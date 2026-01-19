Nyugaton Trump-terror, keleten iszlamista revival

Fagyos, jó reggelt! Ez a 444 napindító hírlevele, amibe összegyűjtöttük a hétvége főbb híreit, anyagait. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TRUMP-TERROR

Donald Trump 10 százalékos vámmal bünteti Dániát és hét európai szövetségesét Grönland miatt, amíg el nem adják neki a szigetet. Egyszerre tüntettek Dániában és Grönlandon Trump terjeszkedési tervei ellen, és rendkívüli ülésre hívták össze az EU nagyköveteit. Dániában kétpárti amerikai küldöttség biztosította Dániát arról, hogy a legtöbb amerikai nem támogatja az annektálási tervet. Európa összefog Trump fenyegetései miatt, Macron az EU élesben még soha be nem vetett „gazdasági atombombáját” is aktiválná Amerikával szemben, Németország pedig azt mondta: „Nem hagyjuk magunkat zsarolni, és lesz európai válasz.”

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump Béketanácsot alapít, amibe meghívta Magyarországot is. Trump egymilliárd dollárt kér az országoktól a tuti helyért az ellen-ENSZ-ében, amiben bárkit kirúghatna, mindent megvétózhatna, és arról lenne szavazás, amiről ő akarja.

Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.

Az európai szélsőjobbos pártok sorra igyekeznek elhatárolódni Trumptól.

A Nobel Alapítvány szerint a díjat még szimbolikus értelemben sem lehet továbbadni vagy megosztani.

Andrew Tate, Nick Fuentes és egyéb neonáci influenszerek Kanye West Heil Hitler című számára buliztak egy klubban.

POLITIKA

Orbán Viktor arról beszélt a miskolci show-ján, hogy a szülők felelőssége is, hogy a gyerekeik szembefordultak a kormánnyal.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

2022 elején a legtöbb mérés már a kormánypártok előnyét mutatta, de a győzelmük aránya minden várakozást felülmúlt: milyen mérések születtek négy éve a választások előtt, és miért gondolja Török Gábor azt, hogy ezúttal „nehezen behozható” a Fidesz lemaradása?

Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?

A misére összegyűlteknek kampányolt templomban a kormány mellett az államtitkár, aki nem egyedül érkezett: helyi fideszes politikusok is elkísérték a döbröközi toronysisak megáldására.

KÜLFÖLD

Újabb fontos átrendeződés a Közel-Keleten: az iszlamista szír hadsereg éppen kiveri a kurdokat az ország nagy részéről, ahol órák alatt omlik össze a kurd SDF, és az Iszlám Állam dzsihadistái is kiszabadulhattak a börtönből.

Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Öt évet ülhet Orbán grúz barátja, aki nemrég még miniszterelnök és a budapesti CPAC sztárvendége volt: orbanizáció ide vagy oda, a grúziai autokratikus oligarchakapitalizmus mégiscsak különbözik a magyarországi társadalmi-politikai berendezkedéstől.

Irán legfelsőbb vezetője Izraelt és az USA-t hibáztatja a több ezer halottért. Trump szerint ideje új vezetést keresni Iránban.

KULTÚRA

A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet: Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.

Forrás: Cirko Film

Nyakalják a pezsgőt és a neresek kedvenc helyein játsszák el, hogy gazdagok és szépek, de ebből semmi sem igaz: az RTL egy olyan luxusingatlanos fikciós valóságshow-val rúgta be az évet, amiben ötvözték a Kőgazdag fiatalokat az Éjjel-nappal Budapesttel, hogy végeredményként megkapjuk az amatőr színjátszás csúcsával kiegészített magyar Selling Sunsetet.

Az igazság megszállottja (The Lowdown) című sorozatban a redneck Lebowski egymaga száll szembe az amerikai történelem rossz szellemeivel. De megéri ez a sok bonyodalom?