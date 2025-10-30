Az elsüllyedt Sziget

reggel 4
Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt. A Tisza Párt elnöke szerint aki nem ítéli el a fideszes AI-videót, az a Fidesz malmára hajtja a vizet: a DK, a Kutyapárt és a Mi Hazánk lényegében elítélték a Fidesz módszereit, de persze volt mondanivalójuk ezen túl is.

Fotó: Németh Dániel/444

Varga Judit egy kormányközeli program gyermekjogi védnöke lett: a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz csatlakozott, amelynek célja a gyerekek lelki stabilitásának fejlesztése.

Már Sashalomra és Cinkotára se lehet csak úgy beköltözni, és megvan az első budapesti kerület is, amely az önazonossági törvényre hivatkozva korlátozná a beköltözést és a lakcímbejelentéseket.

Obama a soros: a volt amerikai elnök két magyar és egy lengyel jogvédővel találkozott – a kiöregedőben lévő Soros helyett itt van az új főellenség?

GAZDASÁG

Iszonyatos aránytévesztés – mondta Karácsony Gergely a Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentéséről. Döntött a Fővárosi Közgyűlés is: nem mentik meg a Szigetet.

A Sziget alapítója, Gerendai Károly áll a Fidesz frakciója mögött a Fővárosi Közgyűlésben 2025. október 29-én.
Fotó: Bankó Gábor/444

Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz: de a várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve, és kérdés, hogy maradt-e valami februárra.

Elindult a nyomozás, miután Hadházyék nyáron bemutatták hogyan szivattyúzták ki a pénzt az önkormányzatból Zugló előző, MSZP-s vezetése alatt: Hadházy Ákos szerint a Zrt. átvilágításából az derült ki, hogy „a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon”.

Mészároséknak nem tetszett a 10 százalékos nyereségarány, ezért támadtak meg egy közbeszerzést, és az sem tetszett a V-Hídnak, hogy a teljes alvállalkozói láncra vonatkozóan kellene adatot szolgáltatni és igazolni a kifizetéseket.

  • Levont a kormány a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot, Karácsony szerint „ez már a halálos döfés”.
  • Hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.
  • Lázár 2027-re ígérte az új HÉV-szerelvényeket, a MÁV most 2029-et mond.

KÜLFÖLD

Az Egyesült Államok kitiltotta a Trump-kritikus Nobel-díjas nigériai írót, Wole Soyinkát, a 91 éves író szerint azért büntetik, mert Trumpot a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.

Wole Soyinka 2016 májusában a Wahrheit (Igazság) című berlini kerekasztal-beszélgetésen.
Fotó: Roland Popp/dpa

Kreml-közeli szereplők próbálják megakadályozni, hogy a puccs kísérletével vádolt zsoldost kiadják Romániának: a román nyomozók azzal vádolják a férfit, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek Romániában, de ő inkább Oroszországba menekülne.

  • Ritka republikánus lázadás: az amerikai szenátus megszavazta Trump brazil vámjainak eltörlését.
  • Pár napon belül leállhatnak az EU-s autógyárak a Kínával vívott chipháború miatt.
  • A világ legnépszerűbb youtubere kihagyta Ukrajnát egy állatmentős videója orosz nyelvű változatából.
  • Az amerikai hírszerzők szerint nincs jele annak, hogy Putyin kész lenne bármiféle kompromisszumra.
  • Több mint százan haltak meg Gázában a legújabb izraeli légicsapásokban.
  • Az amerikai szupergazdagok rekordsebességgel pusztítják a Földet.
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter feljelenti Orbán Balázst a mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt

Magyar szerint Orbán Balázs „az ország leggyávább embere”.

Székely Sarolta
POLITIKA

Magyar Péter feldobta a labdát a kis pártoknak, azok meg a maguk módján le is ütötték

Magyar szerint aki nem ítéli el a fideszes AI-videót, az a Fidesz malmára hajtja a vizet. A DK, a Kutyapárt és a Mi Hazánk lényegében elítélték a Fidesz módszereit, de persze volt mondanivalójuk ezen túl is.

Bódog Bálint
POLITIKA

Varga Judit egy kormányközeli program gyermekjogi védnöke lett

A volt igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz csatlakozott, amelynek célja a gyerekek lelki stabilitásának fejlesztése.

Székely Sarolta
belföld

Már Sashalomra és Cinkotára se lehet csak úgy beköltözni

Megvan az első budapesti kerület is, amely az önazonossági törvényre hivatkozva korlátozná a beköltözést és a lakcímbejelentéseket.

Inkei Bence
belföld

Obama a soros

A volt amerikai elnök két magyar és egy lengyel jogvédővel találkozott. A kiöregedőben lévő Soros helyett itt van az új főellenség?

