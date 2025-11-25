Még 15 év futballkettyó

Csapadékos jó reggelt! 4:44-kor(!) újra itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
A Helyzet: van! legújabb adásában arról volt szó, hogy zavarba hozta a Tisza jelöltállítása a Fidesz gépezetét. Orbán legújabban cáfolta a saját pártját, mondván, valójában már megvan a Fidesz összes képviselőjelöltje. 2026-ban a 106 egyéni választókerületből összesen 39 részben vagy teljesen máshogy néz ki, mint korábban: még akkor is kevesebb parlamenti helyhez juthat az ellenzék Budapesten, ha tarol az összes fővárosi választókerületben.
Orbán Viktor – aki a parlamentben elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye – a múlt héten szóvá tette, hogy a sportsajtóban kevés a kritikus hang, erre most Szöllősi György főszerkesztő vette a lapot, és a Nemzeti Sportban megírta, hogy még 10-15 év, és látszani fognak a futballunkba fektetett munka eredményei, hacsak nem a baloldal vezeti az országot. Közben a Magyar Nemzetben hivatkozási alap lett a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba.
Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket: a Lakmusz podcastjéből kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.
A Válasz Online forrásai szerint oroszok húzhattak hasznot a gázmaffia által elcsalt 70 milliárdból: az államnak óriási bevételkiesése volt, sokáig mégis tétlenül nézték az egész machinációt, amiben akár 50-100 komoly gázpiaci szakértő is részt vehetett.
Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen: a Cordia nevű cég nem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.
Frissítették és finomították Genfben az amerikai béketervet, az európai vezetők teljesen másban gondolkodnak. Azóta ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt a 28 pontos amerikai béketervből, az ukránok puhítanak.
Ahelyett, hogy lefűrészelték volna vele a bürokráciát, végül a DOGE-t szüntették meg idő előtt: Elon Musk minisztériuma maga alatt vágta a fát, de így is elég bizalmas adatot lapátolhattak haza a segítségével.
12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki a világ egyik legborzalmasabb vidékén, sok kén-dioxid juthatott a légkörbe, a füstfelhőt Etiópiából Ázsia felé fújja a szél.
A Szenvedélyes nők egy végtelenített Família Kft.-rész, amiben Szép Károlyné titokban Vili Te Nagyon Hülyével szexel: Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.
És kijött a Borízű hang rövidített, ingyenes adása is.
Annyi eső eshet, hogy egyes régiókban keddtől sárga riasztás lesz érvényben.
Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?
A választmány azt hitte, majd később szavazhatnak, de fent már minden körzetről döntöttek. A névsor mégsem nyilvános.
2026-ban a 106 egyéni választókerületből összesen 39 részben vagy teljesen máshogy néz ki, mint korábban. A tavalyi változtatások sokaknak csak most, a Tisza jelöltállítása nyomán lettek kézzelfoghatók. Mit kell tudni a változtatásokról, és mit hozhatnak a gyakorlatban?
Erős pillanatok a parlamentben: amikor Kálmán Olga megkérdezte, vajon Balog Zoltán és Novák Katalin falazott-e a Szőlő utca igazgatójának, Orbán azt mondta, nem rossz a keresési irány, ezzel is kell foglalkozni. Plusz petesejt-donáció, újdörögdi kézigránát-baleset, kreténkedés és gusztustalanságok.
Orbán a múlt héten szóvá tette, hogy a sportsajtóban kevés a kritikus hang. Most Szöllősi György főszerkesztő vette a lapot, és megírta, hogy még tíz-tizenöt év, és látszani fognak a futballunkba fektetett munka eredményei. Felvázolt továbbá egy vérfagyasztó disztópiát: mi lenne a focival, ha a baloldal vezetné az országot.
A volt hévízi polgármesterről szóló szeptemberi posztját szedték elő az egyik tiszás jelölt miatt.
Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket. A Lakmusz podcastjából kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.
Benke József ma már úgy gondolja, a jelenlegi rendszer nem az embereket szolgálja.
A nyilvánosságra került tiszás adatbázisban több bíró neve is szerepelhet.
A Blikk szerint ezt az anyai nagyszülők is elfogadták.
Az államnak óriási bevételkiesése volt, sokáig mégis tétlenül nézték az egész machinációt, amiben akár 50-100 komoly gázpiaci szakértő is részt vehetett.
A Cordia nevű cég nem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.
A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik.
Átszervezik a mezőkövesdi egyesületet, létrejött a klubigazgatói poszt, amit a klubelnöknek, a helyben erős fideszes államtitkárnak a fia kapott meg.
Az amerikai és ukrán tárgyalódelegáció rendkívül eredményesnek tartja a vasárnapi megbeszéléseket. Maradtak még nyitott kérdések, és úgy tűnik, ezeket nem kell csütörtökig leütni.
Előrelépés a tárgyalásokon, de Rubio szerint is sok pont változhat még. A kulcskérdésekről a Trump–Zelenszkij-találkozón fognak dönteni, aztán jönnek az oroszok.
Elon Musk minisztériuma maga alatt vágta a fát, de így is elég bizalmas adatot lapátolhattak haza a segítségével.
Látszólag a semmiből tört ki Etiópiában a Hayli Gubbi. A füstfelhőt Ázsia felé viszi a szél.
A szocialista New York-i polgármester szerint nem szabad elhallgatni a nézeteltéréseinket, de meg kell értenünk, mi az, ami egyáltalán leültet bennünket egy asztalhoz. Különben is azért ment az Ovális Irodába, hogy eredményeket hozzon a New York-iaknak.
A parlament nyáron fogadta el az erről szóló törvényt, de most nem lehet bevezetni.
7 évesen kezdett szumózni, villámgyors karriert futott be Danilo Javhuszisin.
Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.
A rengeteg filmklasszikusban játszó német karakterszínész 81 éves volt.
81 éves volt. Az 1960-as és 1970-es években a reggae egyik legnagyobb nemzetközi sztárja volt, a The Harder They Come című film tette világszerte ismertté.
Az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videóért, és a harkivi stabilizációs ponton töltött éjszakán készült képekért járt az elismerés.
Orbán futballhülye, de jó neki. A szentesi kórházban viszont nagyon nem jó. Min sírdogálnak ezek az emberek? Katka nagyot megy. Eredményes autósüldözés két halottal. Máris megnyerték a drogháborút.