után már egymásnak esett a MAGA-tábor is, Tucker Carlson azt sugallta Kirk búcsúztatásán, hogy azért ölték meg, mert bírálta Izraelt.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP
  • Emberiesség elleni bűnökkel vádolta meg a Nemzetközi Büntetőbíróság Rodrigo Dutertét, de az ülést elhalasztották, mert az ügyvédje szerint a volt Fülöp-szigeteki elnöknek több kognitív területet érintő károsodása van.
  • Leginkább csak üres gesztus a palesztin állam elismerése.
  • Elon Musk apját azzal vádolják, hogy szexuálisan zaklatta a gyerekeit.
Két tizeden múlt, hogy nem dőlt meg hétfőn a napi melegrekord

Derekegyházán és Kisszállás külterületén egyaránt 32,5 fokot mértek.

Benics Márk
időjárás

Kettészakadt az ország: nyugaton már ősz van

Keleten meg nyár.

Botos Tamás
időjárás

Semjén Zsolt kiborulása

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy függessze fel Semjént a miniszterelnök-helyettesi pozícióból

A „kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig”.

Fődi Kitti
POLITIKA

Magyar Péter Semjén felszólalásáról: Ha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nem papírról olvas fel egy szöveget

A Tisza Párt elnöke szerint Semjén Zsolt a parlamentben legalább egy mondatban kitérhetett volna az áldozatokra, főleg ha egy kereszténydemokrata pártnak a miniszterelnök-helyettese.

Botos Tamás
POLITIKA

Magyar Péter a 444-nek: Semjén magára vette

A Tisza Párt elnöke szerint a társadalom elvárása, hogy vizsgálják ki a miniszterelnök-helyettes ügyét.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Dobrev Klára 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok

„Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd” – írta a DK elnöke.

Benics Márk
POLITIKA

A rendőrség visszautasítja a Promenád24 vádaskodását

Videón jelentkezett a rendőrség Szabó Zsolt halálával kapcsolatban.

Fődi Kitti
belföld

Be akarja záratni Iványiék hajléktalanellátóját a kormányhivatal, 300 ember kerülhet az utcára még a tél előtt

„Ez a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani” – reagált Iványi Gábor arra, hogy 60 napon belül bezáratnák a Dankó utcai központjukat.

Kolozsi Ádám
belföld

Nem Gyurcsány viszonya után kutakodtak, de ez jött szembe mindenhol a DK körül

A pártelnök bukását feltáró Direkt36 cikk szerzőivel, Galavits Patrikkal és Szabó Andrással beszélgettünk hétfői élő adásunkban.

444.hu
POLITIKA

Orbán Viktor Hadházy Ákosról: A falu bolondját sose bántják, a falu bolondjával nem is beszélünk

Orbán Viktort több bátor fideszes képviselő is testével védte az Országház folyosóján.

Takács Lili
POLITIKA

Se Magyar Péter, se Dobrev Klára, se Ilaria Salis mentelmi jogát nem függeszti fel az Európai Parlament

A magyar kormány nagyon más döntést remélt mindegyik ügyben.

Takács Lili
POLITIKA

Bevándorlásellenes propagandavideót vetítettek a frissen felújított Keleti pályaudvar homlokzatára

Migránshordák, müezzin, Brüsszel, Magyar Péter és Ursula von der Leyen is szerepel a videóban.

Benics Márk
belföld

Újabb 25 budavári műemlék lakást adnak el, Matolcsy Ádám barátja is 85 százalék kedvezményt kap

Csütörtökön dönt a Budavári önkormányzat újabb műemléki bérlakások eladásáról. Most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Már nem elérhető a Google adatbázisa a politikai hirdetésekről

Eddig itt lehetett követni, hogy mennyibe kerültek a politikai hirdetések, és ki fizette azokat.

Fődi Kitti
TECH

Political Capital: A kormány már teszteli, hogyan tudja átnyomni a politikai hirdetéseit a Google-ön

A Harcosok Klubja hirdetései „művészet és szórakozás” kategóriába estek.

Fődi Kitti
POLITIKA

Magyar Péterék 120 ezer forintos minimálnyugdíjat vezetnének be, 200 ezres SZÉP-kártyát is adnának a legszegényebb időseknek

Magyar Péter egy több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be, amivel javítanák a nyugdíjasok helyzetét. Szerinte míg 2010-ben még minden huszadik nyugdíjas élt a létminimum alatt, ma már minden negyedik.

