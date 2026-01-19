Nyugaton Trump-terror, keleten iszlamista revival

reggel 4
Ez a 444 napindító hírlevele, amibe összegyűjtöttük a hétvége főbb híreit, anyagait.

TRUMP-TERROR

Donald Trump 10 százalékos vámmal bünteti Dániát és hét európai szövetségesét Grönland miatt, amíg el nem adják neki a szigetet. Egyszerre tüntettek Dániában és Grönlandon Trump terjeszkedési tervei ellen, és rendkívüli ülésre hívták össze az EU nagyköveteit. Dániában kétpárti amerikai küldöttség biztosította Dániát arról, hogy a legtöbb amerikai nem támogatja az annektálási tervet. Európa összefog Trump fenyegetései miatt, Macron az EU élesben még soha be nem vetett „gazdasági atombombáját” is aktiválná Amerikával szemben, Németország pedig azt mondta: „Nem hagyjuk magunkat zsarolni, és lesz európai válasz.”

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump Béketanácsot alapít, amibe meghívta Magyarországot is. Trump egymilliárd dollárt kér az országoktól a tuti helyért az ellen-ENSZ-ében, amiben bárkit kirúghatna, mindent megvétózhatna, és arról lenne szavazás, amiről ő akarja.

Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.

POLITIKA

Orbán Viktor arról beszélt a miskolci show-ján, hogy a szülők felelőssége is, hogy a gyerekeik szembefordultak a kormánnyal.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

2022 elején a legtöbb mérés már a kormánypártok előnyét mutatta, de a győzelmük aránya minden várakozást felülmúlt: milyen mérések születtek négy éve a választások előtt, és miért gondolja Török Gábor azt, hogy ezúttal „nehezen behozható” a Fidesz lemaradása?

Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?

A misére összegyűlteknek kampányolt templomban a kormány mellett az államtitkár, aki nem egyedül érkezett: helyi fideszes politikusok is elkísérték a döbröközi toronysisak megáldására.

KÜLFÖLD

Újabb fontos átrendeződés a Közel-Keleten: az iszlamista szír hadsereg éppen kiveri a kurdokat az ország nagy részéről, ahol órák alatt omlik össze a kurd SDF, és az Iszlám Állam dzsihadistái is kiszabadulhattak a börtönből.

Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Öt évet ülhet Orbán grúz barátja, aki nemrég még miniszterelnök és a budapesti CPAC sztárvendége volt: orbanizáció ide vagy oda, a grúziai autokratikus oligarchakapitalizmus mégiscsak különbözik a magyarországi társadalmi-politikai berendezkedéstől.

KULTÚRA

A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet: Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.

Forrás: Cirko Film

Nyakalják a pezsgőt és a neresek kedvenc helyein játsszák el, hogy gazdagok és szépek, de ebből semmi sem igaz: az RTL egy olyan luxusingatlanos fikciós valóságshow-val rúgta be az évet, amiben ötvözték a Kőgazdag fiatalokat az Éjjel-nappal Budapesttel, hogy végeredményként megkapjuk az amatőr színjátszás csúcsával kiegészített magyar Selling Sunsetet.

Az igazság megszállottja (The Lowdown) című sorozatban a redneck Lebowski egymaga száll szembe az amerikai történelem rossz szellemeivel. De megéri ez a sok bonyodalom?

  • Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai László.
  • Szily László újabb kiállítást nyitott meg.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Marad a fagy

A derült éjszakákon akár mínusz 21 fok is lehet, hétvégén meg akár plusz 7 is.

Herczeg Márk
időjárás

Trump 10 százalékos vámmal bünteti Dániát és hét európai szövetségesét Grönland miatt

Addig marad, amíg el nem adják neki a szigetet.

Czinkóczi Sándor
külföld

Egyszerre tüntettek Dániában és Grönlandon Trump terjeszkedési tervei ellen

Közben az amerikai elnök vámokat vetne ki azokra, akik nem hajlandók együttműködni az Egyesült Államokkal Grönlanddal kapcsolatban.

Czinkóczi Sándor
külföld

Rendkívüli ülésre hívják össze az EU nagyköveteit Grönland miatt

Az ülés várhatóan délután 5-kor kezdődik.

