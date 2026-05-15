Van, aki abbahagyta volna, van, aki ott se volt

A tiszások azon tanakodnak, hogyan működjenek együtt a fideszes önkormányzatokkal, vármegyei közgyűlésekkel, amik évtizedek óta függenek a helyi kormánypárti képviselőktől. Valamit kezdeni kéne a vidéki kiskirályokkal, és még az előrehozott önkormányzati választás sem kizárt, ehhez azonban egyelőre nincs központi irányvonal.
Vissza akart vonulni, ehhez képest az egyik legfontosabb és legérzékenyebb kormányzati feladatot kapta Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke. Az előző kormányban Bíró Marcell nem szakmai, inkább politikai kinevezett volt. Magyar Péter azt kérte, ne ahhoz hasonlítsák a mostani kinevezést.
A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal azt mondta: Magyarországon marad, de talán jobb lett volna 2022-ben abbahagyani. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.
Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. A tiszások egy része sem rúgná ki Sulyok Tamást, a legfőbb ügyész pedig nem tervez lemondani. Miután Magyar Péter azt üzente, fel se vehetik, Gulyás Gergely azt mondta, a távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket.
Mintha nem értenék a Fideszben, hogy miről van szó, amikor valaki az előző rendszer bűneit emlegeti. Mintha új lenne nekik, hogy rendszerszintű korrupció, lélekölő propaganda és sok mesés meggazdagodás volt. A választási vereségért arctalan felelősöket hibáztatnak: névtelen fideszes nyomásgyakorlókat, luxizó kullancsokat és félretájékoztató kutatókat. Egy rendszer, ami ott se volt.
Bár a csúcson hiányzik az önkritika, az úgynevezett emberarcú fideszesek egyre aktívabban mozgolódnak: Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Navracsics Tibor volt miniszterrel és Ferencz Orsolya bukott képviselővel találkozgat, és személyesen mondta meg Orbán Viktornak, hogy bárt a volt miniszterelnök nagyon fontos a közösség számára, „van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját”.
Mit is örököl a Tisza-kormány? Gazdasági látleletünk. Eddig tartott a Nagy Márton által kért önmérséklet, sorban árat emelnek a bankok és a telekomcégek. A NER egyik utolsó dobása: 7,3 milliárdos állami közbeszerzés a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt testvérének. Több mint egybillió forintos szerződést kötött a honvédelmi tárca a 4IG-vel, hetekkel a választás előtt. Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott az előző kormánytól. 14 éven át egy múzeumból csellel lenyúlt székben ült Kövér László, Szőcs Géza pedig a Nemzetiből szerzett stílbútort.
Görög névvel próbálta zavarba hozni Trumpot Hszi már a legelején, elkezdődött a két legnagyobb hatalom csúcstalálkozója. Udvariaskodtak egy sort, de Hszi olyan könyvre utalt, ami szerint az amerikai–kínai háború kitörése igencsak valószínű. A kínai elnök Trump után rögtön összeült Elon Muskkal, Tim Cookkal és az Nvidia vezetőjével is.
Őrizetbe vették Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal milliárdos pénzmosással gyanúsított exvezetőjét, Zelenszkij korábbi bizalmasát. Jermak mindent tagad, médiakampányoktól és politikai nyilatkozatoktól mentes, független eljárást szeretne.
Rakétákkal és drónokkal lőtték a lakóházakat az ukrán fővárosban.
12 határozatot hozott a kormány, ezek egyike vonatkozik a kegyelmi ügyre.
A miniszterelnök kirúgta a védelmi minisztert, mire annak pártja kilépett a koalícióból. Most a kormányfő is lemondott.
Ez csak válasz volt az ukrán támadásokra, úgy!
A Fidesz új frakcióvezetője szerint kisstílű volt Magyar Péter.
Támogatja az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását.
A választók 60 százaléka szerint Sulyok Tamásnak le kellene mondania, a leváltását ennél kevesebben támogatják.
Tavaly azt kérte Nagy Márton, hogy vagy önként kordában tartják az árakat a cégek, vagy jön az állami beavatkozás.
A veszélyhelyzetet 2020. és 2022. között a koronavírus-járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán-kormány.
Már életbe is lépett. Jászai Gellért űrtechnológiai és hadi cégének tavalyi árbevételét nézve a szerződés 109 évnyi forgalomnak felel meg.
A 4iG-vel a választás előtt kötött 1300 milliárd forintos keretszerződést felülvizsgálják, és azt üzente, a cég tegyen úgy, mintha az nem létezne.
A Fidesz-kormányzat egyes tagjai úgy bántak a múzeumok műkincseivel, mintha bútor- és dekorációs raktárba jártak volna.
Bár a testvér nyerte a közbeszerzést, alvállalkozóként mindkét munkába bevonja az egykori Mészáros-vő cégét. Meg még egy másikat is, amely ellen végrehajtás van érvényben.
A külügyminiszter kérte, hogy tegyenek meg mindent az azonnal tűzszünetért és a háború békés lezárásáért.
Hosszú és mozgalmas lesz a tisztújításig hátralévő hónap a Fideszben.
A Telex cikke szerint a támogatások a teljes koncertköltségeket fedezték, az előadó egyetlen forint tőkét sem kockáztatott, mindent a magyar állam állt.
