Száraz levele, Kádár kajája és Magyar roastja

De előtte szolgálati közlemény: jövő szerdán élő podcastfelvételen Takács Lili, a 444 újságírója fog beszélgetni Takács Márk katonai elemzővel és Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, már csak maroknyi jegy kapható az eseményre.

FIDESZ

Már a kampányra hangol Orbán pártállami gépezete, erről beszélgetett Rényi Pál Dániel és Uj Péter a Helyzet: van! legújabb adásában.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A NAV-nál lett vezető az Országgyűlési Őrség volt tisztje, aki részegen zaklatta kolléganőit egy disznótoros vacsorán: a Malac Varázs 2023 rendezvényen az egyik nő mellét hosszasan fogdosta, a másik melltartójába egy ötezrest gyömöszölt és azt kérdezte, „elég lesz-e orális szexre”.

Orbán Viktor a Tisza Párt elnökét ukránpártisággal vádolja, Magyar Péter pedig – aki Bonyhádon egy órán át roastolta a színpadról a Hír Tv-t – a Fidesz elnökét oroszpártisággal.

Nagykőrös vett egy 18 milliós autót az új, fideszes polgármesternek, miután az előző, ugyanolyan típusút, eladták 980 ezerért, az ügyben hűtlen kezelés miatt rendőrségi eljárás indult.

A Fidesz szó nélkül leszavazta azt a javaslatot, ami a gyermekvédelmi dolgozók béremelését tette volna lehetővé.

Folyton feljelentik a fideszes TV2-t a Fidesz „gyermekvédelmi” törvényének a homoszexualitás megjelenítésére vonatkozó passzusok miatt.

Orbán Balázs olyat ukránozott, hogy Török Gábor szerint azzal átlépett bizonyos határokat.

A nemzetközi adatokból látszik igazán, milyen őrült összegeket reklámoz el a Facebookon a Fidesz.

NER

Levelet írt a 444-nek Száraz István, az ember, aki semmiről sem tudott: a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István arra hívja fel a figyelmet, hogy bár tulajdonosa a Quartz alapkezelőnek, a vezetők nem tájékoztatják őt a fajsúlyos döntésekről. Matolcsy Ádám egyébként egy fényűző görög szigeten is vett egy villát, aminek akár milliárdos vételára is lehet: a Matolcsy-feleség után Villa Nicole-nak nevezett épület két hónap alatt 560 ezres villanyszámlát produkált.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot, ami a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.

Elkóborolt a Tokaj Intercity pénteken, egy egész napra megborult a vonatközlekedés Kelet-Magyarországon. Hadházy Ákos szerint a méregdrágán felújított esztergomi vasútvonalon nem építették ki a legalapvetőbb biztonsági rendszert, ahol papíron van, ott sem működik.

Orbán szerint a repülőrajt megtörtént, és öngyilkos az a gazdaságpolitika, amit egyébként éppen csinálnak.

Összegzést adott ki a rendőrség a Pécs Pride után, büntetőeljárásokat is kezdeményeztek, de a részletekről nem írtak semmit.

Felújításokkal próbálja megakadályozni a MET, hogy a kormányhivatal bezárassa a hajléktalanellátó intézményeit.

Ötből öt országos népszavazási kezdeményezésre mondott nemet a Nemzeti Választási Iroda.

KÜLFÖLD

Az amerikaiak szerint akár 5000 kubai katona is harcolhat az oroszok oldalán, az ukránok százezernél is több nyugati alkatrészt találtak az orosz drónokban és rakétákban. Egy dróntámadás után leállították Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító egységét.

Rövid hatótávolságú 9K720 Iszkander rakéta egy oroszországi hadgyakorlaton 2020. december 17-én. Fotó: KONSTANTIN MOROZOV/Sputnik via AFP

Néhány órával azután, hogy bemutatták a kormányát, máris lemondott az új francia miniszterelnök.

Letartóztattak egy 13 éves fiút Floridában, mert megkérdezte a ChatGPT-től, hogyan ölje meg a barátját.

Jövő nyáron ketrecharcos gálával ünnepli 80. születésnapját Donald Trump a Fehér Ház kertjében.

Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és a Gázába tartó flottilla további 170 aktivistáját.

KULTÚRA

Lehet nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúra legsötétebb évtizedeit konzerválták? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.

Kádár étkezde Fotó: Bede Márton