Székely Sarolta
gazdaság

Lantos Csaba rendeletével tovább drágulhatnak a ruhák, az élelmiszerek és egy csomó más termék is

Újabb áremelkedésre lehet számítani, ami az inflációt is növelheti.

Takács Lili
belföld

A piaci ár alatt, kis trükközéssel került Pokorni főtanácsadójának feleségéhez egy önkormányzati telek

Az ország legdrágább utcájában lévő ingatlan előbb a közbeszerzéseken sikeres vállalkozó cégéhez, majd onnan a korábbi alpolgármester feleségénél kötött ki.

Benics Márk
belföld

Egy felújítás miatt bizonytalanná vált az Akvárium Klub sorsa

Fel is függesztették a jövő év első felére tervezett események szervezését.

Benics Márk
KULTÚRA

Az év logója és szlogenje az elnyomott budapesti taxisoké

A korrupt Karácsony-rendszer most lépte át a vörös vonalat, randi szerdán a barikádokon!

Szily László
publicisztika

Trump: Az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák

„Kínos.”

Botos Tamás
külföld

Donald Trump: Orbán Viktor a barátom, ha megkérném, leállítaná az orosz energiaimportot

De még nem beszéltek erről. Az amerikai elnök szerint Putyin és Oroszország komoly gazdasági bajban van, és most van itt az ideje, hogy Ukrajna cselekedjen.

Botos Tamás
külföld

Magyarország Trump követelése ellenére sem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával

Szijjártó Péter külügyminiszter az energia máshonnan való beszerzését „szép álomnak”, a nyugat-európai tisztviselőket pedig „fanatikusoknak” nevezte a Guardiannek adott nyilatkozatában.

Takács Lili
belföld

A lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt

Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.

Jójárt Krisztián
külföld

Drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat

A norvég és a dán rendőrség vizsgálja, van-e kapcsolat a két eset között.

Benics Márk
külföld

Oroszország tagadja, hogy köze lenne a koppenhágai légteret megsértő drónokhoz

A dán rendőrség szerint a drónokat hozzáértő kezek irányították.

Fődi Kitti
külföld

Egy jelentés szerint Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen

A jelentés Európa helyzetét a Truman Show főszereplőjéhez hasonlítja, aki végül ráébred, hogy egy tévésorozatban él, amelynek egyetlen célja a nézettség növelése, és döntenie kell, elhagyja-e a számára addig ismert valóságot.

Takács Lili
külföld

Amerika úton a teokrácia felé – ezért esett egymásnak a MAGA-tábor a Kirk-gyilkosság után

Az özvegy megbocsátásról és szeretetről beszélt, Trump elnök kegyetlen bosszúról és arról, hogy gyűlöli a politikai ellenfeleit, az óriási Izrael- és zsidóbarát Kirköt búcsúztató Tucker Carlson pedig arról, hogy a zsidók megölik azt, aki kimondja róluk az igazat. Egymásnak esett a MAGA, hogy eldöntsék Amerika jövőjét.

Szily László
külföld

Tucker Carlson azt sugallta Charlie Kirk búcsúztatásán, hogy azért ölték meg, mert bírálta Izraelt

Az elmélet, hogy Izraelnek köze lehet Kirk meggyilkolásához, annyira elterjedt, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek videóban kellett visszautasítania a vádakat.

Benics Márk
külföld

Emberiesség elleni bűnökkel vádolta meg a Nemzetközi Büntetőbíróság Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt

Az ülést azonban elhalasztották, mert ügyvédje szerint Dutertének több kognitív területet érintő károsodása van.

Takács Lili
külföld

Leginkább csak üres gesztus a palesztin állam elismerése

Néhány nap alatt több nyugati ország is csatlakozott a világ nyolcvan százalékához, és kiállt a palesztin önrendelkezés mellett. A valóság azonban az, hogy erre ma semmi esély, és az erről beszélő politikusok is alapvetően csak alibiznek.

Bede Márton
külföld

Elon Musk apját azzal vádolják, hogy szexuálisan zaklatta a gyerekeit

Az első vádak 1993-ig nyúlnak vissza.

Fődi Kitti
külföld