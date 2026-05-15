Van, aki abbahagyta volna, van, aki ott se volt

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a pénteki nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A tiszások azon tanakodnak, hogyan működjenek együtt a fideszes önkormányzatokkal, vármegyei közgyűlésekkel, amik évtizedek óta függenek a helyi kormánypárti képviselőktől. Valamit kezdeni kéne a vidéki kiskirályokkal, és még az előrehozott önkormányzati választás sem kizárt, ehhez azonban egyelőre nincs központi irányvonal.

Fotó: Bankó Gábor/444

Vissza akart vonulni, ehhez képest az egyik legfontosabb és legérzékenyebb kormányzati feladatot kapta Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke. Az előző kormányban Bíró Marcell nem szakmai, inkább politikai kinevezett volt. Magyar Péter azt kérte, ne ahhoz hasonlítsák a mostani kinevezést.

Fotó: Németh Dániel/444

A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal azt mondta: Magyarországon marad, de talán jobb lett volna 2022-ben abbahagyani. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.

Magyar szerint nem volt túl jó hangulat az átadás-átvételen, több távozó minisztert számon kért.

Megszűnt a háborús veszélyhelyzet. Orbán Anita megmondta az orosz nagykövetnek, elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják – az orosz nagykövetség Facebookon magyarázkodott.

Orbán Anita Fotó: Németh Dániel/444

Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. A tiszások egy része sem rúgná ki Sulyok Tamást, a legfőbb ügyész pedig nem tervez lemondani. Miután Magyar Péter azt üzente, fel se vehetik, Gulyás Gergely azt mondta, a távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mintha nem értenék a Fideszben, hogy miről van szó, amikor valaki az előző rendszer bűneit emlegeti. Mintha új lenne nekik, hogy rendszerszintű korrupció, lélekölő propaganda és sok mesés meggazdagodás volt. A választási vereségért arctalan felelősöket hibáztatnak: névtelen fideszes nyomásgyakorlókat, luxizó kullancsokat és félretájékoztató kutatókat. Egy rendszer, ami ott se volt.

Illusztráció: Bódog Bálint/ChatGPT

Bár a csúcson hiányzik az önkritika, az úgynevezett emberarcú fideszesek egyre aktívabban mozgolódnak: Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Navracsics Tibor volt miniszterrel és Ferencz Orsolya bukott képviselővel találkozgat, és személyesen mondta meg Orbán Viktornak, hogy bárt a volt miniszterelnök nagyon fontos a közösség számára, „van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját”.

Közben Ferencz Orsolya Lázár János felháborodott szomszédairól csinált videót, mire a volt miniszter hátbaszúrást emlegetett.

Mit is örököl a Tisza-kormány? Gazdasági látleletünk. Eddig tartott a Nagy Márton által kért önmérséklet, sorban árat emelnek a bankok és a telekomcégek. A NER egyik utolsó dobása: 7,3 milliárdos állami közbeszerzés a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt testvérének. Több mint egybillió forintos szerződést kötött a honvédelmi tárca a 4IG-vel, hetekkel a választás előtt. Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott az előző kormánytól. 14 éven át egy múzeumból csellel lenyúlt székben ült Kövér László, Szőcs Géza pedig a Nemzetiből szerzett stílbútort.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Külföld

Görög névvel próbálta zavarba hozni Trumpot Hszi már a legelején, elkezdődött a két legnagyobb hatalom csúcstalálkozója. Udvariaskodtak egy sort, de Hszi olyan könyvre utalt, ami szerint az amerikai–kínai háború kitörése igencsak valószínű. A kínai elnök Trump után rögtön összeült Elon Muskkal, Tim Cookkal és az Nvidia vezetőjével is.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Őrizetbe vették Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal milliárdos pénzmosással gyanúsított exvezetőjét, Zelenszkij korábbi bizalmasát. Jermak mindent tagad, médiakampányoktól és politikai nyilatkozatoktól mentes, független eljárást szeretne.

HIRDETÉS: Egyedülálló virtuális kiállítást nyitott a Transparency International Magyarország!

Magyarország már négy éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama. A Transparency International Magyarország formabontó módon hívja fel a figyelmet erre a tényre. A Korrupt tér kiállítás a művészetet és a modern technológiát ötvözve, a kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) segítségével mutatja be Magyarország legismertebb korrupciós botrányait.

A tárlaton kilenc egyedi, virtuálisan megjelenő műalkotás várja az érdeklődőket május 30-ig. Megtekintésükhöz csupán egy beépített kamerával rendelkező okoseszközre van szükség, melynek képernyőjén keresztül tárulnak fel a szobrok, melyek teljesen körbejárhatók. Minden műalkotáshoz angol és magyar audiokalauz is tartozik, utóbbi Lengyel Tamás színész és aktivista tolmácsolásában.

Részletes felhasználói útmutató a kiállításhoz ezen a linken érhető el. A személyi jövedelemadó civileknek felajánlható 1%-ról május 20-ig lehet rendelkezni. A TI Magyarország Alapítvány adószáma: 18192744-2-41