Hétvégi olvasnivalók futballhablatyról, jelöltjelöltekről és croissant-okról

reggel 4
Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival.

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

A héten Orosházáról és környékéről jelentkeztünk riporttal: a térség a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

A hét elején tette közzé a Tisza a képviselőjelölt-jelöltjeit, megnéztük, kiket találni köztük, megírtuk, hogy több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a párt, és írtunk arról is, hogy mintha a Fidesznek szánt üzenet lenne a jelöltek összetétele, valamint hogy a Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy az utolsó pillanatig variálhattak a jelöltekkel. Foglalkoztunk külön azzal is, hogy kik a párt fővárosi jelöltjelöltjei, és megírtuk, hogy tíz fővárosi képviselőjéből hármat az országgyűlési választásra versenyeztetnek. Ajánljuk ehhez a témához múlt hétvégi cikkünket is, melyben bemutattuk, hogyan készültek erre az időszakra a Tiszában.

A fideszes képviselők közben kismotorokkal szállták meg a bölcsődéket, mi pedig megírtuk, hogy

és hogy szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC.

Foca

A magyar válogatott a hosszabbítás utolsó pillanatában kapott góllal kapott ki itthon Írországtól, és így eldőlt, hogy biztosan nem lesz ott a jövő évi világbajnokságon. A meccs után írtunk a sehova sem jutás magyar modelljéről, ami a pályán és az országban is meghatározó. Orbán Viktor láthatóan bezuhant a meccs hatására, csütörtökön egészen bizarr másfél órás beszélgetésen vett részt, ahol összevissza beszélt a fociról, annyira, hogy a legerősebb állításokat még másnap is elemeztük. És ha már foci: megírtuk azt is, hogy a Karib-szigeteki Curaçao lett minden idők legkisebb nemzete, ami valaha kijutott a labdarúgó-világbajnokságra.

Szofi

Fotó: Bankó Gábor/444

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

Világ

Fotó: OZAN KOSE/AFP

Újabb amerikai béketervről érkeztek a héten a hírek, és az első kiszivárgott információk alapján írtunk arról, hogy a terv olyan, mintha valamelyik ukránok számára elfogadhatatlan korábbi verziót dátumozták volna át. Azóta már tudni, hogy az amerikaiak csütörtökig adnának haladékot Kijevnek és nagyon komoly nyomást helyeznek az ukránokra. Zelenszkij pénteken drámai beszéddel fordult az országhoz, többek között azt mondva, hogy vagy a méltóságukat veszítik el, vagy az amerikai támogatást. Közben az ukrán elnöknek bőven vannak belpolitikai problémái is, a hatalmas korrupciós botrány miatt felmerült, hogy távozni fog legfontosabb embere, Andrij Jermak.

És írtunk arról is a héten, hogy egyre feszültebb a helyzet Kína és Japán között Tajvan miatt.

Pékség

Fotó: Freyja - Facebook

A croissant-ra specializálódott Freyja régóta jelen van a hazai kézműves pékségek mezőnyében, 2024 májusában pedig megnyitotta bécsi üzletét is. Ez azonban idén augusztusban bezárt. Megkérdeztük az alapítót arról, hogy miért nem sikerült megvetniük a lábukat az osztrák fővárosban.

Jó és nem olyan jó dolgok

Illusztráció: Botos Tamás

Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival a Nem rossz könyvek podcastban, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn. Megnéztük emellett a díszbemutatón az új hazai katonai akciófilmet, a Sárkányok Kabul felettet, és megírtuk azt is, hogy az RTL leporolta a kandi kamerás műfajt, hogy egy NER-közeli influenszerügynökséggel karöltve megszólítsa a fiatalokat.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Biacsics Renáta tervezőgrafikus a Renyagyár nevű Instagram-oldalára posztolt képregényszerű grafikáival belső dilemmáira és aktuális eseményekre reagál szarkasztikus humorral. Egy márciusi, a gyülekezési törvény elleni tüntetésen megbírságolták, mert leült az útra.

