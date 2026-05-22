Nem saját szavak

Az élet itthon

Részletesen foglalkoztunk tegnap azzal, hogy az új parlamenti vizsgálóbizottságok ugyan nem bíróságok, de meglehetősen szigorú eszközöket kapnának. Magyar Péter közben Ausztriában járt, ahol arról beszélt, hogy az azbesztügyben a szennyező fizet elvét kell alkalmazni. Reggel jelent meg cikkünk azokról a fideszesekről, akik a választásokig rengeteget posztoltak, azóta viszont teljesen eltűntek. Nem passzol ebbe a kategóriába Havasi Bertalan, aki többet szerepel mostanában, mint valaha: legújabb interjújában arról beszélt, hogy a kommunikációs térben agyonverik őket minden nap, mert nem csinálnak semmit. Beszámoltunk arról is, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot, és hír volt még, hogy

4,8 milliárd forint osztalékot vettek ki Mészárosék az egyik cégükből,

az NMHH elnöke is aláírta az MCC megmentéséért indított aláírásgyűjtést,

újra megszólalt a tiszántúli református püspök a kegyelmi ügy miatt, és továbbra is keményen bírálja Balog Zoltánt,

visszavonta a korábban a Szőlő utcai intézetben is dolgozó pedofil pap kitüntetését a szentendrei önkormányzat,

és hogy Bencsik András szerint K. Endre a látszatok áldozata, egy jó szándékú és jó ember volt, aki „speciel védte a gyerekeket”.

Videó

Miért kellett egy kisebbségi önkormányzat vezetőjének a Fidesz javára mozgósítania az elmúlt években? Mit várnak el a segélycsomagokért cserébe? Miért nem mondhatta el a véleményét Lázár János WC-kefés kijelentése után? Mit vár a Tiszától Orbán Viktor veresége után? Ezekről beszélgettünk Kovács Istvánnal, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnökével.

A világ

A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval. Mivel a populizmus és a radikális jobboldal kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, Orbán Viktor pályáját is régóta követi, így a beszélgetést a magyar választásokkal kezdtük. Az esemény nyitónapján ott voltunk, amikor Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett: a volt miniszterelnök szerint a növényevő jellegű külpolitika helyett meg kell érkezni a húsevők világába, ehhez megfelelő katonai és diplomáciai képességeket kell létrehozni. És írtunk arról a beszélgetésről, ahol kiderült, ha lesz Európában fegyveres konfliktus, annak az északi sarkkör biztosan a része lesz. Hír volt még tegnap, hogy

kölcsönös segítségnyújtással járó „társult uniós tagságot” javasol Ukrajnának Friedrich Merz,

Oroszország nukleáris lőszereket szállított Belaruszba egy hadgyakorlat részeként,

az izraeli nemzetbiztonsági miniszter kirakott egy videót, amin izraeli zászlót lengetve kiabál a hátrakötött kézzel térdelő, Gázába tartó, de feltartóztatott aktivistáknak,

egy nap alatt 274 ember mászta meg a Mount Everestet,

és hogy fejenként több mint 80 millió forintos kártérítést kapnak a 2009-es Air France-katasztrófa áldozatainak családjai.

Podcast

Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról. És bemutattuk a Patológus podcast egyik epizódját, hiszen ebben kollégánk, Urfi Péter volt a vendég, érdemes meghallgatni.