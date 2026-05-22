Nem saját szavak

Részletesen foglalkoztunk tegnap azzal, hogy az új parlamenti vizsgálóbizottságok ugyan nem bíróságok, de meglehetősen szigorú eszközöket kapnának. Magyar Péter közben Ausztriában járt, ahol arról beszélt, hogy az azbesztügyben a szennyező fizet elvét kell alkalmazni. Reggel jelent meg cikkünk azokról a fideszesekről, akik a választásokig rengeteget posztoltak, azóta viszont teljesen eltűntek. Nem passzol ebbe a kategóriába Havasi Bertalan, aki többet szerepel mostanában, mint valaha: legújabb interjújában arról beszélt, hogy a kommunikációs térben agyonverik őket minden nap, mert nem csinálnak semmit. Beszámoltunk arról is, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot, és hír volt még, hogy
Miért kellett egy kisebbségi önkormányzat vezetőjének a Fidesz javára mozgósítania az elmúlt években? Mit várnak el a segélycsomagokért cserébe? Miért nem mondhatta el a véleményét Lázár János WC-kefés kijelentése után? Mit vár a Tiszától Orbán Viktor veresége után? Ezekről beszélgettünk Kovács Istvánnal, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnökével.
A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval. Mivel a populizmus és a radikális jobboldal kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, Orbán Viktor pályáját is régóta követi, így a beszélgetést a magyar választásokkal kezdtük. Az esemény nyitónapján ott voltunk, amikor Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett: a volt miniszterelnök szerint a növényevő jellegű külpolitika helyett meg kell érkezni a húsevők világába, ehhez megfelelő katonai és diplomáciai képességeket kell létrehozni. És írtunk arról a beszélgetésről, ahol kiderült, ha lesz Európában fegyveres konfliktus, annak az északi sarkkör biztosan a része lesz.
Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról. És bemutattuk a Patológus podcast egyik epizódját, hiszen ebben kollégánk, Urfi Péter volt a vendég, érdemes meghallgatni.
A Tisza benyújtott több törvényjavaslatot, amelyekkel felállítanának öt parlamenti vizsgálóbizottságot, többek között a kegyelmi ügy és a MNB-botrány kivizsgálására. A vizsgálóbizottságokat hatalommal is felruháznák, a mulasztókat pénzbüntetéssel és akár börtönnel is fenyegetik. Csakhogy a TASZ szerint aránytalan ez a fajta büntetés.
Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke szerint fel kell pörögnie a Fidesznek, mert főnökétől azt tanulta, „ha erőszakolnak, akkor legalább kiabálni kell, hogy legalább nekik is fájjon”.
Koltay Andrásnak hirtelen fontosak lettek a pártpolitika mentes társadalmi ügyek.
A német kancellár javaslata szerint Ukrajnának nem lenne szavazati joga, de hozzáférést kapna egyes uniós intézményekhez, és egy újabb orosz támadás esetén segítséget kérhetne a tagállamoktól.
Az osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy elvégzik a házi feladatot a korrupció tekintetében.
A tucatnyi kiskorú molesztálásával vádolt, mára már laiciziált Szűcs Balázs 2006-ban kapott Pro Urbe Emlékérmet.
Kifizették az Envirotis teljes nyereségét, sőt a tartalékokat is megcsapolták a nagyobb osztalék érdekében.
A prágai Globsec konferencia nyitónapján Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett. A volt miniszterelnök szerint a növényevő jellegű külpolitika helyett meg kell érkezni a húsevők világába, ehhez megfelelő katonai és diplomáciai képességeket kell létrehozni.
Elkerülhető egyáltalán a sarkköri konfliktus? Mi okozza Trump Grönland-fixációját? Túléli a NATO, hogy az amerikai elnök nem szereti? Vagy egy meglepőbb felvetés: Európa reagálja túl Trump húzásait, ezzel még nagyobb károkat okozva.
Nem tudni, kitől, de a fennállása óta állandóan a Fidesz ellenfelei ellen agitáló ÖT pont ugyanott készített interjút Orbán Viktorral, ahol az az Ultrahang is, aminek Szergej Lavrovval sikerült interjút csinálnia.
A Demokrata-főszerkesztő szerint Novák Katalin köztársasági elnöknek nem kellett volna lemondania, sőt: nagy tiszteletnek kellene őt öveznie.
A gyártót és a légitársaságot is bűnösnek találta a francia bíróság. A járatnak négy magyar utasa is volt.
Kalandok a Kísérleti Rákkutató Intézetben, ahol a Sansz című könyvről beszélgettünk.
A felvételből akkora botrány lett, hogy Benjamin Netanjahunak is el kellett ítélnie a látottakat.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb orosz hadgyakorlatán a nukleáris erők felkészítését és esetleges bevetését gyakorolják „agresszió esetén”.
„Hat évvel ezelőtt számításból, a politikai bennfentességtől előnyöket remélve, elmaradt annak az átbeszélése, mivel is jár, ha egy politikust választ egy egyházkerület a püspökévé”