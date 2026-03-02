Irány Irán!

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk. Trump és Netanjahu emelték a tétet tavalyhoz képest, most már az iráni rezsim léte a lét. Még nem tudni, az ajatollah halála után mi lesz Iránnal, mindenesetre Putyin tehetetlenül nézi, ahogy sorra szedik le a legfontosabb szövetségeseit.
Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.
Szolnok polgármestere eltüntette a háborús kormányplakátok egy részét a város közterületeiről: szólt a reklámhelyeket birtokló cégnek, hogy veszélybe kerülhet a várossal kötött bérleti szerződésük.
A Medián az adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt, miután a fideszes propagandista egy dokumentumra hivatkozva csalással vádolta a 20 százalékos Tisza-előnyt mérő céget.
Még ki sem jött a Tisza Párt teljes videója egy debreceni mérgezésről, a CATL máris vizsgálatot indított, és a Miniszterelnökség is megszólalt. Munkahelyi mérgezésről beszélt egy debreceni CATL-dolgozó, a Tisza Párt vizsgálatot követel.
Bese Gergő szerint kormányzati nyomásra függesztették fel a papi szolgálat alól: a Partizánnak nyilatkozott a NER korábbi kirakatpapja arról, hogy őt megfenyegették az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és elkábított állapotban készülhetett róla négy férfival az a videó, amivel aztán zsarolták őt.
Az állatorvosi diplomaosztóján kinevetett államtitkár Facebook-posztban reagált a diákok véleménynyilvánítására: Varga-Bajusz Veronika szerint meg kell adni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban.
Miután az Anthropic hiába tárgyalt heteken keresztül, a versenytársa, az OpenAI megegyezett a Pentagonnal a mesterséges intelligenciája felhasználásáról.
Kikapott Felcsúton a Puskás Akadémia: a Nyíregyháza verte el Orbán Viktor szó szerint házi csapatát a saját stadionjában, ráadásul muszlimbarát pillanatok is voltak a meccsen.
És Szily László kollégánk ismét felolvasott az Idegtartás című könyvéből, ezúttal a törpemalacról és az óriáscsigáról szóló fejezeteket.
Teheránból és más városokból is robbanásokról érkeztek jelentések. A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó támadások.
Ez háború egész másnak ígérkezik, mint a tavaly júniusi 12 napos. Trumpnak felróják, hogy javában tárgyalt az irániakkal, amikor támadást indított, és keveseket győzött meg arról is, hogy Irán közvetlen fenyegetést jelent az USA-ra. A nyilvánvaló cél az iráni rezsim megbuktatása, de egyelőre nem látni, csak légicsapásokkal ezt hogyan lehet elérni.
Irán az elmúlt években meggyengült, és ezt az ellenségei most kihasználták, de korántsem biztos, hogy sikerül megdönteni a rezsimet a légi csapásokkal, az meg főleg nem, hogy ami utána jön, jobb lesz, mint ami eddig volt. A környező arab országokban mindeközben azon gondolkoznak, beszálljanak-e a háborúba.
Damaszkusz, Caracas, Teherán – a tömeggyilkos diktátorok mind Moszkvából várták a segítséget, de az ukrajnai háborúban meggyengült Putyin csak szavakkal dobálózik.
A miniszterelnök azt is mondta, hogy súlyos háború előtt állunk.
A Tisza elnöke felajánlotta Orbánnak, hogy szívesen elmegy vele Ukrajnába.
Az áldozatok száma folyamatosan emelkedik: a helyi ügyészség 148 halottról és 95 sérültről számolt be, és több tucat gyereket még keresnek.
Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.
Szólt a reklámhelyeket birtokló cégnek, hogy veszélybe kerülhet a várossal kötött bérleti szerződésük.
A fideszes propagandista egy dokumentumra hivatkozva csalással vádolta a 20 százalékos Tisza-előnyt mérő céget.
Orbán az esztergomi DPK-gyűlésen a standard ukrajnázás és zelenszkijezés mellett üzent a melósoknak, és arról beszélt, nem a közvélemény-kutatásokkal kell foglalkozni. És elárulta, hogy Trump kikérte a véleményt, de aztán nem fogadta azt meg.
Szijjártó Péter kreált Menczernek egy posztot még 2024 tavaszán. Teljes állású fizetésnek sem lenne kevés az ezért járó apanázs, most ráadásul éppen a kampánnyal van elfoglalva a Fidesz kommunikációs igazgatója.
„Most vagy soha!” feliratok és a helyi jelöltek fényképei jelennek meg erkélyeken, kerítéseken, kertekben, ablakokban.
Nem a politikus volt különösen fürge, hanem a vonat volt különösen lassú.
Egy nő arról beszélt, hogyan vesztette el eszméletét egy akkumulátorgyári mérgezés után.
Azt írták, a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.
A nő a Tisza Párt helyi jelöltjeinek arról beszélt, hogy a gyár egyik olyan részlegén szenvedett egészségkárosodást, ahol képesítése alapján nem is dolgozhatott volna.
A Partizánnak nyilatkozott a NER korábbi kirakatpapja arról, hogy őt megfenyegették az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és elkábított állapotban készülhetett róla négy férfival az a videó, amivel aztán zsarolták őt.
Varga-Bajusz Veronika szerint meg kell adni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban.
A nő fotókat is közzétett a fejsérüléseiről, a bal szeme olyan súlyosan sérült, hogy az orvosok szerint nem biztos, hogy látni fog rá.
Az elmúlt hetek diszkórazziái és helybezárásai többeket is a Kossuth térre vitt, ahol tánccal vezették le a kormányzat drogpolitikája miatt felgyülemlett feszültséget.
Ki lehet az, aki már több minisztériumot is vezetett, miközben saját bevallása szerint csak a tea-és kávéfőzésig terjed a tudása?
A Kossuthkifli szerzője, a Magyar Nemzet meghatározó tárcaírója 77 éves volt.
Az Anthropic hiába tárgyalt heteken keresztül a Pentagonnal.
Két ismert vatikáni tudósító kínál betekintést a konklávé kulisszái mögé.
A belga fegyveres erők francia helikopterek segítségével jutottak fel az orosz árnyékflotta hajójára.
Ezt mondták már három éve is, de az például változott a 2023-as felméréshez képest, hogy akkor a csehek 43 százaléka gondolta azt, hogy az ukrán menekültek jelenlétének következtében a hazaiak számára nehezebb lesz a munkahelyek megszerzése, most ezt csak az emberek 35 százaléka gondolja így.
A Nyíregyháza verte el Orbán Viktor szó szerint házi csapatát a saját stadionjában, ráadásul muszlimbarát pillanatok is voltak a meccsen.
„Látván, hogy a baloldali és liberális média, illetve politikusok a mi megnyilvánulásunkkal kampányolnak és próbálnak meg szavazatokat szerezni” – magyarázták utólag a DVSC-szurkolók, hogy ők bizony elutasítanak minden baloldali eszmét.
A közösségi videós oldalakon hemzsegnek a milliós nézettségű cuki törpemalacos videók. Sokan elgondolkodtunk már rajta, mennyire menő lenne egy ilyen cukisággal sétálni. Azonban az agresszív kismalac karakter nagyon is valós. A törpemalac valójában nem törpe, mindent szétdúl és könnyen megtámadhatja a számára ismeretlen vendégeket.