William Blake látomása, Ákos nagysága

reggel 4
Menetelés után

A hétvégére a kormány teljesen belezavarodott a saját Békemenet-számaiba. Egy őrbottyányi képviselő elvette volna Nagy Ferótól a díszpolgári címét a Szőlő utcai botrányról tett megjegyzései miatt, majd ugyanezen képviselő rövidesen lemondott mandátumáról. Nagy Feró odáig jutott, hogy bár lehet, hogy kicsit túllőtt a célon, nincs mit visszavonnia.

Fotó: Németh Dániel/444

Készült egy interjú Orbán Viktor anyjával, aminek kapcsán a Fidesz frakciószóvivője elküldte a libsiket az anyjukba. Hadházy szerint Orbán anyja vagy nem járt még Hatvanpusztán, vagy hazudik zebrakérdésben. Tiborcz István kétmilliós kabátban álldogált a parlament előtt a Békemenet után.

Fotó: YouTube

Podcast

Borízű Hang a mindent eldöntő Menetek Napja előttről. A tiszaburai alapjövedelem. A Borízű-hallgató elengedhetetlen asszeszoárja: AI-Ray-Ban. Szmokingos mangalicák, buta szörfösök, nem szarozó kínaiak, Winkler csőgörénye, kolbász-Nobel Újkígyóson. Videó nélkül.

Belföld

Két rabbi szeptemberben a zsidónegyed kiválását kezdeményezte a tarthatatlan állapotokra hivatkozva, mire a Fidesz és a médiája címlapsztorikban esett neki az önkormányzatnak. A népszavazás jogilag elég nehezen kivitelezhető, de van olyan szomszédos kerület, amely nem zárkózik el teljesen az ötlettől.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szijjártó Péter személyesen intézett el egy Lavrov-interjút a kedvenc YouTube-csatornájának. A végeredmény: egy nagyjából egyórás „beszélgetés”, amiben Lavrov egy-egy kérdésre hosszú perceken át fejtegethette „riporteri” közbevágás nélkül a Kreml álláspontját.

Hír volt még itthon, hogy Orbán zártkörű országjárást hirdetett, mire Magyar ugyanazokra a helyekre és napokra nyitott fórumokat jelentett be, de Dobrev Klára is nyakába veszi az országot. A miniszterelnök Semjén Zsolt társaságában pápai audienciára megy. Gyanúsítottként idézte be a rendőrség a Pécs Pride szervezőjét. A Mini-Dubajt tervező arab befektető vette meg a Belügyminisztérium épületét, Magyar Péter az eladás felülvizsgálatát ígéri, ha kormányra kerül.

Fotó: Németh Dániel/444

Külföld

Trump Ázsiában turnézik, a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás keretei már meg is vannak. Az amerikai elnök szívesen találkozna KIm Dzsong Unnal, állítása szerint remek a kapcsolatuk. Kamala Harris újra elindulna az elnökségért. Három halálos áldozata és harminckét sérültje van a lakóházakat ért orosz dróntámadásnak. Útja elején Trump arról beszélt, csalódott Putyinban, miközben Putyin embere szerint közel az orosz-ukrán háború diplomáciai megoldása.

Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Hír volt még, hogy

Videó

A fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, idén egyet kivéve az ország összes borvidékén azonosították a fertőzést. Simon Zoltán borász szőlőjét is megtámadta a járvány, csak a birtoka egy részét sikerült megmentenie.

Kultúra

Pintér Béla új színdarabjában tudathasadással küzdünk mindannyian. De nem az a legfájdalmasabb, amikor a Schmidt Mária-szerű karaktert ládába zárják, majd bottal agyonverik – hanem Navalnij emlegetése.

Schanda Vera és Csányi Miklós (akiket Jankovics Péter és Szabó Zoltán alakít)
Fotó: atrium.hu

William Blake a brit képzőművészet és irodalom egyik legnagyobb alakja, de zsenialitását csak halála után ismerték fel. A profetikus, látnoki életműről most a Szépművészeti Múzeumban látható átfogó kiállítás.

Fotó: Németh Dániel/444

Hogyan lehetséges kiengesztelődés ott, ahol a „nemzetiszocialisták minden kétséget kizáró igazságát a bolsevikok minden kétséget kizáró igazsága” váltja? Visky Andrást új regényéről, a diktatúrákról és a fegyverként használt nyelvről kérdeztük.

Fotó: Németh Dániel/444

Szeretné, ha szeretnék, és ha ő is szerethetne mindenkit. A hatás felől jött, és hatni akar. Szerencsésnek érzi magát, hogy eszköz lehet. Az Ákos-portréfilmben lehull a lepel a művész NAGY-ságának a titkáról, és az is kiderül, hogy mi volt a beceneve kiskorában. Nagy ember maradj.

Fotó: Urania Film
