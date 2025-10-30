Az elsüllyedt Sziget

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt. A Tisza Párt elnöke szerint aki nem ítéli el a fideszes AI-videót, az a Fidesz malmára hajtja a vizet: a DK, a Kutyapárt és a Mi Hazánk lényegében elítélték a Fidesz módszereit, de persze volt mondanivalójuk ezen túl is.
Varga Judit egy kormányközeli program gyermekjogi védnöke lett: a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz csatlakozott, amelynek célja a gyerekek lelki stabilitásának fejlesztése.
Már Sashalomra és Cinkotára se lehet csak úgy beköltözni, és megvan az első budapesti kerület is, amely az önazonossági törvényre hivatkozva korlátozná a beköltözést és a lakcímbejelentéseket.
Obama a soros: a volt amerikai elnök két magyar és egy lengyel jogvédővel találkozott – a kiöregedőben lévő Soros helyett itt van az új főellenség?
Iszonyatos aránytévesztés – mondta Karácsony Gergely a Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentéséről. Döntött a Fővárosi Közgyűlés is: nem mentik meg a Szigetet.
Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz: de a várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve, és kérdés, hogy maradt-e valami februárra.
Elindult a nyomozás, miután Hadházyék nyáron bemutatták hogyan szivattyúzták ki a pénzt az önkormányzatból Zugló előző, MSZP-s vezetése alatt: Hadházy Ákos szerint a Zrt. átvilágításából az derült ki, hogy „a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon”.
Mészároséknak nem tetszett a 10 százalékos nyereségarány, ezért támadtak meg egy közbeszerzést, és az sem tetszett a V-Hídnak, hogy a teljes alvállalkozói láncra vonatkozóan kellene adatot szolgáltatni és igazolni a kifizetéseket.
Az Egyesült Államok kitiltotta a Trump-kritikus Nobel-díjas nigériai írót, Wole Soyinkát, a 91 éves író szerint azért büntetik, mert Trumpot a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.
Kreml-közeli szereplők próbálják megakadályozni, hogy a puccs kísérletével vádolt zsoldost kiadják Romániának: a román nyomozók azzal vádolják a férfit, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek Romániában, de ő inkább Oroszországba menekülne.
Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.
Toót-Holló Tamás egyenesen a Mediaworkstől érkezett, hogy kézivezérléssel irányítsa a választásokig a fideszes erdélyi sajtót.
Milliárdos árbevételű menzás cége gyakran szerepelt a hírekben, hol a kifogásolható minőség, hol az önkormányzatokkal való összekülönbözés miatt. Közben magánvagyonából milliókat áldozott a bokszra, a volt iskolájára, a könyvtárra, ahol egykor „falta a könyveket”.
A médiakutató és egyetemi tanár 71 éves volt.
A parkolási ügy meg ciki - ebben egyet is értettek a bizottságot vezető Gál Józseffel.
Ez eldőlt.
A várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve. A kormánypárt jóval a választás előtt vetette be két csodafegyverét – kérdés, maradt-e valami februárra.
Hadházy Ákos szerint a Zrt. átvilágításából az derült ki, hogy „a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon”.
Az sem tetszett a V-Hídnak, hogy a teljes alvállalkozói láncra vonatkozóan kellene adatot szolgáltatni és igazolni a kifizetéseket.
A főpolgármester szerint emiatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.
A budapesti Bubi közösségi kerékpáros rendszer jelenlegi szerződése december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés azonban jelentős késésben van.
Hegyi Zsolt szerint 54 modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését indították el, az első 18-nak kell megérkeznie 2029 végéig.
A 91 éves író szerint azért büntetik, mert Trumpot a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.
A román nyomozók azzal vádolják a férfit, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek Romániában. De ő inkább Oroszországba menekülne.
A Nexperia félvezetők tartalékai rohamosan fogynak, miután Peking megtiltotta a kulcsfontosságú alkatrészek exportját.
Pedig a felvétel egy része éppen ott játszódik, és az orosz invázió pusztítását mutatja be.
Egy friss hírszerzési jelentés szerint Putyin minden eddiginél eltökéltebb.
A légicsapást követően, szerda délután az IDF bejelentette a tűzszünet „helyreállítását”, azonban pár órával később újabb légicsapást hajtott végre Beit Lahíában.
A leggazdagabb 0,1 százalék naponta átlagosan 2,2 tonna szén-dioxidot bocsát ki az Oxfam és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet elemzése szerint.