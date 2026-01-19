Nyugaton Trump-terror, keleten iszlamista revival

Fagyos, jó reggelt! Ez a 444 napindító hírlevele, amibe összegyűjtöttük a hétvége főbb híreit, anyagait. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Donald Trump 10 százalékos vámmal bünteti Dániát és hét európai szövetségesét Grönland miatt, amíg el nem adják neki a szigetet. Egyszerre tüntettek Dániában és Grönlandon Trump terjeszkedési tervei ellen, és rendkívüli ülésre hívták össze az EU nagyköveteit. Dániában kétpárti amerikai küldöttség biztosította Dániát arról, hogy a legtöbb amerikai nem támogatja az annektálási tervet. Európa összefog Trump fenyegetései miatt, Macron az EU élesben még soha be nem vetett „gazdasági atombombáját” is aktiválná Amerikával szemben, Németország pedig azt mondta: „Nem hagyjuk magunkat zsarolni, és lesz európai válasz.”
Trump Béketanácsot alapít, amibe meghívta Magyarországot is. Trump egymilliárd dollárt kér az országoktól a tuti helyért az ellen-ENSZ-ében, amiben bárkit kirúghatna, mindent megvétózhatna, és arról lenne szavazás, amiről ő akarja.
Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.
Orbán Viktor arról beszélt a miskolci show-ján, hogy a szülők felelőssége is, hogy a gyerekeik szembefordultak a kormánnyal.
2022 elején a legtöbb mérés már a kormánypártok előnyét mutatta, de a győzelmük aránya minden várakozást felülmúlt: milyen mérések születtek négy éve a választások előtt, és miért gondolja Török Gábor azt, hogy ezúttal „nehezen behozható” a Fidesz lemaradása?
Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?
A misére összegyűlteknek kampányolt templomban a kormány mellett az államtitkár, aki nem egyedül érkezett: helyi fideszes politikusok is elkísérték a döbröközi toronysisak megáldására.
Újabb fontos átrendeződés a Közel-Keleten: az iszlamista szír hadsereg éppen kiveri a kurdokat az ország nagy részéről, ahol órák alatt omlik össze a kurd SDF, és az Iszlám Állam dzsihadistái is kiszabadulhattak a börtönből.
Öt évet ülhet Orbán grúz barátja, aki nemrég még miniszterelnök és a budapesti CPAC sztárvendége volt: orbanizáció ide vagy oda, a grúziai autokratikus oligarchakapitalizmus mégiscsak különbözik a magyarországi társadalmi-politikai berendezkedéstől.
A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet: Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.
Nyakalják a pezsgőt és a neresek kedvenc helyein játsszák el, hogy gazdagok és szépek, de ebből semmi sem igaz: az RTL egy olyan luxusingatlanos fikciós valóságshow-val rúgta be az évet, amiben ötvözték a Kőgazdag fiatalokat az Éjjel-nappal Budapesttel, hogy végeredményként megkapjuk az amatőr színjátszás csúcsával kiegészített magyar Selling Sunsetet.
Az igazság megszállottja (The Lowdown) című sorozatban a redneck Lebowski egymaga száll szembe az amerikai történelem rossz szellemeivel. De megéri ez a sok bonyodalom?
A derült éjszakákon akár mínusz 21 fok is lehet, hétvégén meg akár plusz 7 is.
A hírt Szijjártó Péter jelentette be, akinek nagyívű külpolitikai helyzetismertetéséből Grönland ügye valamiért teljesen kimaradt.
Az új nemzetközi rendet jelenítené meg az intézmény, Donald Trump bárkit kirúghatna, minden megvétózhatna, és arról lenne szavazás, amiről ő akarja. Orbán is meghívást kapott.
Venezuela és különösen Grönland ügye nehéz helyzetbe hozta a Trump európai szövetségeseinek számító politikusokat, akik közül egyre többen szólalnak fel az agresszív amerikai külpolitika ellen. Lehet tippelni, Orbán követni fogja-e őket.
Az Alapítvány szerint Alfred Nobel végrendelete kimondja, hogy a díjakat azoknak kell odaítélni, „akik a legnagyobb hasznot hajtották az emberiség számára”.
Momentán nem elképzelhetetlen, hogy a jelenetről készült videóban a Republikánus Párt utánpótlása látható.
A Fidesz kiforgatta sarkából a háborúellenes gyűlést. Szabó Zsófi eltűnt Philip mellől, nem volt Radics Gigi és Curtis sem. Felszólaltak a helyi jelöltek. Orbán látszólag a közönség kérdéseire válaszolt ugyan, de valójában egy beszédet mondott.
A Tisza elnöke teljes eksztázisban, már a negyedik posztjánál tart, Nagy Mártonnak és Szijjártónak üzenget, és a Tények riportját posztolta vágatlanul.
A Shell korábbi globális alelnöke, Kapitány István a Tisza gazdasági terveiről beszélgetett Magyar Péterrel.
A Tisza viszont azt hangsúlyozza az ítéletről, hogy nincs benne olyasmi, hogy ez ne lenne igaz. A bíróság szerint Magyar állításai beletartoznak a véleménynyilvánítás szabadságába.
Sorra hozzák a hasonló döntéseket a kis pártok, így döntött a napokban a MeMo és Vona pártja is. A Momentum meg már hónapokkal ezelőtt.
A párt egyébként mérhetetlen, a politikai évadnyitót háromezren se nézték meg Vona YouTube-csatornáján.
Oroszország segítségével akadályozná meg Nagy-Románia létrehozását.
Székesfehérváron adott koncertet a zenész, gondosan dokumentálták az első sorban ülő Orbán házaspárt.
Ali Hamenei bűnözőnek tartja Trumpot.
Visszaszólt Ali Hamenei ajatollahnak.
Ebből azonban semmi sem igaz. Az RTL egy olyan luxusingatlanos fikciós valóságshow-val rúgta be az évet, amiben ötvözték a Kőgazdag fiatalokat az Éjjel-nappal Budapesttel, hogy végeredményként megkapjuk az amatőr színjátszás csúcsával kiegészített magyar Selling Sunsetet.
Ő „a mi európai, magyar szegediségünk” – írta Botka László a Nobel-díjas íróról, aki náluk járt egyetemre.
Végtelen értekezletek közben kezdett depis állatokat rajzolgatni Nádori Gergely, ez lett belőle. De a tematika ellenére miért ENNYIRE pokolian vicces az egész? Művészünk a magyar firka Kölcsey Ference, akinek semmitetvésre teremtett hősei a protestáns etika szigora miatt szenvednek. Az én tacskóim például nem protestánsok, így láthatólag fikarcnyit sem izgatja őket, hogy soha nem csinálnak semmit.