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Menet-összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet

Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.

Herczeg Márk
POLITIKA

Budapestről kapott új vezetőt az erdélyi fideszes sajtó

Toót-Holló Tamás egyenesen a Mediaworkstől érkezett, hogy kézivezérléssel irányítsa a választásokig a fideszes erdélyi sajtót.

Inkei Bence
belföld

Sokat támadott menzavállalkozó, egyben gáláns mecénás volt a Kenyában lezuhant Süllős Gyula

Milliárdos árbevételű menzás cége gyakran szerepelt a hírekben, hol a kifogásolható minőség, hol az önkormányzatokkal való összekülönbözés miatt. Közben magánvagyonából milliókat áldozott a bokszra, a volt iskolájára, a könyvtárra, ahol egykor „falta a könyveket”.

Rovó Attila
belföld

Meghalt György Péter esztéta

A médiakutató és egyetemi tanár 71 éves volt.

Inkei Bence
GYÁSZ

Iszonyatos aránytévesztés – mondta Karácsony Gergely a Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentéséről

A parkolási ügy meg ciki - ebben egyet is értettek a bizottságot vezető Gál Józseffel.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem mentik meg a Szigetet

Ez eldőlt.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz

A várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve. A kormánypárt jóval a választás előtt vetette be két csodafegyverét – kérdés, maradt-e valami februárra.

Windisch Judit, Székely Sarolta
gazdaság

Elindult a nyomozás, miután Hadházyék nyáron bemutatták, hogyan szivattyúzták ki a pénzt az önkormányzatból Zugló előző, MSZP-s vezetése alatt

Hadházy Ákos szerint a Zrt. átvilágításából az derült ki, hogy „a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon”.

Jelinek Anna
belföld

Mészároséknak nem tetszett a 10 százalékos nyereségarány, ezért támadtak meg egy közbeszerzést

Az sem tetszett a V-Hídnak, hogy a teljes alvállalkozói láncra vonatkozóan kellene adatot szolgáltatni és igazolni a kifizetéseket.

Székely Sarolta
gazdaság

Levont a kormány a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot, Karácsony szerint „ez már a halálos döfés”

A főpolgármester szerint emiatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

Székely Sarolta
Budapest

Hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest

A budapesti Bubi közösségi kerékpáros rendszer jelenlegi szerződése december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés azonban jelentős késésben van.

Inkei Bence
közlekedés

Új HÉV-szerelvények: Lázár 2027-re ígérte őket, a MÁV most 2029-et mond

Hegyi Zsolt szerint 54 modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését indították el, az első 18-nak kell megérkeznie 2029 végéig.

Inkei Bence
közlekedés

Az Egyesült Államok kitiltotta a Trump-kritikus Nobel-díjas nigériai írót, Wole Soyinkát

A 91 éves író szerint azért büntetik, mert Trumpot a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.

Inkei Bence
külföld

Kreml-közeli szereplők próbálják megakadályozni, hogy a puccs kísérletével vádolt zsoldost kiadják Romániának

A román nyomozók azzal vádolják a férfit, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek Romániában. De ő inkább Oroszországba menekülne.

Jelinek Anna
külföld

Ritka republikánus lázadás: az amerikai szenátus megszavazta Trump brazil vámjainak eltörlését

Inkei Bence
külföld

Pár napon belül leállhatnak az EU-s autógyárak a Kínával vívott chipháború miatt

A Nexperia félvezetők tartalékai rohamosan fogynak, miután Peking megtiltotta a kulcsfontosságú alkatrészek exportját.

Jelinek Anna
külföld

A világ legnépszerűbb youtubere kihagyta Ukrajnát egy állatmentős videója orosz nyelvű változatából

Pedig a felvétel egy része éppen ott játszódik, és az orosz invázió pusztítását mutatja be.

Inkei Bence
külföld

Nincs jele annak, hogy Putyin kész lenne bármiféle kompromisszumra az amerikai hírszerzők szerint

Egy friss hírszerzési jelentés szerint Putyin minden eddiginél eltökéltebb.

Székely Sarolta
külföld

Több mint százan haltak meg Gázában a legújabb izraeli légicsapásokban

A légicsapást követően, szerda délután az IDF bejelentette a tűzszünet „helyreállítását”, azonban pár órával később újabb légicsapást hajtott végre Beit Lahíában.

Jelinek Anna
külföld

Az amerikai szupergazdagok rekordsebességgel pusztítják a Földet

A leggazdagabb 0,1 százalék naponta átlagosan 2,2 tonna szén-dioxidot bocsát ki az Oxfam és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet elemzése szerint.

Jelinek Anna
külföld