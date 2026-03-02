Irány Irán!

IRÁN

Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk. Trump és Netanjahu emelték a tétet tavalyhoz képest, most már az iráni rezsim léte a lét. Még nem tudni, az ajatollah halála után mi lesz Iránnal, mindenesetre Putyin tehetetlenül nézi, ahogy sorra szedik le a legfontosabb szövetségeseit.

Fotó: ATTA KENARE/AFP
  • Orbán Viktor szerint az iráni háború miatt kétszeresére nőhet a Barátság kőolajvezeték fontossága. (Magyar Péter erre úgy reagált, hogy attól nem lesz kőolaj a Barátság-vezetékben, mert Facebook-posztokat írogat.)
  • Az iráni lányiskola bombázása lehet a háború eddigi legsúlyosabb, civileket érintő támadása.

VÁLASZTÁS

Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.

Szolnok polgármestere eltüntette a háborús kormányplakátok egy részét a város közterületeiről: szólt a reklámhelyeket birtokló cégnek, hogy veszélybe kerülhet a várossal kötött bérleti szerződésük.

A Medián az adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt, miután a fideszes propagandista egy dokumentumra hivatkozva csalással vádolta a 20 százalékos Tisza-előnyt mérő céget.

BELFÖLD

Még ki sem jött a Tisza Párt teljes videója egy debreceni mérgezésről, a CATL máris vizsgálatot indított, és a Miniszterelnökség is megszólalt. Munkahelyi mérgezésről beszélt egy debreceni CATL-dolgozó, a Tisza Párt vizsgálatot követel.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Bese Gergő szerint kormányzati nyomásra függesztették fel a papi szolgálat alól: a Partizánnak nyilatkozott a NER korábbi kirakatpapja arról, hogy őt megfenyegették az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és elkábított állapotban készülhetett róla négy férfival az a videó, amivel aztán zsarolták őt.

Az állatorvosi diplomaosztóján kinevetett államtitkár Facebook-posztban reagált a diákok véleménynyilvánítására: Varga-Bajusz Veronika szerint meg kell adni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban.

  • Lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, miután arról számolt be egy nő, hogy súlyosan bántalmazta őt a kolbásztöltő fesztiválon.
  • „Egyikünknek igaza van, a másik Horváth László” – tánccal tiltakoztak a Kossuth téren a kormány drogpolitikája ellen.
  • Orbán azt hiszi, rántottát minden férfi tud csinálni, pedig van valaki a kormányában, aki még sosem próbálta.
  • Meghalt Fehér Béla író.

KÜLFÖLD

Miután az Anthropic hiába tárgyalt heteken keresztül, a versenytársa, az OpenAI megegyezett a Pentagonnal a mesterséges intelligenciája felhasználásáról.

A híressé vált jelenet, amikor az indiai miniszterelnök mellett az OpenAI-vezér Sam Altman és az Anthropic vezetője, Dario Amodei nem volt hajlandó megfogni egymás kezét 2026. február 19-én.
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP
  • Egy új könyv szerint Ferenc pápa maga választotta ki utódját, Erdő Péternek pedig jól szervezett támogatói voltak a konklávén.
  • A belgák lefoglaltak egy orosz olajszállító hajót az Északi-tengeren.
  • Csehország lakosságának több mint kétharmada szerint az ukrán menekültek sikeresen integrálódtak a cseh társadalomba.

FOCI

Kikapott Felcsúton a Puskás Akadémia: a Nyíregyháza verte el Orbán Viktor szó szerint házi csapatát a saját stadionjában, ráadásul muszlimbarát pillanatok is voltak a meccsen.

Orbán Viktor a felcsúti Pancho Arenában 2018. március 3-án.
Forrás: M4 Sport

És Szily László kollégánk ismét felolvasott az Idegtartás című könyvéből, ezúttal a törpemalacról és az óriáscsigáról szóló fejezeteket.