Inkei Bence
külföld

Republikánus szenátorok igyekeznek menteni a menthetetlent Koppenhágában

A kétpárti amerikai küldöttség biztosította Dániát arról, hogy a legtöbb amerikai nem támogatja Donald Trump elnök tervét Grönland annektálásáról.

Inkei Bence
külföld

Európa összefog Trump fenyegetései miatt, Macron az EU élesben még soha be nem vetett „gazdasági atombombáját” is aktiválná Amerikával szemben

„Nem hagyjuk magunkat zsarolni, és lesz európai válasz” – mondja Németország is.

Kolozsi Ádám
külföld

A békepárti Trump meghívta Orbánt a Gázai béketanácsba

A hírt Szijjártó Péter jelentette be, akinek nagyívű külpolitikai helyzetismertetéséből Grönland ügye valamiért teljesen kimaradt.

Inkei Bence
külföld

Egymilliárd dollárt kér Trump az országoktól a tuti helyért az ellen-ENSZ-ében

Az új nemzetközi rendet jelenítené meg az intézmény, Donald Trump bárkit kirúghatna, minden megvétózhatna, és arról lenne szavazás, amiről ő akarja. Orbán is meghívást kapott.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump kőkemény fellépést ígért az illegális bevándorlókkal szemben, és a kőkemény fellépés árára most eszmélnek rá a republikánusok

Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.

Horváth Bence
külföld

Az európai szélsőjobbos pártok sorra igyekeznek elhatárolódni Trumptól

Venezuela és különösen Grönland ügye nehéz helyzetbe hozta a Trump európai szövetségeseinek számító politikusokat, akik közül egyre többen szólalnak fel az agresszív amerikai külpolitika ellen. Lehet tippelni, Orbán követni fogja-e őket.

Inkei Bence
külföld

A Nobel Alapítvány szerint a díjat még szimbolikus értelemben sem lehet továbbadni vagy megosztani

Az Alapítvány szerint Alfred Nobel végrendelete kimondja, hogy a díjakat azoknak kell odaítélni, „akik a legnagyobb hasznot hajtották az emberiség számára”.

Inkei Bence
külföld

Andrew Tate, Nick Fuentes és egyéb neonáci influenszerek Kanye West Heil Hitler című számára buliztak egy klubban

Momentán nem elképzelhetetlen, hogy a jelenetről készült videóban a Republikánus Párt utánpótlása látható.

Inkei Bence
külföld

Orbán Miskolcon: A szülők felelőssége is, hogy a gyerekeik szembefordultak a kormánnyal

A Fidesz kiforgatta sarkából a háborúellenes gyűlést. Szabó Zsófi eltűnt Philip mellől, nem volt Radics Gigi és Curtis sem. Felszólaltak a helyi jelöltek. Orbán látszólag a közönség kérdéseire válaszolt ugyan, de valójában egy beszédet mondott.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A legutóbbi választás előtt nem mérték ennyire erősnek az ellenzéket, de nagyon alulbecsülték a Fideszt

2022 elején a legtöbb mérés már a kormánypártok előnyét mutatta, de a győzelmük aránya minden várakozást felülmúlt. Milyen mérések születtek négy éve a választások előtt, és miért gondolja Török Gábor azt, hogy ezúttal „nehezen behozható” a Fidesz lemaradása?

Haász János
POLITIKA

A mindig kritikus Schiffer András kritikája

Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?

Herczeg Márk
vélemény

A misére összegyűlteknek kampányolt templomban a kormány mellett az államtitkár

De nem egyedül érkezett, helyi fideszes politikusok is elkísérték a döbröközi toronysisak megáldására.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter szerint Kapitány István a Tisza Cristiano Ronaldója

A Tisza elnöke teljes eksztázisban, már a negyedik posztjánál tart, Nagy Mártonnak és Szijjártónak üzenget, és a Tények riportját posztolta vágatlanul.

Rovó Attila
POLITIKA

Kapitány István: „Nem azért fizetünk adót, hogy presztízsberuházásokat és a korrupciót finanszírozzuk”

A Shell korábbi globális alelnöke, Kapitány István a Tisza gazdasági terveiről beszélgetett Magyar Péterrel.

