Nem saját szavak

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legérdekesebb-fontosabb cikkeivel, videóival. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Forrás: Patrióta/Youtube

Részletesen foglalkoztunk tegnap azzal, hogy az új parlamenti vizsgálóbizottságok ugyan nem bíróságok, de meglehetősen szigorú eszközöket kapnának. Magyar Péter közben Ausztriában járt, ahol arról beszélt, hogy az azbesztügyben a szennyező fizet elvét kell alkalmazni. Reggel jelent meg cikkünk azokról a fideszesekről, akik a választásokig rengeteget posztoltak, azóta viszont teljesen eltűntek. Nem passzol ebbe a kategóriába Havasi Bertalan, aki többet szerepel mostanában, mint valaha: legújabb interjújában arról beszélt, hogy a kommunikációs térben agyonverik őket minden nap, mert nem csinálnak semmit. Beszámoltunk arról is, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot, és hír volt még, hogy

  • 4,8 milliárd forint osztalékot vettek ki Mészárosék az egyik cégükből,
  • az NMHH elnöke is aláírta az MCC megmentéséért indított aláírásgyűjtést,
  • újra megszólalt a tiszántúli református püspök a kegyelmi ügy miatt, és továbbra is keményen bírálja Balog Zoltánt,
  • visszavonta a korábban a Szőlő utcai intézetben is dolgozó pedofil pap kitüntetését a szentendrei önkormányzat,
  • és hogy Bencsik András szerint K. Endre a látszatok áldozata, egy jó szándékú és jó ember volt, aki „speciel védte a gyerekeket”.

Videó

Miért kellett egy kisebbségi önkormányzat vezetőjének a Fidesz javára mozgósítania az elmúlt években? Mit várnak el a segélycsomagokért cserébe? Miért nem mondhatta el a véleményét Lázár János WC-kefés kijelentése után? Mit vár a Tiszától Orbán Viktor veresége után? Ezekről beszélgettünk Kovács Istvánnal, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnökével.

A világ

Fotó: Globesec

A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval. Mivel a populizmus és a radikális jobboldal kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, Orbán Viktor pályáját is régóta követi, így a beszélgetést a magyar választásokkal kezdtük. Az esemény nyitónapján ott voltunk, amikor Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett: a volt miniszterelnök szerint a növényevő jellegű külpolitika helyett meg kell érkezni a húsevők világába, ehhez megfelelő katonai és diplomáciai képességeket kell létrehozni. És írtunk arról a beszélgetésről, ahol kiderült, ha lesz Európában fegyveres konfliktus, annak az északi sarkkör biztosan a része lesz. Hír volt még tegnap, hogy

  • kölcsönös segítségnyújtással járó „társult uniós tagságot” javasol Ukrajnának Friedrich Merz,
  • Oroszország nukleáris lőszereket szállított Belaruszba egy hadgyakorlat részeként,
  • az izraeli nemzetbiztonsági miniszter kirakott egy videót, amin izraeli zászlót lengetve kiabál a hátrakötött kézzel térdelő, Gázába tartó, de feltartóztatott aktivistáknak,
  • egy nap alatt 274 ember mászta meg a Mount Everestet,
  • és hogy fejenként több mint 80 millió forintos kártérítést kapnak a 2009-es Air France-katasztrófa áldozatainak családjai.

Podcast

Fotó: Németh Dániel

Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról. És bemutattuk a Patológus podcast egyik epizódját, hiszen ebben kollégánk, Urfi Péter volt a vendég, érdemes meghallgatni.

