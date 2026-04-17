Most kezdődik a tánc a Fidesz gazdasági hátországában

Amikor a 2014-es választások után Simicska Lajos összeveszett Orbán Viktorral, az addig parádésan teljesítő cége, a Közgép gyorsan kipukkadt, Simicska el is adta, a helyét előbb a Duna Aszfalt, majd Mészáros Lőrinc cégei vették át.

Amikor Homlok Zsolt elvált Mészáros Lőrinc lányától, az addig jól menő építőipari cége pillanatok alatt elfelejtette, hogy is kell ezt csinálni, és onnantól nem nagyon kapott munkákat.

A NER lényege és esszenciája az állami források eltérítése volt a párt és a hátország érdekében, utóbbiba beleértve a lojalitásért járó személyes jólétet is. Hogy papíron ki üzemeltetett egy céget, az nem számított, a lényeg az volt, hogy a politikai közösséghez tartozzon, ezért is történhettek meg olyan abszurd fordulatok, mint a fenti két példa.

Az állam baráti cégekhez irányított eszeveszett mennyiségű, túlárazott állami megbízatást, akik aztán a valódi munkát részben vagy egészben másokkal csináltatták, a pénzből pedig egyrészt működtették a párt gépezetét, másrészt cél lett az is, hogy kitörjenek a közbeszerzések buborékjából, és piaci alapon is működő területekre tegyék be a lábukat. Egy idő után már volt miből pénzügyileg jó ajánlatokat tenni cégekre, aztán ha úgy nem ment, akkor jöttek a másfajta módszerek.

A 16 év állami hátszéllel sok mindenre elég volt, a 16 év alatt megszerzett vagyon iszonyatos mennyiségű. Mészáros Lőrinc (pontosabban a Fidesz gazdasági háttérországa) megkaparintotta az elvileg NER-támogatás nélkül is működőképes Hunguest szállodahálózatot, felépítette az MBH bankot, agrárbirodalma van a Talentissel, és akkor még csak a legnagyobbakat soroltuk. Tiborcz István (=az Orbán család) a fővárosi luxusszálloda-piactól kezdve egyéb fontos és értékes belvárosi ingatlanokon át a bankig, szállítmányozó cégig tulajdonol óriási portfóliókat, és akkor még ott van a többi nagyvállalkozó, Garancsi, Szíjj László, a fideszesekhez kötött, titokzatos magántőkealapok illetve a külföldre menekített, nagyságrendileg is ismeretlen vagyon.

Ne legyünk naivak, a tiszás Vagyonvisszaszerzési Hivatal, még ha ki is tesz majd az ablakba pár szép trófeát, visszacsinál évtizedes koncessziókat vagy alrendszereket, egészen biztosan nem fog tudni mindent visszavenni a NER-től. Egyrészt nagy eséllyel át sem lát majd minden rejtett dolgot, vagy ha igen, nehéz lesz svájci és kajmán-szigeteki bankokkal, külföldi céghálókkal megbirkózni, mint ahogy nem lesz könnyű arra sem választ adni, hogy mi lesz a sok évvel ezelőtt már tisztára mosott pénzekkel. A túlárazott beszerzésből megvett, de utána már saját jogon fialó, valóban működő befektetésekkel.

A következő hónapokban a NER-vagyon körüli folyamatok legalább olyan érdekesek lesznek, mint Orbán politikai jövője vagy a Tisza kormányzása. Fontos kérdésekre kaphatunk majd választ abból, amit látunk.

Kapcsolódó cikkek

A szemünk előtt teszi tönkre az Orbán családot Hatvanpuszta

Hogy van az, hogy valaki ennyire kihagyja élete fő művéből a saját fiát? Elviseli-e egy házasság azt, hogy a feleségnek éveken át titkolóznia kell a férj előtt? Mindenki közügyként ismeri Hatvanpusztát, pedig a személyes dráma legalább ennyire fontos szál benne.

Rovó Attila
vicc

A TV2 vezetői szerint Simicskáék opciós jogának sem a keletkezése sem a lehívása nem volt jogszerű

A jog csak egy kölcsön biztosítéka volt, aminek a felét már visszafizették, a másik felét meg sose kérték.

Sarkadi Zsolt
politika

Példátlan médiabirodalom állt össze Liszkay Gábor vezetésével

Ilyen még a világon nem volt: adományként alapítványba kerül a fél magyar nyilvánosság, mostantól Mészáros, Vajna, Habony és Schmidt médiacégeinél is Liszkay dirigál.

Rényi Pál Dániel
media

Csak a Megafon 1 milliárd forintot hirdetett el a Facebookon

Az előző héten a kormányoldal minden eddiginél több pénzből hirdetett, összesen már 4 milliárdért, a többi hirdető együtt sincs sehol hozzájuk képest.

Tbg, Herczeg Márk
POLITIKA

Háromezer milliárdos vagyont szerezhetnének vissza Magyar Péterék egyetlen kétharmados szavazással

Csak ki kell mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény hatályát veszti, és minden vagyon visszaszáll az államra.

Székely Sarolta
gazdaság

Mészáros Lőrinc több évtizedes autópályás múlttal rendelkező cégeket hajtott maga alá alvállalkozónak

A következő 35 évben a felcsúti vállalkozó dönti el, hogy miben segíthetnek neki.

Vég Márton
gazdaság

A Megafon tulajdonosa megvette Apáti Bencétől a százmilliókért hirdető Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

Kovács Istváné lett a NEM mögötti cég teljes üzletrésze, ezzel párhuzamosan a szervezet telephelyet létesített a Megafon óbudai irodájában.

Német Szilvi
Média

Így lett nyereségesebb az Orbán-bánya, mint bármelyik komoly versenytársa

Orbán apjának bányája sorra tűnik fel állami beruházások beszállítójaként. A cég mára az egyik legnagyobb piaci szereplő lett, és tavaly különösen kiemelkedett azzal, hogy milyen sok nyereséget termelt.

Pethő András, Zöldi Blanka
direkt36

Már második cégére kér csődvédelmet Mészáros Lőrinc exveje

Ilyen az, ha valaki kipottyan a NER-ből.

Székely Sarolta
üzlet

Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.

Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

Tippeljen, hány százmilliószor mentek le a Magyar Péterről AI-val készített lejárató videók!

Segítségül: Összesen 634 millió forintot költöttek a hirdetésükre.

Bódog Bálint
POLITIKA

Feltámadt a Közgép, 5 év után újra komoly állami megrendelést kapott

Simicska Lajos egykori cége már megint megbízható elvtársnál van, jött egy 43,6 milliárd forintos meló.

Herczeg Márk
gazdaság

„Péter, mit akarsz azzal a késsel? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó!” – annyira abszurd a Magyar Péter-képregény, hogy múzeumi darab is lehet belőle

Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.

Molnár Kristóf
MŰVÉSZET

Orbán és Schmidt Mária benyelte volna az Indexet, Simicskának lépnie kellett

Orbán Viktor és Simicska Lajos közösen tervezték a média elfoglalását, aztán egymásnak estek. Az Index és tulajdonosa két tűz közé került. Simicska nem engedte, hogy a kormány megszerezze a legerősebb híroldalt, inkább trükközött.

Rényi Pál Dániel
média