Windisch Judit
POLITIKA

Nem látta bizonyítottnak a bíróság Magyar Péter állításait, miszerint Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai, és Kenyában vadászott

A Tisza viszont azt hangsúlyozza az ítéletről, hogy nincs benne olyasmi, hogy ez ne lenne igaz. A bíróság szerint Magyar állításai beletartoznak a véleménynyilvánítás szabadságába.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Az LMP nem indul el a választáson

Sorra hozzák a hasonló döntéseket a kis pártok, így döntött a napokban a MeMo és Vona pártja is. A Momentum meg már hónapokkal ezelőtt.

Rovó Attila
POLITIKA

Vona Gábor pártja nem indul a választáson

A párt egyébként mérhetetlen, a politikai évadnyitót háromezren se nézték meg Vona YouTube-csatornáján.

Windisch Judit
POLITIKA

Toroczkai a magyarságnak a végét látja a Fidesz vagy a Tisza teljhatalmában

Oroszország segítségével akadályozná meg Nagy-Románia létrehozását.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Orbán Viktor szüleinek húzta a nótát Mága Zoltán

Székesfehérváron adott koncertet a zenész, gondosan dokumentálták az első sorban ülő Orbán házaspárt.

Haszán Zoltán
belföld

Újabb fontos átrendeződés a Közel-Keleten: az iszlamista szír hadsereg éppen kiveri a kurdokat az ország nagy részéről

Órák alatt omlik össze a kurd SDF, az Iszlám Állam dzsihadistái is kiszabadulhattak a börtönből.

Kolozsi Ádám
külföld

5 évet ülhet Orbán Viktor grúz barátja, aki nemrég még miniszterelnök és a budapesti CPAC sztárvendége volt

Orbanizáció ide vagy oda, a grúziai autokratikus oligarchakapitalizmus mégiscsak különbözik a magyarországi társadalmi-politikai berendezkedéstől.

Gazda Albert
külföld

Irán legfelsőbb vezetője Izraelt és az Egyesült Államokat hibáztatja a több ezer halottért

Ali Hamenei bűnözőnek tartja Trumpot.

Czinkóczi Sándor
külföld

Trump szerint ideje új vezetést keresni Iránban

Visszaszólt Ali Hamenei ajatollahnak.

Czinkóczi Sándor
külföld

Öljük meg a gyilkost saját kezűleg, vagy hagyjuk inkább futni a nyomorultat?

A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet. Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.

Gazda Albert
FILM

Nyakalják a pezsgőt és a neresek kedvenc helyein játsszák el, hogy gazdagok és szépek

Ebből azonban semmi sem igaz. Az RTL egy olyan luxusingatlanos fikciós valóságshow-val rúgta be az évet, amiben ötvözték a Kőgazdag fiatalokat az Éjjel-nappal Budapesttel, hogy végeredményként megkapjuk az amatőr színjátszás csúcsával kiegészített magyar Selling Sunsetet.

Mészáros Juli
tévé

Minél többször vereti meg magát Ethan Hawke, annál közelebb kerül az igazsághoz

Az igazság megszállottja (The Lowdown) című sorozatban a redneck Lebowski egymaga száll szembe az amerikai történelem rossz szellemeivel. De megéri ez a sok bonyodalom?

Inkei Bence
FILM

Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai

Ő „a mi európai, magyar szegediségünk” – írta Botka László a Nobel-díjas íróról, aki náluk járt egyetemre.

Kolozsi Ádám
könyv

Rég volt ennyire vicces a depresszió

Végtelen értekezletek közben kezdett depis állatokat rajzolgatni Nádori Gergely, ez lett belőle. De a tematika ellenére miért ENNYIRE pokolian vicces az egész? Művészünk a magyar firka Kölcsey Ference, akinek semmitetvésre teremtett hősei a protestáns etika szigora miatt szenvednek. Az én tacskóim például nem protestánsok, így láthatólag fikarcnyit sem izgatja őket, hogy soha nem csinálnak semmit.

Szily László
MŰVÉSZET