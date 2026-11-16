Soha nem látott leolvadást okozott a Fidesz médiájában az NVVH által kiásott pénz

Nem tanakodtak sokat azon a politikai elemzők, hogy vajon a múlt pénteki napot a Fidesz nyerte-e, mert hát nyilván nem. A párt politikusainak és megmondóinak viszont nehéz hétvégéjük volt: meg kellett magyarázniuk a Seszták Miklós ügyében kiásott 6,5 milliárd készpénzt úgy, hogy az az égvilágon bármi másnak tűnjön, mint a NER másfél évtizedes korrupcióját illusztráló elrettentő példának.
A fideszverzumban talán korábban soha nem látott kommunikációs zűrzavar a zsákmány pénteki bejelentésétől egészen az Unger Anna által adott vasárnap esti interjúig tartott, amikor az NVVH elnöke szűkszavúan arról beszélt: „Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze. Ezt a pénzt, Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során tároltuk, de senkinek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié.” A hatóság vezetőjeként jogi és nyomozati okokból ezen a ponton nem is mondhatott mást.
Viszont azért tudjuk: ha valami úgy jár, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, ugyanúgy Kisvárdán húzott fel egy permanens vurstlit, mint egy kacsa, ugyanúgy lett volna miből és miért elásnia 6,5 milliárd kápét, mint a kacsának, akkor valószínűleg nem a bölömbika lesz a megfejtés. A korábbi kormánypártok és holdudvaruk viszont majd’ beleszakadtak abba, hogy ne kelljen a kacsáról beszélniük.
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De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
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Navracsics Tibor tegnapi posztjában még Magyar Péter lemondatását is kilátásba helyezte. Navracsics Tibor mai posztjában már nem helyezte kilátásba Magyar Péter lemondatását.
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Minden amit pénz-ügyben érdemes tudni.
Hétfőn megkezdődik a 2027-es költségvetés általános vitája, a legtöbb embert azonban alighanem az érdekli, hogy az elásott pénz megtalálása után hogyan megy neki Magyar Péter a Fidesz-KDNP-nek.
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Ilyen, amikor egy elítélt fideszes viccelődik a letartóztatott KDNP-s kárára.